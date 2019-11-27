Британская армия уступит российской в случае возможного вооруженного противостояния в Восточной Европе. К такому выводу пришел аналитический центр RUSI (Королевский Объединённый институт оборонных исследований). Составитель доклада не исключает, что для того, чтобы Британия была способна противостоять России, ей придется вернуться к кассетным бомбам, запрещенным международным договором в 2010 году.

Согласно исследованию этого центра, британская армия, как и ее союзники по НАТО, испытывает серьезную нехватку оружия.

Доклад RUSI еще не опубликован: его выпустят 29 ноября в преддверии встречи лидеров НАТО в Лондоне, которая будет посвящена 70-летию со дня образования альянса.

Часть британских войск была размещена в Восточной Европе после того, как Россия в 2014 году аннексировала Крым. В Эстонии с 2017 года проходят службу 800 британских военных. Свои войска в странах Восточной Европы разместили и другие западные страны-члены НАТО.

Что в докладе

Согласно исследованию RUSI, армия Великобритании значительно уступает российской. Аналитический центр исследовал возможные сценарии конфликта между Россией и НАТО в Восточной Европе и пришел к выводу: есть риск, что британцы не смогут дать должный отпор потенциальному противнику.

В докладе говорится, что российская артиллерия доказала свою боеспособность, когда в 2014 году уничтожила два украинских батальона в течение нескольких минут. А у британцев, как и у союзников по НАТО, элементарно может не хватить боеприпасов и транспорта. Британскую армию нужно срочно модернизировать, считают эксперты RUSI.

Министерство обороны заявило в ответ, что Соединенное Королевство действует не в одиночку, а вместе с союзниками по НАТО. Кроме того, у Британии самый большой оборонный бюджет среди других европейских членов НАТО и она имеет все необходимое, чтобы взять на себя ведущую роль в противостоянии возможной угрозе.

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Три недели назад президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Economist констатировал у НАТО "смерть мозга". Об этом, по его словам, свидетельствует разобщенность альянса и несогласованность действий его членов.

В августе 2019 года министерство обороны Великобритании опубликовало цифры, которые свидетельствуют, что численность британских вооруженных сил сокращается девять лет подряд.

Возврат к кассетным боеприпасам?

Автор доклада RUSI Джек Уотлинг в интервью Telegraph сказал, что Британия, чтобы противостоять России, должна или больше инвестировать в вооружение, или отказаться от некоторых своих обязательств. В частности, пересмотреть свое участие в Конвенции по кассетным боеприпасам.

Эта Конвенция была принята в 2008 году в Дублине и вступила в силу в 2010 году. Международное соглашение, которое подписали более сотни стран, в том числе и Великобритания, запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Россия, США, Израиль, Китай и многие другие страны в этом соглашении не участвуют.

Кассетные бомбы - это контейнеры, которые содержат в себе разрывные мини-бомбы, разбрасываемые на большое расстояние. Этот вид оружия эффективен против живой силы противника, однако не все бомбы срабатывают при ударе. Некоторые остаются неразорвавшимися, превращаясь фактически в противопехотные мины, способные из-за повреждения при ударе взорваться в любой момент.

От взрывов этих бомб гибнут мирные люди, причем часто уже после окончания боевых действий. Производители стараются маркировать эти боеприпасы, окрашивая их в яркий цвет, но это часто привлекает к ним внимание детей, которые становятся их жертвами.