Первый в мире банк спермы доноров с ВИЧ открылся в Новой Зеландии

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Банк спермы Sperm Positive принимает сперму у ВИЧ-инфицированных доноров

Первый в мире банк ВИЧ-инфицированной спермы под названием Sperm Positive открылся в среду, 27 ноября, в Новой Зеландии. Его цель - снизить уровень стигматизации людей, живущих с этим вирусом.

Первыми донорами банка стали трое новозеландских мужчин, живущих с вирусом ВИЧ, но имеющих неопределяемую вирусную нагрузку. Это значит, что содержание вируса у них в крови настолько малое, что его невозможно определить стандартными методами. Такое состояние достигается с помощью антиретровирусной терапии. Считается, что человек с неопределяемой вирусной нагрузкой не может передать ВИЧ другому человеку при родах или незащищенном сексе.

Один из доноров, Дэмиен Рул-Нил, живет с диагнозом ВИЧ с 1999 года, но 18 лет назад он официально стал носителем ВИЧ с неопределяемой нагрузкой. У него двое детей и трое внуков. По его словам, общество не понимает, что означает этот статус. Дэмиен Рул-Нил говорит, что ему как ВИЧ-носителю приходилось сталкиваться с отторжением и на работе, и в личной жизни.

"У меня много друзей, которые живут с ВИЧ и у которых есть дети, - сказал он. - Очень здорово, что я могу помогать другим. Но я также хочу показать миру, что жизнь не заканчивается после диагноза, и помогать бороться с навешиванием социальных ярлыков".

Банк был создан по инициативе ряда новозеландских общественных организаций в первую очередь в образовательных целях.

Доктор Марк Томас, специалист по инфекционным заболеваниям Оклендского университета, говорит, что за тридцать лет его работы отношение общества к ВИЧ-инфицированным людям очень изменилось, но они все еще продолжают страдать от стигматизации. Боязнь отторжения и дискриминации, по его словам, вредит борьбе с распространением вируса. Из-за этого страха люди реже проходят проверки, а ВИЧ-инфицированные реже обращаются к медикам за помощью и иногда нерегулярно принимают лекарства.

Другая цель работы нового банка спермы - дать понять людям с ВИЧ, что они тоже могут иметь детей и пользоваться услугами таких организаций, как банк спермы.

Sperm Positive будет работать как обычный банк спермы: реципиентов в случае согласия будут отправлять в местные клиники искусственного оплодотворения.

ВИЧ-инфицированные пациенты могут пожертвовать не только сперму. В марте 2019 года в США пациенту пересадили почку, пожертвованную ВИЧ-инфицированным донором.

1 декабря мир отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом.