"Газпром" проиграл апелляцию Украине. Что будет с транзитом газа?

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Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) в споре "Газпрома" и "Нафтагаза" встал на сторону украинской компании. Это произошло на фоне переговоров между Россией и Украиной о новом газовом контракте. Решение суда может только осложнить переговоры, полагает эксперт.

Апелляционный суд отказал "Газпрому" в удовлетворении апелляции на решение Стокгольмского арбитража. Тот в декабре 2017 года обязал "Нафтогаз Украины" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный газ. А в феврале 2018 года принял решение по второму контракту на транзит газа - уже в пользу "Нафтогаза" на сумму 4,6 млрд долларов.

Разница оказалась в пользу Киева - "Газпром" по решению арбитража оказался должен 2,6 млрд долларов. Российская газовая монополия отказалась платить и подала апелляцию. Шведский суд ее отклонил.

"Полная победа! Украина снова побеждает", - написал после этого в "Фейсбуке" исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. "Газпром" решение суда не прокомментировал.

Переговоры зашли в тупик

Решение шведского суда было принято на фоне переговоров между Россией и Украиной по газовому контракту, которые этой осенью зашли в тупик. "Мы в цейтноте, времени мало", - заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Действующий контракт истекает в конце декабря.

Судебные споры осложняют ведение переговоров по новому газовому контракту между Россией и Украиной, потому стороны используют их для выторговывания своих позиций в рамках этого контракта, сказал Би-би-си старший аналитик БКС Сергей Суверов.

В понедельник президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Кремль сообщал, что в числе прочего они обсудили и газовую проблему, "в том числе вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину".

В Киеве это подтвердили. "Мы обсуждали вопрос, что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора, - заявил Зеленский. - Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы".

Уже во вторник в подмосковную резиденцию Путина приехали глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак.

С участием Европы

В конце октября проблема обсуждалась на трехсторонней встрече по газу в Брюсселе. Россию на них представляли Миллер и Новак.

Ни к каким договоренностям тогда прийти не удалось. "Я разочарован ходом переговоров, но, тем не менее, не сдаюсь", - заявил тогда зампред Еврокомиссии Марош Шефчович. По его мнению, Москва не сделала достаточных шагов, чтобы решить проблему.

Главным же условием Москвы стало обнуление судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа. К этому в октябре призывал Путин. Киев считает это условие неприемлемым.

18 ноября "Газпром" сообщил, что направил в "Нафтагаз" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового контракта сроком всего на один год. Ведь в начале следующего года Россия рассчитывает запустить нефтепровод "Северный поток-2", который позволит ей отказаться от украинского транзита.

"Газпром" в своем предложении повторил идею Путина о том, что условием продления действующего контракта или заключения нового должен стать отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

На следующий день министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал это условие неприемлемым "с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год". А через неделю исполнительный директор "Нафтогаза" предложил такой вариант: Киев рассмотрит вариант выплаты присужденной арбитражем компенсации не деньгами, а поставками газа на эту сумму.

Еще один ключевой вопрос - по каким правилом должен заключаться новый газовый контракт. В Киеве считают, что условия должны соответствовать европейским правилам, в соответствии с которым будет действовать новый оператор ГТС Украины. В Москве же заявляли, что Киев может не успеть перейти на новые правила.

Витренко, которого цитирует агентство Блумберг, заявил, что контакт должен быть заключен не позднее 13 декабря. По европейским правилам нужно заранее зарезервировать мощности для поставок. На переговоры, таким образом, остается всего две недели.

Для украинских и европейских потребителей все это чревато перебоями с поставками газа. В 2005 году Киев отказался подписывать контракты на поставки газа в 2006 году, с января "Газпром" перестал поставлять газ. Украина тогда на протяжении нескольких дней забирала транзитный газ, который шел в Европу. Конфликт был завершен подписанием соглашения о новой схеме поставок.

В начале 2009 года ситуация повторилась и затронула европейских потребителей российского газа. 1 января 2009 года прекратилась подача газа для Украины, с 5 января уменьшилась подача для европейских потребителей. С 7 января транзит российского газа через территорию Украины был прекращен. Поставки газа для Украины и транзит в Европу возобновились лишь 20 января.

После избрания президентом Украины Виктора Януковича Украина получила дополнительные скидки на газ. С 1 апреля 2014 года - вскоре после аннексии Россией Крыма - "Газпром" отменил все скидки, что привело к повышению стоимости газа для Украины до базовой европейской. "Газпром" и "Нафтогаз" обратились в Стокгольмский арбитраж с взаимными претензиями.

Как "Газпром" судится с "Нафтагазом"

Решение апелляции в Швеции касается только одного из решений Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" с "Газпромом". Будут еще несколько судебных процессов.