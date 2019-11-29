Арестован новый фигурант "московского дела". Это 30-летний IT-специалист

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoriev/TASS Image caption Суровцев отказался давать показания следователям

В Москве суд арестовал на два месяца 30-летнего Сергея Суровцева. Его обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии на протестной акции 27 июля.

В числе оснований для ареста судья упомянула, что молодой человек "не обладает социально-полезными связями", иначе говоря что он холост и у него нет детей. Противопоказаний по состоянию здоровья для содержания в СИЗО у Суровцева, по мнению суда, также нет.

По мнению адвоката Суровцева Василия Кушнира, материалы следствия не доказывают наличие обоснованного подозрения. "Ходатайство следователя на 123 листах, из них 50 листов посвящены созданию следственной группы, не имеющие никакого отношения к доказательству вины", - отметил он.

Как заявляют следователи, Суровцев 27 июля в районе дома 17 по Тверской и дома 28 по Тверскому бульвару схватил секцию металлического заграждения, пытаясь блокировать передвижение правоохранителей, и ударил им сотрудника Росгвардии по фамилии Островерхов по пальцам обеих рук, причинив боль.

По словам адвоката, основное доказательство, сама видеозапись, в материалах отсутствует, вместо нее есть раскадровка и оценочные комментарии следователя, например, "с силой бросается вместе с барьером".

Image caption Суровцева задержали накануне, также следователи провели обыски в его квартире и у его матери.

"Видеозапись ходит по сетям, предполагаю, что суду будет интересно ознакомиться, - говорит адвокат, - Мой подопечный невиновен. Этот барьер двигало еще человек 10, и это будущие подозреваемые и обвиняемые. Это все невиновные люди".

О задержании Суровцева стало известно днем в четверг. Сообщалось, что его допрашивают в Следственном комитете. Адвокат Кушнир ранее рассказал Би-би-си, что Суровцев отказался давать показания следователям. "Говорит, что не помнит обстоятельств, взял 51-ю статью [Конституции РФ, дающая право не свидетельствовать против себя и своих близких]", - пояснил он.

Мать Суровцева Людмила рассказала Би-би-си, что утром четверга полицейские провели обыски у нее в квартире и в квартире Сергея, "Я была в шоке, мне позвонили в десятом часу, когда я была на работе", - сказала она.

По словам матери, сын живет отдельно от нее уже девять лет. Интересуется ли он политикой и зачем ходил на митинги, она не знает. "Он занимается спортом, но ни в каких группировках не состоит", - сказала Суровцева. По ее словам, она не думает, что ее сын мог кому-то причинить физический ущерб на митинге.

Обыски проводили сотрудники МВД, а не следователи. Как говорит Суровцев, когда они пришли, показали ей фотографию ее сына и запросы из наркологического и психодиспансера, на которые уже были даны отрицательные ответы. У Людмилы из дома ничего не забрали во время обыска, после чего ей отдали ключи от квартиры ее сына.

"Соседи [Сергея] сказали, что был жуткий шмон, что были люди в масках и чуть не хотели дверь срезать", - сказала Людмила. По ее словам, когда она приехала на квартиру к сыну, там было "все перевернуто - шкафы вынуты, техника".

Что известно о Суровцеве

Судя по архивной версии его страницы во "ВКонтакте", он учился в Московском авиационном институте на кафедре информационно-управляющих комплексов летательных аппаратов. Суровцев работал программистом, увлекается шведским языком и музыкой в стиле металл. Как рассказала ранее Би-би-си его мать, недавно он купил контрабас, а также раз в неделю брал уроки фортепиано. Отец Суровцева умер меньше года назад, и молодой человек много помогал своей матери. У Суровцева есть кошка по имени Тиффани.

Правообладатель иллюстрации Архив друзей Сергея Суровцева Image caption Суровцев с кошкой Тиффани

По данным "МБХ Медиа", Суровцев работал в компании "Островок", а также занимался IT-бизнесом и стартапами в этой сфере. Он был одним из основателей проекта Shopster Analytics, который отслеживает перемещения посетителей по торговым центрам и магазинам с помощью WiFi. Партнер Суровцева по проекту Shopster сообщил изданию, что тот два года назад вышел из бизнеса.

В "московском деле" (оно же "дело 27 июля") фигурируют уже по меньшей мере 19 человек, семеро из них осуждены - они получили сроки от двух до пяти лет. В отношении еще шести человек уголовные дела прекратили.

Уличные протесты в Москве вспыхнули в июле во время предвыборной кампании в Мосгордуму, когда выяснилось, что власти не допустят до участия в выборах оппозиционных кандидатов.

Акция 27 июля стала самой масштабной по чилсенности за последние годы. Тогда же московская полиция поставила рекорд по задержаниям - в автозаках оказались больше тысячи человек.