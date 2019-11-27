В желудке мертвого оленя в Таиланде нашли 7 кг мусора

Правообладатель иллюстрации The Protected Area Regional office 13 (Phrae) Image caption Мертвого оленя обнаружили в тайском заповеднике во время патрульного обхода

В желудке погибшего самца дикого оленя на севере Таиланда было найдено 7 килограммов мусора.

Среди прочего, в желудке оленя были обнаружены резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты, кусок пластмассовой веревки, мужские трусы, маленькое полотенце и быстрорастворимая лапша.

По словам представителя Национального парка Кун Сатан, расположенного в провинции На Нои на севере Таиланда, погибшему оленю было 10 лет, и он питался мусором на протяжении многих лет.

По предварительным данным вскрытия, куски пластика заблокировали пищеварительный тракт оленя.

Правообладатель иллюстрации The Protected Area Regional office 13 (Phrae) Image caption Умерший олень многие годы питался мусором

"Имейте совесть"

Новость о погибшем олене вызвала большой резонанс в соцсетях.

"Когда вы гуляете в заповеднике, забирайте мусор с собой, имейте совесть", - написал один пользователь в "Фейсбуке".

"Нужно приучать убирать за собой мусор с ранних лет, - написал другой пользователь. - Взрослых переучить уже сложно".

Ранее в этом году в Таиланде из-за пластика умерла "любимица всей страны", дюгонь по имени Мириам.

Дюгонь - очень редкий представитель морских млекопитающих, единственный в своем роде. Этой весной Мириам в возрасте восьми месяцев была спасена береговой службой Таиланда.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дюгонь Мириам спасли у берегов Таиланда, но позже она умерла из-за пластика

Через четыре месяца она умерла из-за инфекции крови и нагноения в желудке в результате скопления в пищеварительном тракте большого количества пластика.

Учить, как не мусорить

Как рассказал Би-би-си директор национального парка Кун Сатан Криангсак Таномпун, сейчас разрабатывается трехступенчатый план по уборке мусора в заповедниках силами местного населения.

Частью плана станет обучение людей, как не мусорить в публичных местах.

Таиланд - один из крупнейших потребителей пластика.

По данным "Гринпис", каждый год в Таиланде выбрасывают около 75 млрд пластиковых пакетов.

Министр природоохранного ведомства страны заявил в сентябре, что с января 2020 года крупные супермаркеты перестанут предоставлять покупателям одноразовые пластиковые пакеты.