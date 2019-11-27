В желудке мертвого оленя в Таиланде нашли 7 кг мусора
В желудке погибшего самца дикого оленя на севере Таиланда было найдено 7 килограммов мусора.
Среди прочего, в желудке оленя были обнаружены резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты, кусок пластмассовой веревки, мужские трусы, маленькое полотенце и быстрорастворимая лапша.
По словам представителя Национального парка Кун Сатан, расположенного в провинции На Нои на севере Таиланда, погибшему оленю было 10 лет, и он питался мусором на протяжении многих лет.
По предварительным данным вскрытия, куски пластика заблокировали пищеварительный тракт оленя.
"Имейте совесть"
Новость о погибшем олене вызвала большой резонанс в соцсетях.
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"Когда вы гуляете в заповеднике, забирайте мусор с собой, имейте совесть", - написал один пользователь в "Фейсбуке".
"Нужно приучать убирать за собой мусор с ранних лет, - написал другой пользователь. - Взрослых переучить уже сложно".
Ранее в этом году в Таиланде из-за пластика умерла "любимица всей страны", дюгонь по имени Мириам.
Дюгонь - очень редкий представитель морских млекопитающих, единственный в своем роде. Этой весной Мириам в возрасте восьми месяцев была спасена береговой службой Таиланда.
Через четыре месяца она умерла из-за инфекции крови и нагноения в желудке в результате скопления в пищеварительном тракте большого количества пластика.
Учить, как не мусорить
Как рассказал Би-би-си директор национального парка Кун Сатан Криангсак Таномпун, сейчас разрабатывается трехступенчатый план по уборке мусора в заповедниках силами местного населения.
Частью плана станет обучение людей, как не мусорить в публичных местах.
Таиланд - один из крупнейших потребителей пластика.
По данным "Гринпис", каждый год в Таиланде выбрасывают около 75 млрд пластиковых пакетов.
Министр природоохранного ведомства страны заявил в сентябре, что с января 2020 года крупные супермаркеты перестанут предоставлять покупателям одноразовые пластиковые пакеты.