Apple стала показывать Крым как часть России. Но не для всех
Компания Apple подчинилась требованиям России и стала показывать на карте Крым как российскую территорию. Полуостров, который по международному праву считается территорией Украины и был аннексирован Россией в 2014 году, в приложениях Apple Maps и Weather теперь отмечен как часть Российской Федерации.
Однако пользователи Apple могут увидеть Крым российским, только когда находятся на территории России. За пределами страны Apple не обозначает регион как российскую территорию.
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В Британии приложение Apple Maps показывает границу между Крымом и Херсонской областью как региональную: так же выглядит граница, например, между Херсонской и Николаевской областями Украины. А государственные границы отмечены более яркими линиями. В Керченском проливе в Apple Maps линии нет никакой, но не на всех картах отмечаются водные границы между государствами.
В приложении Weather, показывающем погоду в разных городах мира, Севастополь и Симферополь отмечаются как российские города - если его открывает пользователь в России. Пользователям в Великобритании приложение показывает крымские города без указания страны.
Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Ольга Ковитиди назвала шаг Apple закономерным. А министр внутренней политики, информации и связи аннексированного Крыма Сергей Зырянов назвал это решение "прорывом".
"Это еще один информационный и технологический прорыв республики Крым. Я сегодня зашел и убедился сам, что на картах Apple поменяли Крым, поставили границу с Украиной, на сервисе "Погода" тоже убрали принадлежность полуострова Украине. Нас это только радует", - сказал Зырянов агентству РИА Новости.
"Сегодня у нас с Apple ситуация закрыта. Мы видим, что все как хотели, так и получилось, ни больше ни меньше. Все сделано как положено и как это делается, когда речь идет о других государствах, где идет четкая привязка географических наименований субъектов, входящих в границы это государства", - сказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с представителями Apple.
Территориальный статус Крыма Apple обсуждала с российскими властями несколько месяцев. Вначале компания предлагала показывать Крым как территорию с неопределенным статусом, но позднее изменила свое решение.
Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием к Apple. Компания пока не прокомментировала свое решение.
Конкурент Apple, компания Google, на территории России тоже показывает границу между полуостровом и Херсонской областью как государственную. А пользователи Google из Великобритании видят в этом месте особую пунктирную линию, которая отличается и от государственных границ, и от региональных. Таким же жирным пунктиром на картах Google показываются границы непризнанного Северного Кипра и Палестинской автономии.