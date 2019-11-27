Apple стала показывать Крым как часть России. Но не для всех

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Компания Apple подчинилась требованиям России и стала показывать на карте Крым как российскую территорию. Полуостров, который по международному праву считается территорией Украины и был аннексирован Россией в 2014 году, в приложениях Apple Maps и Weather теперь отмечен как часть Российской Федерации.

Однако пользователи Apple могут увидеть Крым российским, только когда находятся на территории России. За пределами страны Apple не обозначает регион как российскую территорию.

В Британии приложение Apple Maps показывает границу между Крымом и Херсонской областью как региональную: так же выглядит граница, например, между Херсонской и Николаевской областями Украины. А государственные границы отмечены более яркими линиями. В Керченском проливе в Apple Maps линии нет никакой, но не на всех картах отмечаются водные границы между государствами.

В приложении Weather, показывающем погоду в разных городах мира, Севастополь и Симферополь отмечаются как российские города - если его открывает пользователь в России. Пользователям в Великобритании приложение показывает крымские города без указания страны.

Правообладатель иллюстрации Apple Maps Image caption Apple Maps. Вид из Лондона

Правообладатель иллюстрации APPLE WEATHER Image caption Apple Weather. Вид из России

Правообладатель иллюстрации APPLE WEATHER Image caption Apple Weather. Вид из Лондона

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Ольга Ковитиди назвала шаг Apple закономерным. А министр внутренней политики, информации и связи аннексированного Крыма Сергей Зырянов назвал это решение "прорывом".

"Это еще один информационный и технологический прорыв республики Крым. Я сегодня зашел и убедился сам, что на картах Apple поменяли Крым, поставили границу с Украиной, на сервисе "Погода" тоже убрали принадлежность полуострова Украине. Нас это только радует", - сказал Зырянов агентству РИА Новости.

"Сегодня у нас с Apple ситуация закрыта. Мы видим, что все как хотели, так и получилось, ни больше ни меньше. Все сделано как положено и как это делается, когда речь идет о других государствах, где идет четкая привязка географических наименований субъектов, входящих в границы это государства", - сказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с представителями Apple.

Территориальный статус Крыма Apple обсуждала с российскими властями несколько месяцев. Вначале компания предлагала показывать Крым как территорию с неопределенным статусом, но позднее изменила свое решение.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием к Apple. Компания пока не прокомментировала свое решение.

Конкурент Apple, компания Google, на территории России тоже показывает границу между полуостровом и Херсонской областью как государственную. А пользователи Google из Великобритании видят в этом месте особую пунктирную линию, которая отличается и от государственных границ, и от региональных. Таким же жирным пунктиром на картах Google показываются границы непризнанного Северного Кипра и Палестинской автономии.

Правообладатель иллюстрации GOOGLE MAPS Image caption Google Maps. Вид из России