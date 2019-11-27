Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Грабители сосредоточились на трех витринах из десяти в зале, где были выставлены изделия с бриллиантами, сапфирами, рубинами и изумрудами

Общая стоимость похищенных из музея "Зеленые своды" (Grünes Gewölbe) на рассвете в понедельник драгоценностей до сих пор официально не объявлена. Однако изначальные опасения о краже на сумму в миллиард евро, возможно, оказались преувеличены.

Как видно из опубликованной видеозаписи с камер наблюдения, грабители разбили топором и опустошили три из десяти витрин в зале, посвященном эпохе барокко. Именно здесь хранились изделия, инкрустированные бриллиантами, сапфирами, рубинами и изумрудами.

В сумме в трех витринах находилось около 100 экспонатов из коллекции саксонского короля Августа Сильного (союзника русского царя Петра I в Полтавской битве).

Некоторые из артефактов, которые вначале записали в похищенное, оказались на месте.

Генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерманн заявила, что потрясена жестокостью, с которой преступники разгромили сокровищницу.

"Мы говорим о сокровищах, историческую, культурную и художественную ценность которых оценить невозможно, - сказала она. - У них нет ценника, потому что они бесценны".

Как оказалось, экспонаты сокровищницы не застрахованы.

Media playback is unsupported on your device Видео момента ограбления с камер наблюдения обнародовано германской полицией

В среду "Зеленые своды" открылись для посещения - в более современной части музея, которая не подверглась разгрому.

Специалисты предупреждают, что те драгоценности, которые похитители вынесли в мешках, могут исчезнуть навсегда - продать их крайне сложно, и чаще всего в подобных случаях ювелирные изделия варварски разламывают, чтобы извлечь камни и реализовать их на рынке по отдельности - или распилить. По словам директора, это было бы трагедией.

Полиция опубликовала фотографии некоторых украденных экспонатов и обратилась с призывом к гражданам - сообщить, если они увидят такие предметы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Музей просит воров не ломать произведения ювелирного искусства. На снимке - меч, инскрустированный десятками бриллиантов. Он тоже похищен

Почему сокровищница плохо охранялась?

Германская пресса предъявила множество вопросов руководству музея и охранникам: почему грабители так легко зашли в помещение? Почему стекло не бронированное и его можно разломать топором? Почему охранники, которые были на посту в момент ограбления, не задержали злоумышленников и дали им уйти?

На охранные системы и безопасность "Зеленых сводов" выделяется ежегодно 8 млн евро, сообщило руководство дрезденского музея.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Стоимость похищенного официально пока не объявлена, но возможно, она меньше 1 млрд евро, о котором говорили вначале

В ответ на критику Марион Акерманн заявила, что грабители унесли бы еще больше, если бы витрины не были так надежно укреплены. Судя по тому, что воры действовали быстро и явно знали расположение экспонатов в зале, у них был информатор из числа сотрудников музея, предполагает полиция.

Следствие считает, что операция была тщательно спланирована: злоумышленники устроили пожар на подстанции, таким образом выведя из строя сигнализацию, целенаправленно вломились в зал через окно, отогнув прутья решетки, быстро разбили шкафы-витрины, наполнили мешки и скрылись. Полиция позднее нашла в городе сожженный автомобиль Ауди, на котором, вероятно, грабители уехали с места преступления.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Польский орден Белого орла тоже попал в руки грабителей

Претензий к охранникам у руководства музея нет - когда воры в черном проникли в музей, охрана быстро вызвала полицию. Открыто противостоять преступникам и вступать с ними в рукопашную не входило в их обязанности, поскольку это сопряжено с опасностью для жизни. Разбойный характер нападения был очевиден, грабители были вооружены топорами, и охранники, согласно инструкции, дожидались прибытия полицейского наряда.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие экспонаты относятся к эпохе барокко

Основатель организации Art Recovery International, которая занимается детективной деятельностью и разыскивает похищенные предметы искусства, назвал кражу в Дрездене ограблением эпических масштабов.

"Музеи, подобные этому, находится под постоянной осадой варварских преступных банд: они расплавляют золото, выковыривают драгоценные камни, не обращая ни малейшего внимания на важность культурного наследия", - говорит Кристофер Маринелло.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эта величественная подвеска принадлежала в XIX веке королеве Саксонии Амалии Августе Баварской

Сокровища коллекции саксонского короля сравнивают с ценностями лондонского Тауэра и московского Алмазного фонда. Немецкий таблоид Bild в день ограбления писал, что стоимость похищенного может достигать 1 млрд евро.

Министр культуры земли Саксония назвала экспонаты "Зеленых сводов" "бриллиантами в короне королевства", принадлежащими всему народу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция оцепила территорию вокруг бывшего королевского замка Резиденцшлосс, где выставлена коллекция, чтобы криминалисты могли изучить каждый квадратный сантиметр

"Как только я услышал, что именно было похищено, я сразу понял, что нас ждет, - говорит "детектив мира искусства" Маринелло. - Мы больше не увидим этих произведений - во всяком случае, в целом виде".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Больше всего в Германии опасаются, что исчезнувшие экспонаты канут в Лету

Чем знамениты "Зеленые своды"

Коллекция сокровищ начала XVIII столетия хранится в Резиденцшлоссе - бывшем замке саксонских королей. В ней восемь залов. Три зала были разрушены авиацией союзников во время бомбардировок Дрездена в конце Второй мировой войны, но затем замок был восстановлен и отреставрирован.

Название "Зеленые своды" происходит от малахитового цвета стен в нескольких залах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В 2006 году канцлер Германии Ангела Меркель осматривала сокровища "Зеленых сводов"

Самые ценные экспонаты хранились в самой старой части замка - в зале барокко на первом этаже.

Всего в коллекции музея около 3 тыс. ювелирных изделий, а также посуда, оружие, предметы декоративного искусства - все они инкрустированы золотом, серебром, слоновой костью или жемчугом. Здесь хранится "статуя мавра" с изумрудами и 648-каратным сапфиром - подарок Августу Сильному от Петра I.

Один из самых редких камней коллекции, зеленый изумруд размером в 41 карат, сейчас находится на выставке в Нью-Йорке.

Король Саксонии Август Сильный начал собирать коллекцию в 1723 году. Он был союзником России в Полтавской битве и позднее получил титул короля Польши.

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