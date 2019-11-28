Плюшевый медведь, дошедший до Берлина, выставлен на продажу
Плюшевый медвежонок, прошедший через несколько боев Второй мировой войны и дошедший до Берлина вместе с британскими войсками, выставлен на продажу.
Его продает 76-летний Том Мэтьюз, который получил медвежонка от своего отца, служившего в годы войны в противотанковом артиллерийском полку.
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Отец Тома получил его в подарок в 1944 году от жительницы голландской деревни Раамсндонксфеер. Деревня была практически опустошена германскими войсками.
Директриса местной школы позволила британским военным остановиться у нее дома.
Как-то раз они с отцом Тома разговорились, и хозяйка дома начала его благодарить.
После прихода британских войск, сказала она, в деревне все стало лучше: появилась хоть какая-то еда, было организовано отопление.
И вообще, добавила директриса, британцы относятся к местному населению как к людям.
"Давайте я дам вам подарок для вашего сына", - сказала она, открыла шкаф и достала уже повидавшего виды плюшевого медведя.
Солдат сказал, что не может взять подарок от женщины, у которой и так практически ничего не осталось.
"Нет, нет, сказала хозяйка дома. Мои дети с ним больше не играют. Сейчас я его чуть подправлю", - и, достав две пуговицы, быстро пришила медведю новые глаза.
Отец Тома взял подарок, и в итоге медведь принял участие в освобождении Голландии, пересек Рейн, дошел до Берлина и даже принял участие в параде Победы, сидя на коленях отца Тома.
В передышках между боями отец Тома использовал медведя как подушку. Он сдержал слово, привез его в Англию и подарил сыну.
У Тома Мэтьюза и его жены Мо нет детей, и плюшевый медвежонок 40 лет пролежал на чердаке.
С возрастом Том стал беспокоиться, что после его кончины плюшевую игрушку просто выкинут, и решил продать медведя на аукционе, чтобы у него появился новый заботливый хозяин.
Ожидается, что медведь-ветеран, способный заинтересовать коллекционеров, будет продан примерно за 600 фунтов (775 долларов).
У медвежонка до сих пор нет имени, некоторые предлагают назвать его Танки.
Винни и Войтек
Это не единственный медведь, плюшевый или настоящий, история которого тесно связана с мировой войной.
В Первую мировую канадский военный привез с собой в Англию из Виннипега настоящего медвежонка.
На фронт медвежонка не пустили, и он оказался в Лондонском зоопарке, где его в честь Виннипега назвали Винни.
Писатель Алан Милн водил в зоопарк своего сына Кристофера Робина, и так появилась книга о Винни-Пухе.
Во время Второй мировой войны в польском полку под британским командованием воевал иранский медведь по кличке Войтек, которому даже было присвоено звание рядового.
Он прошел все театры боевых действий в Северной Африке и Италии и закончил свои дни в Шотландии, в зоопарке Эдинбурга.