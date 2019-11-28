Плюшевый медведь, дошедший до Берлина, выставлен на продажу

Правообладатель иллюстрации Hansons Auctioneers Image caption Медвежонка подарила британскому солдату благодарная за освобождение жительница Голландии

Плюшевый медвежонок, прошедший через несколько боев Второй мировой войны и дошедший до Берлина вместе с британскими войсками, выставлен на продажу.

Его продает 76-летний Том Мэтьюз, который получил медвежонка от своего отца, служившего в годы войны в противотанковом артиллерийском полку.

Отец Тома получил его в подарок в 1944 году от жительницы голландской деревни Раамсндонксфеер. Деревня была практически опустошена германскими войсками.

Директриса местной школы позволила британским военным остановиться у нее дома.

Правообладатель иллюстрации Tom Matthews/ Hansons Auctioneers Image caption Отец Мэтьюза служил в противотанковом артиллерийсокм полку

Как-то раз они с отцом Тома разговорились, и хозяйка дома начала его благодарить.

После прихода британских войск, сказала она, в деревне все стало лучше: появилась хоть какая-то еда, было организовано отопление.

И вообще, добавила директриса, британцы относятся к местному населению как к людям.

"Давайте я дам вам подарок для вашего сына", - сказала она, открыла шкаф и достала уже повидавшего виды плюшевого медведя.

Солдат сказал, что не может взять подарок от женщины, у которой и так практически ничего не осталось.

"Нет, нет, сказала хозяйка дома. Мои дети с ним больше не играют. Сейчас я его чуть подправлю", - и, достав две пуговицы, быстро пришила медведю новые глаза.

Правообладатель иллюстрации Tom Matthews/ Hansons Auctioneers Image caption Том Мэтьюз помнит, что плюшевый медвежонок был больше него, когда отец привез его с войны

Отец Тома взял подарок, и в итоге медведь принял участие в освобождении Голландии, пересек Рейн, дошел до Берлина и даже принял участие в параде Победы, сидя на коленях отца Тома.

В передышках между боями отец Тома использовал медведя как подушку. Он сдержал слово, привез его в Англию и подарил сыну.

У Тома Мэтьюза и его жены Мо нет детей, и плюшевый медвежонок 40 лет пролежал на чердаке.

С возрастом Том стал беспокоиться, что после его кончины плюшевую игрушку просто выкинут, и решил продать медведя на аукционе, чтобы у него появился новый заботливый хозяин.

Ожидается, что медведь-ветеран, способный заинтересовать коллекционеров, будет продан примерно за 600 фунтов (775 долларов).

У медвежонка до сих пор нет имени, некоторые предлагают назвать его Танки.

Правообладатель иллюстрации Birmingham Live/ Hansons Auctioneers Image caption Том Мэтьюз со своим плюшевым медведем

Винни и Войтек

Это не единственный медведь, плюшевый или настоящий, история которого тесно связана с мировой войной.

В Первую мировую канадский военный привез с собой в Англию из Виннипега настоящего медвежонка.

На фронт медвежонка не пустили, и он оказался в Лондонском зоопарке, где его в честь Виннипега назвали Винни.

Писатель Алан Милн водил в зоопарк своего сына Кристофера Робина, и так появилась книга о Винни-Пухе.

Во время Второй мировой войны в польском полку под британским командованием воевал иранский медведь по кличке Войтек, которому даже было присвоено звание рядового.

Он прошел все театры боевых действий в Северной Африке и Италии и закончил свои дни в Шотландии, в зоопарке Эдинбурга.