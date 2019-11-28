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Президент США Дональд Трамп подписал законы, предусматривающие возможное введение санкций в связи с нарушением прав человека в Гонконге. Пекин назвал законы проявлением "гегемонистского поведения" США.

Большинство комментаторов рассматривает законы как меры поддержки гонконгских демократических движений. Столкновения между их сторонниками и полицией на улицах Гонконга продолжаются уже несколько месяцев.

Перед подписанием законопроекты с большим преимуществом одобрили обе палаты конгресса, поэтому Трамп не мог наложить на них вето. Сам президент, тем не менее, сомневался, что подпишет законопроект.

Он говорил, что поддерживает протестующих, но глава Китая Си Цзиньпин - "его друг".

Как объясняет New York Times, один из подписанных Трампом законов предусматривает наложение персональных санкций на гонконгских и китайских чиновников в связи с нарушением прав человека.

Кроме того, госдепартамент будет ежегодно подтверждать особый статус Гонконга (но не всего Китая) как торгового партнера США. Сейчас автономный район пользуется привилегиями.

Еще один подписанный Трампом законопроект запрещает поставку в Гонконг определенных категорий полицейской экипировки.

Власти в Пекине и Гонконге критиковали законопроект еще на стадии рассмотрения. В ночь на четверг в МИД КНР заявили, что Пекин считает поведение США "гегемонистским", и пригрозили "серьезными контрмерами".

Гонконгская администрация назвала действия США вмешательством во внутренние дела и отметила, что принятие законов может нанести вред двухсторонним отношениям.

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"Цинизм стремительно принятого в конце 2012 г. закона был очевиден для многих - и для иностранцев, через суд добивавшихся потом права на усыновление российских сирот, и для россиян" - отмечает газета.

По мнению издания, если предлагаемая МИД мера найдет поддержку, можно будет наблюдать повторение сценария, в котором дети-сироты становятся заложниками политических обстоятельств.

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Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов