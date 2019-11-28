Правообладатель иллюстрации AzerTag Image caption Парламентарии утверждают, что жертвуют своими местами ради реформ

Правящая в стране Партия нового Азербайджана инициировала роспуск парламента. Зачем это нужно партии, которая и так имеет большинство и полностью его контролирует? Наблюдатели говорят о кризисе во власти, оппозиция - о новых возможностях, а соцсети шутят и иронизируют.

В четверг местное агентство АПА сообщило, что политсовет Партии нового Азербайджана (ПЕА) рекомендовал своим депутатам в парламенте (Милли Меджлисе) инициировать его роспуск.

Исполнительный секретарь партии Али Ахмедов подтвердил, что партия обратилась к президенту Алиеву с просьбой о роспуске парламента. Целью этого обращения, по его словам, было "расширение географии реформ".

"Таким образом мы откроем новые возможности для развития нашей страны и установим новую традицию в истории парламента", - заявил Ахмедов.

Его заместитель Сиявуш Новрузов заявил, что если предложение будет принято, нынешний парламент будет действовать до тех пор, пока не приступит к работе новый.

Правообладатель иллюстрации TASS/Алеев Егор Image caption Вряд ли много мест в новом составе Милли Меджлиса займет оппозиция

Согласно закону, очередные парламентские выборы в Азербайджане должны были пройти осенью следующего года. При этом большинство мест в парламенте Азербайджана - 70 из 125 - занимает та же правящая партия ПЕА. Ее членом является и президент Ильхам Алиев.

В пятницу этот вопрос будет обсуждаться в Милли Меджлисе, но уже сегодня председатель другой парламентской партии "Ана ветен" ("Родина-мать") в разговоре с Би-би-си одобрил это решение и также связал его с новыми возможностями для реформ и прихода во власть молодых кадров.

Причины роспуска

По мнению юриста и эксперта по выборам Анара Мамедли, истинной причиной самороспуска парламента может быть политический кризис внутри самой власти.

"Мы живем в стране, в которой нет прозрачности в политике, и мы не знаем, что происходит внутри власти", - говорит Анар Мамедли.

По его словам, еще одна предполагаемая причина роспуска парламента в том, что в Азербайджане наступают трудные времена. Например, не исключена новая девальвация национальной валюты. Как считает политик, есть и другие причины, способные активизировать протестные настроения.

Как считает Мамедли, этот парламент контролировался властью полностью, и власть постарается и впредь не допускать на выборы оппозиционных кандидатов.

Однако политический аналитик Рашад Ширин допускает, что роспуск парламента может привести к переменам.

"Трудно сказать, пройдет ли в парламент оппозиция. У нас мажоритарная система, но я допускаю, что эти выборы могут быть другими, потому что люди уже больше настроены на изменения в стране, - говорит он. - Эти внеочередные парламентские выборы могут мобилизовать и людей, и партии. Но чем это закончится, судить пока трудно".

Готова ли оппозиция?

Выступивший вскоре в прямом эфире в "Фейсбуке" глава оппозиционной партии "Республиканская Альтернатива" Ильгар Мамедов назвал роспуск парламента историческим шансом для оппозиции и для народа.

"Мы призываем все политические партии участвовать в выборах и сами примем в них участие", - заявил политик.

Правообладатель иллюстрации TASS/Алеев Егор Image caption Некоторые наблюдателм считают причиной самороспуска парламента кризис во власти Азербайджана

По его мнению, предстоящие парламентские выборы, в зависимости от воли людей, либо сделают страну окончательно династической, либо демократической.

Али Керимли, лидер оппозиционной Партии Народного Фронта Азербайджана, заявил, что власть пытается предоставить отставку парламента как часть реформ, но он считает, что антизападная риторика власти показывает, что никаких реформ нет.

Керимли заявил, что его партия пока не приняла решение об участии в этих выборах.

Что говорят люди?

В социальных сетях новость о самороспуске парламента встретили со скепсисом или с юмором, правда, не всегда понятным тем, кто не следит за политической обстановкой в Азербайджане.

"Предлагаю назначить парламентом Микаила Джаббарова", - пишет пользователь Теймур. Джаббаров известен тем, что в последние годы возглавлял поочередно несколько важных ведомств и министерств.

"Если каждые выборы туда приходят те же люди, зачем тратить лишние деньги? Пусть оставят их там на 20 лет, и дело с концом", - считает Назим.

"Так им и надо: пропали деньги, потраченные на мандаты, теперь заново собирать", - пишет Парвин. "Расходы давно отбиты", - возражает ей Ильгар.