"Был жуткий шмон". Мать нового задержанного по "московскому делу" рассказала об обысках

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Мать 30-летнего Сергея Суровцева Людмила рассказала Русской службе Би-би-си об обысках которые прошли у нее и у ее сына. Суровцев был задержан в четверг, его подозревают в применении насилия к сотруднику Росгвардии на протестной акции 27 июля.

По версии следствия, Суровцев секцией металлического ограждения ударил бойца Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей.

Мать Суровцева рассказала Русской службе Би-би-си, что утром в четверг полицейские провели обыски у нее в квартире и в квартире Сергея. "Я была в шоке, мне позвонили в десятом часу, когда я была на работе", - сказала она.

По ее словам, сын живет отдельно от нее уже девять лет. Интересуется ли он политикой и зачем ходил на митинги, она не знает. "Он занимается спортом, но ни в каких группировках не состоит", - сказала Суровцева. По ее словам, она не думает, что ее сын мог кому-то причинить физический ущерб на митинге.

Обыски проводили сотрудники МВД, а не следователи. Как говорит Суровцева, когда они пришли, ей показали фотографию ее сына и запросы из наркологического и психоневрологического диспансеров, на которые уже были даны отрицательные ответы. У Людмилы из дома ничего не забрали во время обыска, после чего ей отдали ключи от квартиры ее сына. Об обысках в ней она узнала тогда же.

"Соседи [Сергея] сказали, что был жуткий шмон, что были люди в масках и чуть не хотели дверь срезать", - сказала Людмила. По ее словам, когда она приехала на квартиру к сыну, там было "все перевернуто - шкафы вынуты, техника".

Что известно о Суровцеве

Судя по архивной версии его страницы во "ВКонтакте", он учился в Московском авиационном институте на кафедре информационно-управляющих комплексов летательных аппаратов. Работал программистом, увлекается шведским языком и музыкой в стиле металл.

По данным "МБХ Медиа", Суровцев работал в компании "Островок", а также занимался IT-бизнесом и стартапами в этой сфере. Он был одним из основателей проекта Shopster Analytics, который отслеживает перемещения посетителей по торговым центрам и магазинам с помощью WiFi.

Партнер Суровцева по проекту Shopster сообщил изданию, что тот два года назад вышел из бизнеса.

Сейчас в "московском деле" (оно же "дело 27 июля") фигурируют по меньшей мере 19 человек, семеро из них осуждены - они получили сроки от двух до пяти лет. В отношении еще шести человек дело прекратили.

Протесты на улицах Москвы начались в июле во время предвыборной кампании в Мосгордуму, когда стало ясно, что власти не допустят до участия в выборах оппозиционных кандидатов.

Протесты 27 июля стали самой масштабной за последние годы несогласованной акцией. Тогда же были самые массовые задержания - больше тысячи человек.