Премьер Мальты созвал экстренное совещание в связи с убийством журналистки

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джозеф Мускат заявлял, что не намерен покидать пост премьер-министра

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в ночь на пятницу созвал экстренное совещание правительства в связи с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.

За последние дни из правительства Муската уволились двое министров, а глава аппарата премьера покинул пост после задержания. Давление на премьера также растет.

"Ситуация очень серьезная", - цитирует агентство Франс пресс заместителя премьер-министра Мальты Криса Фирна.

Источники агентства говорят, что кабинет, скорее всего, обсудит возможность помилования Йоргена Фенека, подозреваемого в организации убийства журналистки.

Бизнесмен Йорген Фенек был задержан в минувшие выходные. Он назвал организатором убийства журналистки бывшего главу администрации премьер-министра Кита Шембри.

После обвинений Шембри покинул свой пост. Его также задержали, однако в ночь на пятницу выяснилось, что он освобожден. В полиции заявили, что держать его под арестом нет необходимости.

Фенека также отпускали после задержания, это происходило три раза, сообщает Times of Malta. Премьер говорил, что это делается для того, чтобы дать полиции достаточно времени на допрос.

Джосеф Мускат говорил, что помилует Фенека, если тот расскажет о заказчике преступления, после чего у парламента Мальты начались массовые протесты, участники которых требовали отставки премьера.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Убийство журналистки спровоцировало протесты, которые продолжаются до сих пор

Йорген Фенек руководит группой компаний Tumas и занимает должность директора энергетической компании Electrogas, получившей от властей Мальты многомиллионную концессию на строительство газовой электростанции.

Его называли владельцем дубайской компании 17 Black, которая фигурировала в "Панамском досье" - опубликованном в 2016 году архиве панамской фирмы Mossack Fonseca, которое показало связь десятков известных людей, включая президентов ряда стран, с отмыванием денег.

Дафна Каруана Галиция была более всего известна своим антикоррупционным блогом под названием Running Commentary, который она вела с 2008 года. Она же занималась исследованием документов "Панамского архива".

Галиция регулярно получала угрозы убийства. Против нее был подан ряд судебных исков от влиятельных политиков, о которых она писала в блоге.

Журналистка была убита возле своего дома в октябре 2017 года - ее автомобиль был подорван. Это дело потрясло Мальту и вызвало шквал критики в адрес властей.