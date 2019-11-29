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Тверской районный суд Москвы рассмотрит дело Эдуарда Малышевского, обвиняемого в применении насилия к полицейскому на акции 27 июля.

47-летнему рабочему из Удмуртии вменяют то, что после задержания он выдавил ногой окно автозака, которое упало на полицейского.

При этом сам полицейский на прошлом заседании заявил, что не видел, кто выбил окно, а двое свидетелей заявили, что не уверены, что преступление совершил именно Малышевский.

В Брюсселе состоится очередная трехсторонняя встреча по транзиту российского газа через территорию Украины.

На этой неделе суд в Швеции в споре российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" встал на сторону Киева, отказав "Газпрому" в удовлетворении апелляции на решение Стокгольмского арбитража.

Эксперты предупреждали, что это может только осложнить переговоры по газу.

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Во всем мире начинается одна из крупнейших распродаж в году - так называемая "черная пятница".

Сегодня и в предстоящий уикенд можно приобрести различные товары с большими скидками. В России "черная пятница" проходит уже в седьмой раз.

На этой неделе Роскомнадзор предупредил об активизации интернет-мошенников в преддверии распродаж, а "Лаборатория Касперского" зафиксировала существенный рост фишинговых угроз на интернет-магазины.

Традиция открывать таким образом сезон рождественских распродаж возникла в США, где "черная пятница" отмечается сразу после Дня благодарения.

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Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал европейские страны к диалогу с Россией.

"Действительно ли наш враг - Россия, или Китай, как я иногда слышу? Задача атлантического альянса - считать эти страны врагами? Я так не думаю. Наш общий враг - это терроризм," - цитирует Макрона газета Times.

Заявление президента Франции прозвучало незадолго до саммита НАТО в Британии, запланированного на 3 декабря. Макрон в последние месяцы резко критикует работу альянса.

Мужчину, подозреваемого в том что он насильно удерживал шестерых детей в подвале фермы в Голландии, обвинили в сексуальных преступлениях в отношении еще двоих своих детей, уже уехавших с фермы, пишет Daily Mail.

Прокуратура подтвердила, что 67-летний голландец, задержанный в октябре на ферме, в подвале которой нашли шестерых детей, приходится им отцом.

Как сообщает газета Telegraaf, отец избивал детей, выдергивал у них волосы, заставлял принимать холодные ванны, а также держал их в собачьей конуре.

Вместе с 58-летним гражданином Австрии, сдавшим ферму семье, они обвиняются в незаконном лишении свободы. Отца детей еще не допрашивали, сделать это пока не позволяет состояние его здоровья.

Тем временем режиссер документальных фильмов Джессика Виллериус, работающая над фильмом о семье, опубликовала заявления детей.

Самый младший из них говорит, что дети не согласны с обвинениями в сексуальном домогательстве в адрес своего отца. Также они жалуются, что некоторые СМИ исказили их историю.

Количество протестующих в Ираке, погибших в столкновениях с военными, выросло до 45 человек, пишет Guardian.

В последние недели во многих городах Ирака прошли акции протеста, участники которых требовали принять меры против коррупции.

Протестующие подожгли посольство Ирана в городе Наджаф. Они считают, что влияние Ирана на внутреннюю политику Ирака слишком сильно.

Первая волна протестов в Ираке началась в октябре и продолжалась шесть дней, в течение которых было убито 149 человек из числа протестующих.

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Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл с первым визитом в Афганистан, чтобы встретиться с американскими военными и поздравить их с Днем благодарения. Визит не был анонсирован.

Трамп встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, после чего постоял на раздаче праздничных блюд (главным из которых была, конечно же, индейка) и посидел за праздничным столом с военнослужащими.

В настоящиий момент в Афганистане находятся 13 тысяч американских военнослужащих. Войска США вошли в Афганистан 18 лет назад после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

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Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в ночь на пятницу созвал экстренное совещание правительства в связи с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Источники Франс пресс утверждают, что кабинет, скорее всего, обсуждал возможность помилования бизнесмена Йоргена Фенека, подозреваемого в причастности к организации убийства журналистки.

Фенек был задержан в минувшие выходные и назвал организатором убийства журналистки бывшего главу администрации премьер-министра Кита Шембри.

Шембри покинул свой пост, после чего был задержан, но потом отпущен. После семичасового совещания премьер Мускат вновь заявил, что свой пост покидать не будет.

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Певица Мадонна отказалась от трех концертов в рамках ранее объявленного гастрольного тура из-за "невыносимых болей". 61-летняя певица заявила, что принялоа жэто решение по совету врачей.

Мадонна не указала, какие именно боли ее беспокоят, однако ранее она сообщила фанатам в Сан-Франциско, что страдает от порванной связки и болей в колене.

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Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов