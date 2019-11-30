Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Северокорейские СМИ утверждают, что Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием "ракетомета"

Северная Корея с обидой ответила главе правительства Японии, который обвинил Пхеньян в проведении новых испытаний баллистических ракет в нарушение резолюций ООН.

В государственных СМИ КНДР Синдзо Абэ был назван имбецилом и политическим карликом за то, что он спутал тип оружия, который был испытан 28 ноября.

На самом деле это было испытание супермощной пусковой ракетной установки залпового огня, настаивает Пхеньян.

Япония очень скоро увидит, что такое настоящая баллистическая ракета, гласит угрожающее заявление Северной Кореи.

КНДР находится под международными санкциями за проведение ядерных испытаний и пуски баллистических ракет в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Лидер КНДР Ким Чен Ын добивается отмены санкций и выдвигал этот вопрос на своих исторических встречах с президентом США Дональдом Трампом в 2018 и 2019 годах.

Вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова и приостановке ракетной программы КНДР завис после срыва переговоров Трампа и Кима в феврале этого года.

Выстрелы в море

В минувший четверг наблюдатели в Южной Корее зафиксировали два следа в небе от двух неустановленных объектов. Предположительно запуск был осуществлен с территории КНДР в Японское море.

КНДР опубликовала фотографии новейшего оружия и самого Ким Чен Ына, который, как утверждается, лично наблюдал за испытаниями.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил пуски. "Многократные запуски баллистических ракет, осуществляемые Северной Кореей, бросают вызов не только нашей стране, но и международному сообществу", - заявил он.

Через день, в субботу, северокорейское информационное агентство ЦТАК опубликовало крайне язвительное заявление: "Можно сказать, что Абэ - самый большой в мире идиот и самый глупый человек в истории - он не может отличить баллистическую ракету от ракетной пусковой установки залпового огня, даже когда у него перед глазами фотоотчет".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Изображение суперсистемы, опубликованное ЦТАК

"Но скоро Абэ увидит настоящую баллистическую ракету у себя под носом. Абэ - никто иной как полный имбецил и политический карлик".

"Северные корейцы играют в семантические игры, и примерно то же самое делает Абэ, - считает профессор политических наук Массачусетского технологического института Випин Наранг. - Когда Абэ упоминает баллистические ракеты, он ясно дает понять, что Пхеньян опять нарушил резолюции Совбеза ООН".

Так что утверждения обеих сторон не вполне корректны, считает эксперт.

"Северная Корея настаивает, что это пусковая установка, а не баллистическая ракета, и вероятно, так и есть", - сказал он в интервью Би-би-си.

Подоплека событий состоит в том, что КНДР, весьма вероятно, действительно готовит новые испытательные запуски баллистических ракет.

"Фраза о том, что скоро Абэ увидит ракету у себя под носом, здесь ключевая", - полагает эксперт.

Провал переговоров

Переговоры между КНДР и США о ядерном разоружении Корейского полуострова застопорились после провала февральского саммита в Ханое.

В июне этого года Дональд Трамп и Ким Чен Ын вновь встретились в демилитаризованной зоне на 37-й параллели и договорились возобновить рабочие контакты между Вашингтоном и Пхеньяном. Консультации начались в октябре, но пока не принесли результата.

Северная Корея без особого восторга отреагировала на предложение о проведении еще одного саммита, которое Трамп выдвинул в одном из своих твитов.

Япония, многолетний военный союзник США, весьма обеспокоена ядерной и ракетной программой КНДР и также добивается возвращения японских граждан, которые были похищены агентами северокорейской разведки в 70-80-е годы прошлого века.

В мае Синдзо Абэ заявил, что готов на встречу с Ким Чен Ыном без предварительных условий.

Однако коммунистический Север заявляет, что нога японского премьера никогда не ступит на северо-корейскую землю после того, как он критиковал КНДР.