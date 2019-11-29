Японский магазин ввел для сотрудниц значок "У меня месячные". Клиенты обиделись
Японский магазин Даймару в Осаке решил пересмотреть правила ношения значков для сотрудниц, гласящих, что у женщины месячные.
На значке изображена Сэйри-тян, героиня популярной серии комиксов манга, символизирующая месячные ("сэйри" по-японски - "менструация", а "Сэйри-тян" можно перевести как "Мисс Менструация").
Значок разрешили носить для того, чтобы сотрудники могли предложить коллеге дополнительную помощь, например, перерыв подольше. Но на эти значки неожиданно стали жаловаться посетители.
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"Мы не ставили цель уведомлять посетителей о том, что у наших сотрудниц месячные", - сказали Би-би-си представители компании.
Ввести значок с Сэйри-тян предложили сами работницы магазина. Компания пошла навстречу сотрудницам и ввела его в октябре. Ношение его было добровольным. Представитель Даймару Йоко Хигучи сказала, что это было сделано для того, чтобы улучшить рабочую обстановку.
Информация об этом значке попала в СМИ. Некоторые издания написали, что магазин Даймару сообщает посетителям, что у их сотрудниц менструация. Один из руководителей Даймару позднее признался, что публикации вызвали негативные отзывы. Некоторые даже обеспокоились, нет ли в этом харассмента.
Представители Даймару рассказали, что некоторые сотрудницы не видели в этой идее смысла и не хотели носить значок с Сэйри-тян. Но другие отнеслись к нововведению положительно. "Когда ты видишь такой значок у коллеги, ты можешь предложить ей помочь нести тяжелые вещи или взять перерыв подольше. И такая поддержка будет взаимной", - сказала Би-би-си Йоко Хигучи. По ее словам, после скандала в магазин звонили клиенты, чтобы выразить поддержку компании.
Даймару не отказывается от своей идеи, однако теперь руководство компании думает, как ее изменить, чтобы сотрудницы могли по-прежнему делиться информацией о своем самочувствии, но этого не видели посетители.
Журналист Би-би-си в Токио Юко Като рассказывает, что в Японии, как и во многих других странах, тема менструации традиционно считалась постыдной и не обсуждалась в обществе. Бывало даже так, что когда женщинам приходилось в экстренном порядке прятаться в убежищах от частых в Японии цунами, они стеснялись попросить тампон или прокладку, так как это сочли бы неподобающим поведением. Одной женщине в ответ на такую просьбу даже сказали: "Как вы можете думать о сексе в такое время?"
Но сейчас ситуация меняется. Несколько дней назад в популярной утренней передаче "Асаичи" на канале NHK целый час обсуждали, как говорить о месячных с друзьями и семьей. В дискуссии участвовали как женщины, так и мужчины.
В том, что о месячных начинают говорить более открыто, сыграли свою роль и соцсети. В октябре в Японии из-за повышения налогов подорожали средства женской гигиены, и многие японки не стесняясь обсуждали эти новости.