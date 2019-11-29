Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ферма в Голландии, на которой девять лет в полной изоляции жила семья из семи человек

Дети голландского фермера, которые по воле отца просидели девять в подвале, сделали разные заявления по поводу обвинений, которые ему предъявляют. Старшие дети поддерживают его арест, а младшие не согласны и защищают отца.

Также стало известно, что отца подозревают не только в насильственном лишении свободы, но и в действиях сексуального характера по отношению к трем его старшим детям, которые не жили с ним в подвале.

Как развивались события

67-летний мужчина, которого в СМИ называют Геррит-Ян ван Д., девять лет жил в подвале с шестью из девяти своих детей в возрасте от 16 до 25 лет, в полной изоляции от остального мира. Ферма находилась вблизи деревни Рюнерволд в провинции Дренте. Их нашли благодаря тому, что 25-летний Ян, старший из детей, сбежал с фермы, пришел в местный бар и попросил помощи у сотрудника заведения.

Внешний вид и поведение молодого человека вызвали беспокойство у владельца бара Криса Вестербека. "Он заказал пять кружек пива и выпил их все. Потом я с ним заговорил, и он рассказал, что убежал и что ему нужна помощь. Мы позвонили в полицию", - сказал Вестербек журналистам голландского канала RTV.

"У него были длинные волосы и грязная борода, одет он был в старую одежду и выглядел так, как будто не понимает, что происходит. Он сказал, что никогда не учился в школе и не был у парикмахера девять лет", - добавил владелец бара.

Тесты ДНК подтвердили, что Геррит-Ян ван Д. был отцом всех шестерых детей. У всех детей также была одна мать, которая умерла в 2004 году. Полиция полагает, что отец удерживал детей на ферме против их воли. Трое старших его детей уехали из дома до того, как семья стала жить в подвале.

Геррит-Яна ван Д. подозревают в том, что он насиловал своих старших детей до того, как они уехали из дома. Также он обвинен в отмывании денег, насильственном лишении свободы и ненадлежащем отношении к несовершеннолетним.

Мужчина был задержан в октябре. На его ферме также нашли большую сумму наличных. А за несколько часов до его задержания был взят под стражу 58-летний мужчина из Австрии, который тоже жил на этой ферме как арендатор и которого подозревают как соучастника.

Их обоих также подозревают в том, что они в 2009 году в соседнем городке Меппель насильственно удерживали еще одного человека - 69-летнего австрийца. Подозреваемые останутся под стражей до суда, назначенного на 21 января.

Адвокат Геррит-Яна ван Д. сообщил, что его клиент несколько лет назад пережил инсульт, и его здоровье было подорвано.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ферма была частично скрыта деревьями

Что говорят дети?

Дети Геррит-Яна ван Д. сделали два очень разных заявления по поводу расследования и обвинений, выдвинутых против их отца.

Четверо старших детей (сбежавший с фермы Ян и те трое, которые покинули семью до того, как она переселилась в бункер) сообщили, что полностью поддерживают следствие и хотят вернуться к нормальной жизни. Но пятеро младших отреагировали иначе: они не согласились с обвинениями.

"У нас все было по-другому, не так, как у наших старших братьев и сестры. Нам больно из-за того, что между нами произошел разрыв, - говорится в их заявлении. - Нам не нужно возвращаться к нормальной жизни, так как наша жизнь не менялась. Менялись лишь обстоятельства".

Старшие дети вместе с голландским режиссером-документалистом Джессикой Виллериус сейчас снимают об этой истории кино. Младшие сказали, что они сами тоже не против, но им надо посоветоваться с отцом.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Бар в деревне Рюнерволд, куда обратился за помощью 25-летний Ян

Была ли это секта?

В заявлении властей, сделанном в октябре, говорится, что следствие изучает религиозные мотивы поведения Геррит-Яна ван Д. Голландские медиа пишут, что он и его арендатор-австриец (его в прессе называют Йозеф Б.) когда-то были соседями и познакомились в ячейке Церкви объединения, всемирного религиозного движения, основанного Мун Сен Меном в Южной Корее. По-русски их еще называют "мунистами", или "мунитами".

В Австрии братья Йозефа Б. рассказали Kronen Zeitung, что тот вступил в секту и даже не приезжал на похороны родителей. А член Церкви объединения из Амстердама Уиллем Кетсиер рассказал изданию Algemeen Dagblad, что Геррит-Ян ван Д. покинул ряды прихожан в 1987 году и в то же время прекратил контакты с семьей. По его словам, те, кто знал Йозефа Б. в 80-е, говорили, что он был очень религиозным человеком и создал в своей семье отдельную группу. При этом Кетсиер заметил, что Церковь объединения не призывает никого жить в подвале и прятаться от остального мира.

"Иногда верующие люди создают свои собственные церкви или движения, и я догадываюсь, что это с ним и произошло", - сказал он.

Жители городка Херксен в Австрии, где вырос Йозеф Б., полагали, что тот вступил в ряды мунистов и погиб в Южной Корее.