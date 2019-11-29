"Отвлечь полицию от народа". Как проходит суд над Эдуардом Малышевским

Тверской суд Москвы допросил свидетелей по делу фигуранта "московского дела" Эдуарда Малышевского, обвиняемого в применении насилия к полицейскому на акции протеста 27 июля. По версии следствия, он выдавил стекло автозака, которое упало на полицейского.

Малышевский в зал заседаний зашел со словами "низкий поклон всем за заботу и внимание". Он принес в зал записи, которые делал в СИЗО, и показывал их журналистам через стекло "аквариума".

На нескольких листах формата А4 Малышевский описал, как видит идеальный мир, в котором должны жить люди, и выступил с неким "деловым предложением Владимиру Путину".

47-летнего рабочего из Удмуртии, после ареста доставленного в Москву, обвиняют в том, что уже после задержания на акции протеста 27 июля он выдавил ногой окно автозака весом в пять килограммов, которое упало на полицейского Дмитрия Астафьева и причинило тому боль.

При этом Астафьев сам рассказал суду, что не получил от падения стекла "даже синяка".

Пропустить Twitter пост , автор: @bbcrussian Тверской суд Москвы начал сегодня рассматривать по существу дело Эдуарда Малышевского. Его обвиняют в том, что на акции 27 июля он умышленно выбил стекло автозака, чтобы оно упало на полицейского, и причинил ему тем самым боль. На видео – момент падения стекла в толпу. pic.twitter.com/gCWwtQALgG — bbcrussian (@bbcrussian) 6 ноября 2019 г.

После акции суд назначил Малышевскому 13 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях). Малышевский тогда настаивал, что по стеклу в автозаке бил не он.

Больше чем через месяц после акции его снова задержали и предъявили обвинение уже по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 сь. 318 УК РФ). Малышевский вину не признал. "Там бандиты избивали людей на улице", - заявил он после того, как прокурор зачитала обвинительное заключение.

Судебное следствие уложилось в два заседания. На первом выступили свидетели обвинения и потерпевший - все сотрудники полиции, которые работали на акции протеста. Они рассказали, что Малышевский был задержан, потому что вел себя агрессивно - выкрикивал лозунги и оскорбления. После того, как Малышевского доставили в автозак, из автобуса было выбито стекло, говорили они.

В суде также выступила дочь Малышевского Екатерина. Она прилетела из Ижевска и рассказала, что отец - единственный в семье кормилец, без него у семьи не будет денег, ей придется бросить школу.

В пятницу в суде активисты рассказали Малышевскому, что его дочери удалось поступить в лицей в Подмосковье. "Прошла собеседование, умница. С меня подарок. Ну, потом", - обрадовался Малышевский.

"Дорогие друзья, тысяча извинений за такую скуку"

На суде в пятницу выступил еще один свидетель из полиции - сотрудник 2-го оперативного полка Олег Журба во время акции протеста 27 июля стоял в оцеплении, в метре от автозака, из которого выбили стекло.

"Я видел, как мои коллеги отводили Малышевского в "Пазик", он был в очках, оранжевой рубашке и шортах. Потом увидел, как падает стекло и выглядывает этот человек. Потом я узнал, что стекло упало на нашего сотрудника", - рассказал на допросе Журба.

Следующим свидетелем выступил командир роты полиции, который был главой группы расчета автозака, из которого Малышевский выбил стекло.

"В какой-то момент граждане начали активно предпринимать попытки прорвать оцепление. Я вышел на улицу, после чего услышал глухой удар и увидел, как окно вылетает. После чего увидел Малышевского", - рассказал он.

В конце допроса Малышевский спросил полицейского:

- Кто вам дал указание ставить железные ограждения?

- Не могу сказать.

- А я могу вам сказать, что это указание было незаконно... - начал подсудимый, но его сразу перервал судья.

На это допрос свидетелей завершился, и прокурор стал зачитывать письменные доказательства - материалы дела. Он сообщил в числе прочего о судимостях Малышевского. Адвокат и подсудимый возражали против этого. Адвокат заявил, что эти данные не имеют отношения к делу.

Тем не менее прокурор продолжил - и зачитал негативную характеристику на Малышевского: "Увлекается спиртными напитками, устраивает скандалы, мешает проживанию в многоквартирном доме". Тут его уже прервал судья: "Полностью читать не надо".

"Дорогие друзья, тысяча извинений за такую скуку", - обратился к залу Малышевский во время перерыва.

Затем в суде включили видео потасовки полицийских с протестующими около дома №17 на Тверской. На видео видно, как полиция перекрыла улицу, люди кричали им: "Позор". Дальше видно, как из автозака, который был припаркован у тратуара, вылетает стекло, выбитое ногой.

После этого в суде представили другой диск - личные фотографии Малышевского с его телефона. Зал рассмеялся после того, как показали фотографию подсудимого, где он в белых штанах на фоне берез.

Далее на заседании продемонстрировали второе видео - то же самое, что и на первом, но в замедленной съемке. Адвокат отметил, что на видео видно, что стекло падает не на потерпевшего полицейского Астафьева.

"Отвлечь полицейских от избиения народа"

Малышевский рассказал, что переехал в Москву в 2018 году, чтобы заниматься ремонтом квартир. Он узнал, что 27 июля будет митинг за справедливые выборы в Мосгордуму, и захотел пойти, чтобы узнать, насколько его мнение о справедливых выборах "совпадают с мнением народа".

Это был первый раз, когда он пошел на митинг, заявил подсудимый: "Вот и пошел я на митинг, и увидел, что нормальные адекватные люди, а им перегораживают дорогу омоновцы. Я ждал, что выйдет мэр или его помощники и скажут: "Что хотите? Сейчас все решим". А никто не вышел".

По словам Малышевского, полиция действовала "очень жестко и нагло", но осуждать простых полицейских нельзя.

- Надо, чтобы со мной в аквариуме был начальник, который отдал эти указы, - сказал Малышевский.

- Так, сейчас ваше дело слушается, - перебил его судья.

Далее Малышевский заявил, что его действия были спровоцированы "незаконными действиями полиции", которые "начали избивать беззащитных людей". И что выбил окно не случайно, но упало оно на кого-то случайно - ведь он предполагал, что стекло не вылетит совсем, а просто повиснет на решетке.

"Единственной целью было отвлечь внимание полицейских от избиения народа", - заявил он, добавив, что не хотел причинить вред сотрудникам Росгвардии.

Вспышка агрессии случилась, когда он увидел, как росгвардейцы стали бить женщин на митинге, утверждает подсудимый. По его словам, именно поэтому он выбил окно- чтобы была возможность крикнуть полицейским, чтобы они перестали бить протестующих.

"Ваша честь, я не жду снисхождения, но я не виноват. Я проявил свой гражданский долг... Ладно, понесло меня", - заявил в конце допроса Малышевский.

Следующее заседание назначено на 9 декабря. Ожидается, что прокурор запросит срок для подсудимого.