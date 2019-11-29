Лондонский "Арсенал" уволил главного тренера Унаи Эмери

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Унаи Эмери возглавлял "Арсенал" полтора года

Футбольный клуб "Арсенал" распрощался с главным тренером Унаи Эмери, возглавлявшим команду полтора года.

Эмери пришел на смену Арсену Венгеру в мае 2018 года. Перед этим он работал в "Пари Сен-Жермен", "Севилье", "Спартаке".

С "Пари Сен-Жермен" Эмери выиграл чемпионат Франции, а с "Севильей" - трижды Лигу Европы.

Временно обязанности главного тренера будет исполнять его ассистент и бывший игрок "Арсенала" Фредрик Юнгберг.

Клуб объяснил свое решение об увольнении тем, что результаты и выступление команды оставляют желать лучшего.

"Арсенал" не побеждал в последних семи играх, а в четверг проиграл франкфуртскому "Айнтрахту" 1-2 в Лиге Европы.

В английской Премьер-лиге команда не побеждала с 6 октября и в данный момент отстает от четверки лидеров на восемь очков.

В заявлении клуба говорится, что поиски нового главного тренера уже начались. В среду Би-би-си сообщила, что одним из вероятных кандидатов "Арсенал" рассматривает главного тренера "Вулверхэмптон Уондерерс" Нуну Эшпириту Санту.

Команду также могут возглавить уволенный из "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино, ассистент тренера в "Манчестер Сити" Микель Артета, бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и тренер "Борнмута" Эдди Хау.

В этом сезоне со своими главными тренерами также расстались два других клуба: "Уотфорд" уволил Хавьера Грасию, а "Тоттенхэм" - Маурисио Почеттино.