Две звезды кей-попа осуждены за изнасилования. Это дело - часть серьезной проблемы в Южной Корее

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Чон Джун-ён сознался, что снимал девушек на видео без их согласия и распространял снятое в групповом чате

В Южной Корее за групповые изнасилования к тюремным срокам приговорены две звезды кей-попа - Чон Джун-ёна (на шесть лет) и Чхве Джон-хуна (на пять лет). 30-летний Чон Джун-ён также признан виновным в съемке и распространении видео преступления.

Осужденным также придется пройти специальный 80-часовой курс для сексуальных насильников, направленный на предупреждение рецидива подобных преступлений. Отныне им запрещено работать с детьми.

Однако многие в Южное Корее указывают на то, что это нашумевшее уголовное дело - лишь один из тревожных симптомов серьезной проблемы, которой поражено южнокорейское общество.

Судья, председательствовавший на процессе, сообщил, что Чон Джун-ён насиловал девушек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения и неспособных дать отпор. Он снимал секс с ними на видео и распространял эти записи в групповых чатах.

"Невозможно представить, какую боль испытали жертвы, когда узнали о случившемся", - сказал судья.

В своем последнем слове Чон Джун-ён сказал: "Я очень сожалею о своей глупости и очень раскаиваюсь. Отныне я буду жить лишь раскаянием".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чхве Джон-хун приговорен к пяти годам тюрьмы

Про Чхве Джон-хун судья сказал, что тот не испытывает раскаяния после многочисленных изнасилований пьяных жертв.

Расследование

В марте о своем уходе из музыки объявил поп-исполнитель Сынни, когда стало известно, что полиция подозревает его в вовлечении девушек в проституцию.

Именно в ходе расследования его дела стало известно о чате с участием Чон Джун-ёна и Чхве Джон-хуна и о видео с изнасилованиями.

Из-за скандала со звездами кей-попа со своего поста ушел Ян Хён Сок - генеральный продюсер компании YG Entertainment - той самой, на которой был записан знаменитый хит Gangnam Style в исполнении PSY.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Из-за обвинений Ян Хён Сок покинул пост в компании YG Entertainment

Ян Хён Сока обвинили во всевозможных грехах, в числе которых - посредничество в организации проституции.

Сам он заявил, что не был замешан ни в чем подобном, но ему надоело отбиваться от унизительных обвинений, поэтому он решил уволиться, чтобы защитить свое имя.

Однако насилие над женщинами, находящимися под воздействием алкоголя или снотворного, и прочие преступления на сексуальной почве - серьезная проблема для южнокорейского общества и в последнее время она активно обсуждается в Южной Корее.

Гибель Гу Хары и Солли

В этом году мир кей-попа потрясли смерти двух певиц.

В 2018 году стало широко известно о судебном иске певицы Гу Хары против бывшего бойфренда за то, что он угрожал выложить в сеть ее интимные видео и таким образом разрушить ее карьеру. Перед этим ее бывший любовник получил условный срок за насилие и шантаж.

В ноябре девушку обнаружили мертвой в ее доме в Сеуле. Полиция полагает, что она могла покончить с собой. В мае она уже пыталась это сделать, попала в больницу, но выжила.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бывший бойфренд Гу Хары угрожал выложить в интернет ее откровенное видео

За месяц до этого была найдена мертвой близкая подруга Гу Хары, звезда кей-попа Солли. Южнокорейские СМИ писали, что она покончила с собой из-за травли в соцсетях.

Проблема сексуального насилия в Южной Корее весьма серьезна, скандалы со звездами кей-попа - лишь частное отражение этой проблемы.

На волне разбирательств в обществе заговорили о необходимости перемен и в частности - об изменении отношения к женщине.

В марте более 200 тыс. жителей страны подписали петицию президенту Мун Чжэ Ину с требованием разобраться со всеми обвинениями, касающимися сексуального насилия и принуждения к проституции, а также бездействия полиции, не расследующей должным образом многие такие случаи.

Анализ

Лора Бикер, корреспондент Би-би-си

Обвинения в адрес крупных звезд в мире кей-попа являются частью разгорающегося скандала. Когда мы проводили собственное расследование этой проблемы, адвокат Мекюн Чха назвала подобные изнасилования "скрытыми преступлениями".

Мне рассказали, что женщины не сообщают о подобном, опасаясь позора и осуждения. В качестве примера можно взять реакцию на сегодняшний приговор.

"Это чересчур строго для подобного преступления. Этих женщин не похитили на улице, они сами пошли за красивыми певцами". Подобные мнения здесь можно встретить часто.

Но девушки понимают, что, объединившись, они могут быть услышаны. Выходя на улицы с протестами и маршами, они заявляют о проблеме на всю страну. Благодаря им ситуация меняется.

Две звезды кей-попа, шутившие о групповых изнасилованиях, теперь находятся за решеткой. По крайней мере, это ужасное преступление, совершенное под покровом общественного молчания, теперь вытащено на свет.