Опубликован законопроект о домашнем насилии в России. Что с ним не так?

Правообладатель иллюстрации Sergey Konkov/TASS Image caption Участница митинга в поддержку сестер Хачатурян в Петербурге в августе этого года

Совет Федерации опубликовал свой проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. Эта версия не понравилась инициаторам принятия закона о домашнем насилии. Чем же именно?

Что предлагают сенаторы

Согласно тексту, опубликованному на сайте верхней палаты российского парламента, под семейно-бытовым насилием имеется в виду умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и психического страдания. Под защиту должны попасть супруги, бывшие супруги, родители детей, близкие родственники.

Полиция, прокуратура, другие органы власти и местного самоуправления должны, согласно проекту, заняться профилактикой домашнего насилия. Основанием для профилактики может стать либо заявление человека, подвергшегося семейно-бытовому насилию, либо заявление других людей, которым стало известно о насилии.

Основным принципом профилактики при этом названа "поддержка и сохранение семьи", а также "добровольность получения помощи лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию".

Если факт насилия установлен, выносится защитное предписание, сказано в проекте. Для этого нужно согласие жертвы или ее законного представителя. Нарушителю будет запрещено вступать в контакты с жертвой, в том числе по телефону и интернету, а также предпринимать попытки выяснить место пребывания жертвы.

Если эти запреты нарушены, полиция обращается в суд за судебным защитным предписанием, которое позволит выселить нарушителя (если есть куда, уточняется в законопроекте).

Чем недовольны критики

Авторы появившегося ранее проекта закона о домашнем насилии раскритиковали опубликованный Советом Федерации вариант.

"Мы с соавторами ознакомились с предложенной редакцией Совета Федерации. Я, например, в тотальном ужасе. Начиная от цели закона - "сохранять семью", а не защищать жертву, - заканчивая "содействовать применению сторон", - написала в "Фейсбуке" активистка Алена Попова, соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, еще один соавтор, обратила внимание на то, что в предложенной редакции полностью исключаются из-под действия закона все виды физического насилия - побои, причинение вреда здоровью, потому что они содержат в себе признаки других правонарушений или преступлений.

"Эта редакция не просто урезанная и сокращенная, она еще и во многом юридически безграмотная. Это результат заигрываний Совфеда с разного рода радикальными консервативными группами. И это плохо!" - написала в "Фейсбуке" адвокат Мари Давтян.

"Эта редакция не согласовывалась с нами, хотя я член рабочей группы при Совфеде", - возмутилась юрист.

"Мы с соавторами тоже ознакомились с новой предложенной редакцией Совета Федерации. И есть моменты, с которыми мы принципиально не согласны", - сказала Би-би-си депутат Пушкина. По ее словам, особое внимание стоит уделить санкциям за несоблюдение защитного и судебного защитного предписания.

"Предложенные меры, как показала практика после декриминализации побоев, безрезультативны. Очередное бремя административной ответственности [штрафов] отразится на семейном бюджете, а соответственно и на жертве", - сказала она, добавив, что отправит свои предложения в Совет Федерации.

"Работа продолжается", - резюмировала депутат.

Image caption В этот понедельник в Москве прошел митинг против домашнего насилия

Почему исключается физическое насилие

Главное, что не нравится критикам, это то что понятие семейно-бытового насилия, используемое в документе, исключает из-под действия закона все виды физического насилия, такие как, например, побои.

Семейно-бытовое насилие, как следует из законопроекта, - это деяние, "не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления". Но дело в том, что из-за декриминализации в 2017 году побоев в семье, совершенных впервые, они как раз подпадают под административное правонарушение.

"В подобной формулировке понятия "семейно-бытовое насилие" проект закона теряет вообще всякий смысл", - считает Давтян.

Первым пунктом при перечислении принципов профилактики семейно-бытового насилия в документе значится "поддержка и сохранение семьи", поэтому Попова делает вывод о том, что законопроект направлен на примирение сторон и урегулирование конфликта. По ее же мнению, стоит сконцентрироваться на защите жертвы.

Помимо этого, отмечают критики, нужно распространить действие закона и на лица, которые сейчас или раньше вместе жили и вели совместное хозяйство, ведь до 12% семей живут в незарегистрированном браке, а почти 30% семей, по их данным, проживали совместно до заключения брака.

Есть претензии и к пункту о защитном предписании. В проекте сказано, что оно выносится с согласия лиц, подвергшихся насилию, или их законных представителей. Но его можно выносить и без его согласия, считают правозащитницы, если есть основания полагать, что человек "находится в состоянии зависимости от нарушителя или испытывает страх ввиду нахождения в психотравмирующей ситуации".

Опубликованный Советом Федерации законопроект предполагает, что защитное предписание запретит агрессору общение любыми способами с тем, кто подвергся насилию, а также выяснять его местонахождение и снова совершать семейно-бытовое насилие.

Нужно дополнить этот пункт запретом вступать в контакт через третьих лиц, посещать место проживания/пребывания пострадавшего, места его работы, учебы, лечения, а также приближаться к нему ближе, чем на 50 метров, считают Попова и Давтян.

За нарушение защитного предписания законопроект предполагает штрафы и арест. "Такого рода санкции приведут к ошибке, которая уже была допущена при декриминализации побоев. Предлагаемая ответственность настолько ничтожна, что не будет являться сдерживающим фактором для правонарушителя", - уверена Давтян.

История вопроса

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но не прошел первое чтение.

До 2017 года в статье 116 Уголовного кодекса России были указаны побои "в отношении близких лиц". Но такие побои в семье, совершенные впервые, вывели из-под действия УК и стали считать административным правонарушением.

В последний год активизировалась обсуждение нового законопроекта о домашнем насилии. В Москве и Санкт-Петербурге прошли митинги и одиночные пикеты за принятие этого закона.

В ноябре на тему законопроекта высказался представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе. По его словам, предлагаемые меры основываются на западном опыте борьбы с домашним насилием и могут негативно отразиться на институте семьи в России.