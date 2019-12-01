Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Иракский премьер Абдул Махди стал бывшим

Парламент Ирака в воскресенье принял отставку премьер-министра Адиля Абдула-Махди.

Двумя днями ранее Абдул-Махди заявил, что покинет свой пост из-за массовых антиправительственных выступлений, не стихающих почти два месяца.

"Я представлю парламенту официальное прошение об отставке с поста премьер-министра - так, чтобы парламент мог рассмотреть новые кандидатуры", - говорилось в его обращении.

Пока неясно, кто сменит Абдулу-Махди на посту премьер-министра. Спикер парламента сообщил, что президенту страны Бархаму Салеху будет направлено прошение о назначении нового главы правительства.

Противники премьера встретили новость с восторгом.

Минувший четверг стал самым кровавым днем с момента начала протестов. В Багдаде, Наджафе и Насирии от рук сил безопасности погибли не менее 40 человек.

Amnesty International назвала этот день кровавой баней. Озабоченность происходящим в Ираке выразил генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш.

В воскресенье папа римский Франциск присоединился к числу тех, кто выступил с осуждением насилия со стороны сил безопасности по отношению к протестующим.

"С болью я узнал о демонстрациях протеста в последние дни и о жестокой реакции на них, приведшей к десяткам жертв", - сказал понтифик во время еженедельного пятничного благословения верующих. Папа сообщил, что намеревается посетить Трак в следующем году.

Тем не менее столкновения продолжились в воскресенье во многих иракских городах, включая Багдад и Эн-Наджаф.

Самый влиятельный духовный лидер иракских шиитов, великий аятолла Али Систани, в пятничной проповеди в Кербеле осудил правительство за применение силы против участников протестов и призвал к перевыборам. Как следует из заявления премьер-министра, именно позиция Систани стала для него решающим аргументом в пользу решения об отставке.

С 1 октября, когда в Ираке начались выступления против коррупции, безработицы, системы формирования власти по конфессиональному признаку и чрезмерного, по мнению протестующих, влияния соседнего Ирана, погибли около 400 человек, тысячи были ранены.

Невыполненные обещания

Абдул-Махди вступил в должность премьер-министра год назад. Он обещал провести в стране реформы, но не сдержал слова.

Возмущенные молодые иракцы вышли на улицы Багдада.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Несмотря на отставку премьера, протестующие не намерены расходиться

После первых шести дней протестов, в ходе которых погибли 149 человек, премьер-министр заявил о намерении провести перестановки в правительстве и сократить зарплаты высокопоставленных чиновников, а также анонсировал меры по снижению безработицы.

Однако протестующие остались неудовлетворены. В конце октября выступления возобновились и вскоре охватили всю страну. Службы безопасности начали разгонять митингующих с особой жестокостью, открывая огонь на поражение.

Реакция протестующих

Когда в пятницу стало известно о предстоящей отставке Абдула-Махди, на улицах Багдада началось ликование. Однако, по словам протестующих, уход премьер-министра не положит конец демонстрациям.

"Отставка Адиля Абдула-Махди не является решением проблемы, - заявил в Басре активист Али Абдель Амир. - Махди - только часть проблемы, битая фигура в шахматной партии".

"Проблема - в системе, которая привела его к власти. Чиновники не должны пребывать в иллюзии, что они сделают Махди козлом отпущения и люди разойдутся. Наши протесты будут продолжаться, пока мы не изменим систему", - сказал активист из Басры.

Политический лидер иракских шиитов Моктада Садр также отметил, что отставка Махди - первый, но не последний плод революции.

"Имейте в виду, что его отставка не означает конец коррупции", - заявил Садр в "Твиттере".

Он призвал провести открытые и честные выборы и учредить антикоррупционный комитет.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В пятницу в Эн-Наджафе продолжались столкновения