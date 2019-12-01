Протестующие в Ираке добились своего. Премьер ушел в отставку
Парламент Ирака в воскресенье принял отставку премьер-министра Адиля Абдула-Махди.
Двумя днями ранее Абдул-Махди заявил, что покинет свой пост из-за массовых антиправительственных выступлений, не стихающих почти два месяца.
"Я представлю парламенту официальное прошение об отставке с поста премьер-министра - так, чтобы парламент мог рассмотреть новые кандидатуры", - говорилось в его обращении.
Пока неясно, кто сменит Абдулу-Махди на посту премьер-министра. Спикер парламента сообщил, что президенту страны Бархаму Салеху будет направлено прошение о назначении нового главы правительства.
Противники премьера встретили новость с восторгом.
Минувший четверг стал самым кровавым днем с момента начала протестов. В Багдаде, Наджафе и Насирии от рук сил безопасности погибли не менее 40 человек.
Amnesty International назвала этот день кровавой баней. Озабоченность происходящим в Ираке выразил генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш.
В воскресенье папа римский Франциск присоединился к числу тех, кто выступил с осуждением насилия со стороны сил безопасности по отношению к протестующим.
"С болью я узнал о демонстрациях протеста в последние дни и о жестокой реакции на них, приведшей к десяткам жертв", - сказал понтифик во время еженедельного пятничного благословения верующих. Папа сообщил, что намеревается посетить Трак в следующем году.
Тем не менее столкновения продолжились в воскресенье во многих иракских городах, включая Багдад и Эн-Наджаф.
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Самый влиятельный духовный лидер иракских шиитов, великий аятолла Али Систани, в пятничной проповеди в Кербеле осудил правительство за применение силы против участников протестов и призвал к перевыборам. Как следует из заявления премьер-министра, именно позиция Систани стала для него решающим аргументом в пользу решения об отставке.
С 1 октября, когда в Ираке начались выступления против коррупции, безработицы, системы формирования власти по конфессиональному признаку и чрезмерного, по мнению протестующих, влияния соседнего Ирана, погибли около 400 человек, тысячи были ранены.
Невыполненные обещания
Абдул-Махди вступил в должность премьер-министра год назад. Он обещал провести в стране реформы, но не сдержал слова.
Возмущенные молодые иракцы вышли на улицы Багдада.
После первых шести дней протестов, в ходе которых погибли 149 человек, премьер-министр заявил о намерении провести перестановки в правительстве и сократить зарплаты высокопоставленных чиновников, а также анонсировал меры по снижению безработицы.
Однако протестующие остались неудовлетворены. В конце октября выступления возобновились и вскоре охватили всю страну. Службы безопасности начали разгонять митингующих с особой жестокостью, открывая огонь на поражение.
Реакция протестующих
Когда в пятницу стало известно о предстоящей отставке Абдула-Махди, на улицах Багдада началось ликование. Однако, по словам протестующих, уход премьер-министра не положит конец демонстрациям.
"Отставка Адиля Абдула-Махди не является решением проблемы, - заявил в Басре активист Али Абдель Амир. - Махди - только часть проблемы, битая фигура в шахматной партии".
"Проблема - в системе, которая привела его к власти. Чиновники не должны пребывать в иллюзии, что они сделают Махди козлом отпущения и люди разойдутся. Наши протесты будут продолжаться, пока мы не изменим систему", - сказал активист из Басры.
Политический лидер иракских шиитов Моктада Садр также отметил, что отставка Махди - первый, но не последний плод революции.
"Имейте в виду, что его отставка не означает конец коррупции", - заявил Садр в "Твиттере".
Он призвал провести открытые и честные выборы и учредить антикоррупционный комитет.