В Гааге на прохожих напали с ножом. Несколько человек пострадали

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Неизвестный напал на прохожих в разгар "черной пятницы"

В Гааге на оживленной торговой улице в историческом центре города напали с ножом на прохожих. По меньшей мере три человека получили ранения.

На место происшествия на улицу Гроте Марктстраат, где особенно людно по случаю "черной пятницы", прибыли спасательные службы.

Полиция разыскивает человека 45-50 лет, одетого в серый спортивный костюм и черную куртку и шарф, который может стоять за нападением.

Мотивы нападения неясны, также пока нет информации о состоянии пострадавших.

Теракт на Лондонском мосту

В пятницу днем человек с ножом напал на прохожих на Лондонском мосту.

В результате нападения погибли два человека. Глава антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу объявил, что мотивы нападавшего пока до конца не ясны, но полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Нападавшего застрелила полиция.