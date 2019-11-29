Теракт на Лондонском мосту. "Обыкновенные герои" из прохожих скрутили нападавшего
"Обыкновенные герои" - так называют прохожих, которые остановили нападавшего на Лондонском мосту и обездвижили его, пока не прибыла полиция. В результате нападения человека с ножом на Лондон-бридж погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего, а инцидент на мосту назвала терактом. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства.
Как видно на видеозаписях и фотографиях с места происшествия, именно случайные прохожие схватили и обезоружили неизвестного с ножом.
Один из прохожих сказал, что просто хотел вырвать нож из рук нападавшего.
В соцсетях люди не скупятся на благодарности тем, кто помог обезвредить человека с ножом. Один из прохожих шел в противоположную сторону, но, как видно на снимках, перебежал несколько полос движения, присоединился к остальным, и ему удалось обезоружить нападавшего.
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Очевидец произошедшего Джордж Робертс написал в "Твиттере": "Мы все бежали, а ему удалось его обезоружить. Потрясающая храбрость".
В соцсетях много видеозаписей и фотографий, на которых видно, как несколько человек свалили нападавшего на землю и держали его, причем столь основательно, что к тому моменту, когда прибыла полиция, одному из полицейских пришлось силой оторвать одного из них от уже лежащего на земле нападавшего, чтобы полицейским было лучше видно, что тот намерен сделать.
Экскурсовод Стиви Херст тоже был одним из "обыкновенных героев".
"Мы увидели, как человека валят на тротуар", - рассказывает он. По его словам, вокруг кричали люди, потому что нападавший успел на тот момент ударить ножом нескольких женщин.
"На него навалились все. Мы пытались выбить нож из его рук, чтобы он не напал на кого-нибудь еще. Я просто ударил его ногой в голову", - говорит он.
"Все были просто героями".
Мэр Лондона Садик Хан и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарили прохожих, остановивших нападавшего.
"Они - лучшие из нас", - сказал Садик Хан.
В общей сложности не менее шести человек, рискуя собственной жизнью, остановили нападавшего и держали его до прибытия полиции.
Многие пользователи соцсетей называют тех, кто задержал нападавшего героями и даже супергроями.