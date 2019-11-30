Нападение на Лондонском мосту: что известно об убийце и его мотивах

Media playback is unsupported on your device Инцидент на Лондонском мосту. Видео

Человек, напавший с ножом на прохожих на Лондонском мосту, был ранее судим и отбыл тюремный срок за преступление, связанное с терроризмом.

В ночь на субботу полиция назвала его имя - это 28-летний Усман Хан, осужденный в 2012 году за участие в подготовке теракта. Группа, в которой он тогда состоял, по данным следствия, готовила взрывы и собиралась устроить в Пакистане лагерь для подготовки террористов.

Хан вышел на свободу условно-досрочно в декабре 2018 года и должен был носить электронный браслет, с помощью которого полиция могла следить за его передвижениями.

Правообладатель иллюстрации West Midlands Police Image caption Усман Хан был осужден в 2012 году за участие в подготовке теракта

Усман Хан жил в графстве Стаффордшир в центральной части Англии. Полиция проводит обыски по месту его жительства.

В пятницу в центре британской столицы он ранил несколько человек, двое из них скончались. Хана застрелил спецназ лондонской полиции. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства.

Как сообщила полиция, все нападение продолжалось пять минут, Усман Хан действовал в одиночку.

Началось все в здании Фишмонгерс Холл, находящемся неподалеку от Лондонского моста. Там проходила конференция, посвященная реабилитации заключенных.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Полиция проводит обыски в Стаффордшире, где жил Усман Хан

Конференция была посвящена программе "Учимся вместе", организованной Кембриджском университетом. В ней вместе учатся студенты и осужденные, отбывающие срок в британских тюрьмах.

Считается, что такая программа помогает социальной адаптации заключенных и дает ценный опыт студентам, принимающим в ней участие.

Сообщается, что убийца принял участие в утренней учебной сессии и посетил несколько семинаров, на которых он рассказал о времени, проведенном в тюрьме.

Около 14:00 он начал нападать на людей. Предполагается, что его целями были студенты и преподаватели, участвовавшие в конференции, сообщает Daily Telegraph.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption На следующий день после нападения место происшествия по-прежнему оцеплено

Хотя на нападавшем был муляж взрывного устройства, который он грозил привести в действие, его попытался усмирить по крайней мере один человек - бывший заключенный, также присутствовавший на конференции.

Хан затем выбежал из здания и побежал к Лондонскому мосту, где еще несколько человек попытались его обезоружить и повалили на землю.

"Как мы понимаем, нападавший пришел днем в пятницу в Фишмонгерс Холл на мероприятие, которое называлось "Учимся вместе". Мы полагаем, что нападение началось внутри, после чего он покинул здание и отправился к Лондонскому мосту, где его остановили и застрелили вооруженные полицейские", - цитирует Guardian главу антитеррористического подразделения британской полиции Нила Басу.

Власти пока не назвали имена двух человек, убитых Ханом. Ранения получили также мужчина и две женщины. Все они были госпитализированы. Один из пострадавших, как сообщается, находится в критическом состоянии, второй - в стабильном, третий получил легкие ранения.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Ночью на Лондонском мосту работали криминалисты

Нил Басу объявил в пятницу вечером, через два с половиной часа после инцидента, что мотивы нападавшего пока до конца не ясны, но полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Мост Лондон-бридж находится в оживленном финансовом и туристическом центре британской столицы. Два года назад здесь произошел крупный теракт, в результате которого погибли восемь человек и почти полсотни были ранены.

В социальных сетях сразу после происшествия появились снятые очевидцами видео, на которых вооруженные полицейские оттаскивают от одного человека других, а затем полицейский стреляет в этого человека.

На других видео этот человек уже неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в двадцать метров.

Кроме того, на видео видно, как один из боровшихся с этим человеком мужчин отбегает в сторону с большим ножом в руке, отнятым у нападавшего.

Корреспондент Би-би-си Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что сначала он увидел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Когда на Лондонском мосту прогремели выстрелы, люди побежали прочь

Затем, по словам корреспондента, почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько.

Очевидец Мартиньш Балодис, сотрудник одного из офисов на King William Street, рассказал, что в момент стрельбы находился возле входа на станцию Monument и слышал серию выстрелов. По его словам, их было около десятка. Их офис позднее эвакуировали.