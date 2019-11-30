Президент Бразилии обвинил Леонардо Ди Каприо в поджогах лесов Амазонии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В августе от пожаров пострадала значительная часть лесов Амазонии, которые называют легкими планеты

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в выделении денег на поджог амазонских лесов Амазонии.

Он не стал уточнять, откуда взял эту информацию. Ранее он неоднократно обвинял в поджоге лесов критиковавшие его НКО.

Ди Каприо, пообещавший выделить 5 млн долларов на спасение Амазонии, отверг обвинения Болсонару.

"Этот Леонардо Ди Каприо - крутой малый, да? Дает деньги, чтобы жечь Амазонию", - сказал президент.

Скорее всего, президент сделал свое заявление, ссылаясь на арест четырех пожарных-добровольцев из штата Пара, которых обвинили в преднамеренном поджоге лесов для получения грантов от НКО.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ди Каприо отверг обвинения Болсонару, но заявил, что организации, на которые обрушился президент, стоит поддержать

Правозащитники, НКО и оппоненты Болсонару считают, что людей задержали по политическим мотивам, они заявляют, что это травля защитников окружающей среды.

В четверг бразильский лидер обрушился с нападками на Всемирный фонд дикой природы. Он заявил, что организация заплатила пожарным за фотографии. Фонд отверг эти обвинения.

"Что сделала НКО? Что проще всего сделать? Поджечь лес. Сфотографировать, снять на видео. Всемирный фонд дикой природы начинает кампанию против Бразилии, связывается с Леонардо Ди Каприо, и тот жертвует 500 тыс. долларов. Часть этого получили люди, поджигавшие лес. Леонардо Ди Каприо, ты даешь деньги на пожары в Амазонии, так не пойдет", - сказал Болсонару.

"Их, конечно, стоит поддерживать, но мы не выделяли средства организациям, оказавшимся под ударом, - ответил Ди Каприо. - На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я горд быть частью групп, которые занимаются их защитой", - заявил в ответ актер.