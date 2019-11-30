Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Возвращение реликвии совпало с началом предрождественского периода в Вифлееме

Бесценная христианская реликвия - кусочек дерева, из которого по преданию были сделаны ясли Христовы - вернулась в Вифлеем из Рима спустя 14 столетий.

Папа римский Франциск распорядился отправить святыню, с VII века хранившуюся в базилике Санта-Мария-Маджоре, в Вифлеем в качестве дара.

По дороге домой реликвия была на непродолжительное время выставлена на обозрение в Иерусалиме.

Кусочек дерева всего несколько сантиметров в длину в резном обрамлении был торжественно встречен в Вифлееме в субботу с оркестром и праздничной процессией. После этого реликвия была перенесена во францисканскую церковь Святой Екатерины поблизости от базилики Рождества Христова.

В чем значение этой реликвии?

Христиане верят, что крошечные кусочки дощечки, скрепленные металлическими полосами, когда-то были частью яслей - кормушки для скота, куда положили младенца-Христа после рождения.

Согласно Евангелиям, Дева Мария и Иосиф прибыли в Вифлеем, чтобы зарегистрироваться для переписи, проводившейся по указанию римского императора. Поскольку все гостиницы и постоялые дворы были переполнены, Святое семейство было вынуждено расположиться на ночлег в хлеву, где и родился Иисус Христос.

Представление о том, что Сын Божий появился на свет в столь непритязательном окружении занимает ключевое место в христианской теологии.

В VII веке дощечки были подарены патриархом Иерусалима Святым Софронием папе римскому Теодору I и с тех пор хранятся в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, куда каждый день приходит огромное количество паломников, чтобы поклониться святыне.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Прежде чем снова оказаться на месте рождения Христа, реликвия ненадолго побывала в Иерусалиме

И вот теперь, по решению папы Франциска, небольшой фрагмент яслей Христовых был передан Custodia Terrae Sanctae - Кустодии Святой земли, отделению монашеского ордена францисканцев,

Подтверждением подлинности реликвий для христиан выступают устные предания и традиции. Они верят в то, что общины ранних христиан с почтением сохраняли предметы, связанные с земной жизнью Иисуса Христа и передавали их из поколения в поколение как семейное наследство.

"Когда удается проследить древнюю и непрерывающуюся традицию, связанную с какой-либо реликвией, мы можем сказать, что эта реликвия подлинная, - утверждает один из членов ордена, брат Франческо Паттон. - Но, конечно же, у нас нет фотографии тех самых яслей, где родился Христос".

Хотя основная часть реликвии осталась в Риме, возвращение небольшого фрагмента было с воодушевлением встречено христианами Вифлеема.

"Мое сердце рвется из груди, я буквально плачу от счастья, и очень благодарна папе римскому за ту доброту, что он принес в Вифлеем", - признается Луиза Флекенштейн, руководитель группы паломников, прибывших в Святую Землю.

Но не все разделяют оптимизм Луизы.

"Когда мы узнали, что ясли возвращаются назад, мы думали, что это целые ясли, а когда увидели это…" - разочарованно говорит Сэнди Шахин Хиджазин.

К чему приурочено возвращение яслей?

Ватикан называет возвращение яслей Христовых даром папы Франциска.

В свою очередь мэр Вифлеема Антон Салман утверждает, что этому предшествовала просьба, высказанная главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом во время его визита в Ватикан.

Возвращение фрагмента яслей совпало с началом Адвента - четырехнедельного предрождественского периода в католической и некоторых протестантских церквях.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Возвращение яслей приветствовали толпы верующих

Среди палестинского населения Западного берега, Газы и Восточного Иерусалима христиане составляют лишь около 1%, при этом большинство из них проживает в Вифлееме. Кроме того, небольшой городок к югу от Иерусалима остается популярным местом паломничества христиан со всего мира, особенно в период Рождества.

Ожидается, что в это время город посетят десятки тысяч паломников и туристов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Возвращение реликвии сопровождалось парадом и праздничным концертом

"Празднование Рождества с фрагментом яслей, в которых родился Иисус Христос, станет великолепным и значимым событием", - говорит член Высшего президентского комитета палестинской автономии по вопросам церкви Амира Ханания.

Необычный дар?

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Израильский специалист по христианству доктор Ицка Харани называет возвращение яслей историческим переворотом.

"Тысячу лет назад Рим создавал у себя альтернативу Иерусалиму, собирая реликвии на Востоке. Сегодня Рим чувствует себя достаточно могущественным, чтобы возвращать реликвии в Иерусалим и Вифлеем", - рассказала доктор Харани израильской газете Haaretz.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вечером в субботу на площади базилики Рождества в Вифлееме зажгли рождественскую елку и отметили начало Адвента фейерверком

По ее словам, фрагментам яслей в Средние века придавалось особенное значение, так как они были призваны помочь в борьбе с ересями, провозглавшими Иисуса скорее духовной сущностью, нежели человеком из плоти и крови.

Ясли Христовы - и в самом деле не первая реликвия, возвращенная папой римским.

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В июне этого года Франциск передал Вселенскому патриарху Варфоломею частицу мощей Святого Петра. По словам понтифика, этот шаг был призван послужить делу сближения католической и православной церквей.