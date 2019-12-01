Бездомный арестован по подозрению в нападении с ножом на прохожих в Гааге
Полиция Нидерландов арестовала подозреваемого в нападении с ножом на людей на оживленной торговой улице в центре Гааги. В результате нападения пострадали трое подростков.
Задержанный, 35-летний мужчина без определенного места жительства, доставлен в участок для допросов.
Пострадавшие - две 15-летние девочки и 13-летний мальчик - не были между собой знакомы. Всех их отпустили из больницы домой после оказания необходимой помощи.
Мотивы нападения пока не выяснены. Ранее полиция сообщила, что рассматривает "различные сценарии".
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Что случилось в Гааге?
Нападение произошло в 19:45 вечера у магазина Hudson's Bay на главной рыночной площади города, где было особенно людно по случаю "черной пятницы" - дня предрождественских распродаж.
Десятки людей в панике разбегались с места происшествия.
"Вечером, когда множество людей были заняты покупками на одной из наших самых оживленных улиц, произошло нечто страшное", - сказал в интервью Volkskrant заместитель мэра города Будевин Ревис.
В полиции сообщили, что разыскивается человек 45-50 лет, одетый в серый спортивный костюм, черную куртку и шарф.