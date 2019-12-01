Автобус упал с моста в Забайкалье, 15 человек погибли
- 1 декабря 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Автобус, следовавший из Сретенска в Читу в Забайкальском крае, упал с моста. По предварительным данным МЧС, погибли 15 человек из 44 находившихся на борту.
По данным пресс-службы ведомства, автобус KIA Granbird рухнул с моста в 60 км от Сретенска, сообщает ТАСС.
Помимо 15 погибших, еще 18 человек пострадали, цитируют МЧС российские информагентства.
Заметка дополняется