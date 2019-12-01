Автобус упал с моста в Забайкалье, 15 человек погибли

Автобус, следовавший из Сретенска в Читу в Забайкальском крае, упал с моста. По предварительным данным МЧС, погибли 15 человек из 44 находившихся на борту.

По данным пресс-службы ведомства, автобус KIA Granbird рухнул с моста в 60 км от Сретенска, сообщает ТАСС.

Помимо 15 погибших, еще 18 человек пострадали, цитируют МЧС российские информагентства.

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