Теракт на Лондонском мосту: оба погибших - выпускники Кембриджа

Правообладатель иллюстрации Met Police Image caption Джек Меррит был координатором программы "Учимся вместе", Саския Джонс работала работала в этом проекте волонтером

Названо имя второй жертвы террористической атаки на Лондонском мосту. Ей оказалась 23-летняя выпускница Кембриджа Саския Джонс, жившая в Стратфорде-на-Эйвоне.

Она, как и другой погибший при нападении - Джек Меррит, работала в проекте "Учимся вместе" - социальной реабилитационной программе помощи заключенным, где выполняла волонтерские функции.

О состоянии остальных трех пострадавших в результате теракта сообщил в воскресенье медицинский директор Национальной службы здравоохранения по лондонскому региону Вин Дивакар. По его словам, одного из потерпевших уже отпустили домой, а состояние еще двух - стабильное.

В минувшие выходные полиция обыскала дом в Стаффорде, связанный с Усманом Ханом, совершившим теракт в минувшую пятницу, а также несколько объектов в расположенном неподалеку Сток-он-Тренте. В воскресенье вечером представители стаффордширской полиции сообщили об аресте 34-летнего мужчины в связи с пересмотром условий надзора за осужденными по статье о терроризме.

Сообщается, что задержанный подозревается в подготовке терактов, но при этом, как подчеркивается в заявлении, нет фактов, которые указывали бы на его участие в нападении на Лондонском мосту в пятницу.

"Учимся вместе"

Эта реабилитационная программа для заключенных, по словам представителей Кембриджского университета, где она была разработана, призвана разрушить стереотипы и открыть возможности для ее участников начать нормальную жизнь.

Самый первый курс, начатый в 2014 году, объединил студентов-криминалистов и заключенных, сообщается на вебсайте университета.

Сразу несколько сотрудников и участников этой программы оказались в здании Гильдии рыботорговцев, где проходило собрание в рамках проекта. Одним из подопечных программы "Учимся вместе" был и 28-летний Усман Хан.

Правообладатель иллюстрации Metropolitan Police Image caption Родители Джека Меррита говорят, что их сын намеревался связать свою жизнь с Линни - его девушкой

По словам одного из директоров Гильдии рыботорговцев Тоби Уильямсона, в здании творился кошмар: "Те, кто кинулся обезвреживать террориста, были уверены, что у него есть взрывное устройство".

Двое мужчин, вооружившись тем, что было под рукой, - стулом, огнетушителем и даже снятым со стены бивнем нарвала, бросились к нападавшему и вступили с ним в схватку.

Усман Хан ранее был осужден по статье о терроризме, но еще до истечения срока был отпущен на свободу. Тот факт, что полиции было известно о радикализации Хана, всколыхнул в британском обществе волну критики существующей системы исполнения наказания и освобождения осужденных преступников.

Премьер-министр Борис Джонсон сказал в интервью Би-би-си, что условия освобождения 74 бывших заключенных, осужденных по статье о терроризме и вышедших на свободу досрочно, будут пересмотрены.

Правообладатель иллюстрации Metropolitan Police handout Image caption 23-летняя Саския Джонс была выпускницей Кембриджа и собиралась заниматься помощью осужденным

При этом куратор вопросов безопасности теневого кабинета Лейбористской партии Ник Томас-Симондс, заявил, что срок тюремного заключения не имеет значения и основное внимание должно быть уделено реабилитации бывших заключенных и надзору за ними после освобождения.

"Независимо от того, будет ли осужденный освобожден через пять, восемь, одиннадцать или четырнадцать лет - он все равно будет освобожден в какой-то момент", - заявил он Би-би-си.

"И поэтому, мы должны обеспечить, чтобы, во-первых, в тюрьме проводилась реабилитационная работа, а во-вторых, чтобы у нас был должным образом финансируемый надзорный режим после освобождения, чтобы минимизировать возможность ужасных рецидивов, подобных этому".

Родители Джека Меррита и Саскии Джонс говорят о том, что их дети погибли, занимаясь делом, которое любили. По их словам, оба молодых участника программы "Учимся вместе" верили в исправление и реабилитацию и не верили в эффективность мести преступникам со стороны общества.

Image caption Вице-канцлер Кембриджского университета профессор Ситвен Тоуп считает программу "Учимся вместе" чрезвычайно эффективной

Вице-канцлер Кембриджского университета профессор Ситвен Тоуп заявил: "Величайшая трагедия заключается в том, что эти люди были убиты тем, кому они стремились помочь".

"К сожалению, мероприятие, которое должно было знаменовать пять лет успешной работы уникальной программы, основанной студентами и преподавателями Кембриджа, вылилось в жестокое преступление", - добавил он с горечью.

Исполнительный директор Гильдии рыботорговцев Тоби Уильямсон, так же, как и многие другие восхищен отвагой и решительностью тех, кто встал на пути у террориста.

"Были крики, была кровь. Люди сначала думали, что это какие-то учения", - сказал Уильямсон Би-би-си.

Он рассказал о том, как двое мужчин по имени Лукаш и Энди, схватив что было под рукой и рискуя своей жизнью, вступили в бой с убийцей.

"Они приняли решение, они твердо решили не допустить самого страшного. Они - самые обычные очень скромные люди. Но оказавшись в критической ситуации, эти простые люди совершили настоящий подвиг. Я горжусь тем, что знаком с ними".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Цветы на Лондонском мосту в память о жертвах теракта

В воскресенье в Саутуоркском соборе недалеко от места трагедии прошла заупокойная служба по погибшим. На ней вспоминали и о жертвах другого нападения, которое случилось поблизости два года назад. Тогда во время террористической атаки на рынке Боро погибли восемь человек.

Image caption Заупокойная служба в Саутуоркском соборе

Пятничная атака произошла меньше месяца спустя после того, ак уровень террористической угрозы в Великобритании был понижен с серьезного до существенного, то есть было признано, что террористические нападения "возможны", а не весьма "вероятны".

Уровень угрозы терроризма пересматривается независимым от правительства Объединенным центром анализа терроризма.