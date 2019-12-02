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Стали известны имена погибших в результате теракта на Лондонском мосту в минувшую пятницу. Саския Джонс и Джек Меррит были выпускниками Кембриджского университета и работали в рамках проекта "Учимся вместе", цель которого - реабилитация и помощь бывшим заключенным вновь интегрироваться в общество.

Одним из таких бывших заключенных, которому помогали реабилитироваться, был Усман Хан, человек, отсидевший восемь лет, вышедший на свободу досрочно и совершивший этот теракт.

Многие в Британии задаются вопросом: как и почему человек, осужденный в 2012 году за подготовку теракта, был досрочно освобожден?

Министерство юстиции объявило, что срочно пересматривает условия досрочного освобождения для тех, кто был отправлен в тюрьму по статьям, связанным с терроризмом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что таких осужденных по статье о терроризме и вышедших на свободу досрочно 74 человека.

Газовое единство

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В понедельник российский газовый гигант "Газпром" начнет поставки природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". На его строительство ушло четыре с половиной года.

Газопровод будет официально открыт Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, но не лично, а по телемосту.

Ожидается, что "Сила Сибири" будет поставлять в Китай 38 млрд кубометров газа в год в течение ближайших 30 лет.

Принц и секс

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Вирджиния Джуффре (в центре)

Вирджиния Джуффре, которая обвиняет принца Эндрю в том, что тот занимался с ней сексом, когда она была еще несовершеннолетней, и что ее принудил к этому Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, впервые дала интервью британской прессе, а именно, Би-би-си. Интервью выйдет в эфир в понедельник вечером в программе "Панорама".

Принц Эндрю категорически отрицает все обвинения в свой адрес со стороны Джуффре (в прошлом Робертс) и говорит, что совершил ошибку, подружившись с Эпштейном.

Климат, саммит и протесты

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В Мадриде начинается ежегодная конференция по проблеме изменения климата. Изначально она должна была пройти в столице Чили Сантьяго, но из-за продолжающихся массовых протестов была перенесена в Испанию. Чили все равно остается председателем конференции.

Активисты Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") планируют акции протеста в испанской столице. В понедельник матери будут кормить младенцев грудью на улицах Мадрида, чтобы подчеркнуть, что именно следующие поколения будут расплачиваться за ошибки тех, кто сейчас находится у власти.

Самый лучший

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В Париже вручат приз "Золотой мяч" (Ballon d'Or) лучшему футболисту мира. Премия вручается французским журналом France Football.

Обозреватели считают, что, скорее всего, "Золотой мяч" вновь (в шестой раз) достанется аргентинцу Лионелю Месси из "Барселоны". В шорт-лист также вошли португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" (он, как и Месси, пять раз становился обладателем этого трофея) и голландец Вирджил ван Дейк из английского "Ливерпуля".

В тюрьму на всю жизнь?

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Никакая система уголовного правосудия не может полностью защитить общество от людей, находящихся под влиянием безумной идеологии. Но она должна пытаться это сделать, и в Великобритании этого пока не получается, пишет в своей редакционной статье Times (необходима подписка).

Усман Хан, совершивший нападение на Лондонском мосту, был выпущен на свободу досрочно. Если бы этого не произошло, убитые могли бы быть живы.

Британские власти требуют от выходящих на свободу людей, осужденных за терроризм, проходить программу дерадикализации. На данный момент таких досрочно вышедших на свободу осужденных по статьям о терроризме 74. Никто не знает, что эти люди на самом деле думают или собираются совершить, пишет газета.

Перед судьями стоит серьезная проблема - британские тюрьмы переполнены, и они должны учитывать это, вынося приговоры.

И не следует забывать, что ни полиция, ни суды не могут обеспечить полной безопасности. Но реформы необходимы. Может быть, стоит приговаривать террористов к реальному пожизненному заключению, считает газета.

Все спрашивают, как человек, проведший восемь лет в тюрьме за терроризм, вышел оттуда, оставаясь радикализованным джихадистом, задается вопросом Алан Трэвис в Guardian.

Следует отдавать себе отчет, что за то время, что Усман Хан находился в заключении, бюджет тюрем и службы надзора за освобожденными заключенными был сокращен на 40%.

"Посадите их всех и надолго" - удобный лозунг для политиков в преддверии всеобщих выборов, но это никак не обеспечит нам безопасность от людей, подобных Усману Хану, пишет Guardian.

НАТО - что дальше?

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На этой неделе в Лондоне проходит саммит лидеров стран НАТО, но доверие между ними, очевидно, пошатнулось, пишет Financial Times.

С тех пор как Дональд Трамп был избран президентом США, многие задаются вопросом, насколько Вашингтон остается верен принципам альянса. Трамп даже заявил вслух, что считает НАТО устаревшей организацией.

Критика в адрес НАТО раздается и из Европы. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что альянс находится в коме. Да, Трамп прав, критикуя страны Европы за то, что они выделяют недостаточно средств на оборону. Да, президент Макрон прав, когда он говорит, что НАТО должно более стратегически думать о собственном будущем.

Но есть правильные и неправильные способы начинать подобные дебаты. Сейчас создается ощущение, что решимость стран НАТО защищать друг друга может быть под вопросом, пишет FT.

Протесты в Иране

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Подавление властями Ирана массовых протестов, охвативших страну, унесло больше жизней, чем когда-либо за последние 40 лет, пишет New York Times.

Демонстрации и волнения начались после неожиданного резкого повышения цены на бензин. На улицы вышли люди в 29 из 31 провинций Ирана.

Силы безопасности открывали огонь по безоружным демонстрантам, в основном бедным или безработным молодым людям. Насколько известно, погибло от 180 до 450 человек, хотя реальное число погибших может быть значительно выше. Подробности того, что на самом деле произошло, становятся известны лишь сейчас, после того как власти разблокировали интернет.

Многие иранцы винят во всем верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи, который назвал применение насилия против протестующих правильным ответом.

К критикам Хаменеи присоединился Мир-Хосейн Мосави, один из лидеров оппозиции и бывший кандидат в президенты, уже восемь лет находящийся под домашним арестом.

Он провел параллели с Исламской революцией, сравнив происходящее с расстрелом демонстрантов в 1978 году силами тогдашнего шаха.

"Убийцы в 1978 году представляли нерелигиозный режим, а стрелки в ноябре 2019 года представляют религиозное правительство. Тогда главнокомандующим был шах, а сегодня верховный лидер, со всей полнотой власти", - заявил Мосави.

"Тайфуны" в небе грохотали

Правообладатель иллюстрации PA Image caption "Тайфуны" способны развивать скорость, в два раза превышающую скорость звука

Жителей окрестностей Лондона в ночь на воскресенье разбудил невероятный шум, походивший на мощный взрыв. Грохот был слышен в нескольких графствах.

Но взрыва не было. Это всего лишь два истребителя "Тайфун" преодолели звуковой барьер, идя на перехват гражданского самолета, который не отвечал диспетчерам.

Потом выяснилось, что самолет потерял радиосвязь, и пилотам понадобилось 10 минут, чтобы исправить неполадку. "Тайфуны" вернулись на базу.

Подкаст и загадочное убийство

Правообладатель иллюстрации Netherlands Police Image caption Реконструкция облика мужчины, убитого в 1991 году

Голландская полиция почти 30 лет не может раскрыть убийство. Неизвестны ни личность убитого, ни кто и почему его убил.

Теперь полиция решила прибегнуть к подкасту, в котором рассказывается, что известно о найденном теле мужчины, а слушателей просят звонить в полицию либо в том случае, что у них есть какая-то информация, либо просто со своими догадками.

Полиция утверждает, что таким образом уже получила несколько оказавшихся полезными для расследования звонков.

40-летие "Стены"

Правообладатель иллюстрации Harvest/Columbia Image caption Выход альбома в ноябре 1979 года вызвал огромный интерес в мире

30 ноября исполнилось 40 лет со дня выхода в свет альбома The Wall группы Pink Floyd.

Альбом стал символом падения Берлинской стены и породил невиданное шоу, ставшее последней крупной работой культовой группы.

"Золотой Единорог"

Правообладатель иллюстрации Gennady Avramenko Image caption Сергей Ливнев с двумя "Золотыми Единорогами" - за лучший фильм и за лучшую мужскую роль Даниэлю Ольбрыхскому

В Лондоне завершилась четвертая ежегодная неделя российского кино. Фильм Сергея Ливнева "Ван Гоги" получил главный приз "Золотой Единорог".

Лучшей документальной картиной признана лента "Дело Собчака" Веры Кричевской, а призы за лучший дебют и лучший сценарий достались Михаилу Идову - автору "Юмориста".

Забытая в России война

Правообладатель иллюстрации Keystone-France Image caption Финский солдат везет на санях пулемет

80 лет назад началась советско-финская война. В Финляндии она известна как Зимняя война. В России про нее практически не вспоминают.

Корреспонденты Би-би-си поговорили с двумя из немногих еще живых ветеранов, воевавших по разные стороны фронта.

На войне погибли десятки тысяч человек с обеих сторон. Финляндии удалось сохранить свою независимость, но пришлось потерять более 10% своей территории.

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Дайджест готовили Борис Максимов и Марина Ромадова