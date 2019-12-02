В Екатеринбурге арестован отец задушенного ребенка. СМИ пишут о "секте"

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Ивана Казанцева подозревают в убийстве своего сына

В Екатеринбурге арестованы двое подозреваемых по делу об убийстве девятилетнего мальчика. СМИ называют их членами секты "Ученики Христа". Один из арестованных - отец убитого.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал 48-летнюю Земфиру Гайнуллину, которую местные СМИ называют главой секты. Также суд отправил под стражу отца убитого ребенка - Ивана Казанцева. Их обвиняют в убийстве с отягчяющими обстоятельствами (часть 2 статьи 105 УК РФ), пишет Znak.com.

Следственный комитет опубликовал видео задержания Казанцева.

"В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативных мероприятий сотрудниками Следственного комитета и полиции установлен подозреваемый 1979 года рождения - отец убитого ребенка. Фигурант был задержан в городе Уфе Республики Башкортостан", - сообщили в СКР.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил в понедельник, что при задержании арестованные "вели себя, мягко говоря, странно" и выглядели как "зомбированные".

Тело ребенка нашли на прошлой неделе в Чкаловском районе Екатеринбурга.

По данным СКР, сообщение о том, что в лесопарке "Юго-Западный" найдено тело девятилетнего мальчика, поступило на линию дежурной части вечером 27 ноября. Выехавшие на место следователи обнаружили тело ребенка, которое было завернуто в простыню и закопано в землю. Как подчеркнули в СК, причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей.

По данным источника Znak.com, причиной смерти стали насильственные действия со стороны отца. СМИ также сообщали, что ребенок погиб во время обряда "изгнания бесов".

По информации источника Znak.com, близкого к следствию, родители погибшего ребенка обратились к Гайнуллиной с просьбой оживить ребенка. После того воскрешение не удалось, родители спрятали тело в лесопарковой зоне недалеко от дома, где они снимали квартиру, писало издание.

Следственный комитет опровергал данные об убийстве ребенка в ходе обряда "изгнания бесов": по данным следствия, мотив убийства - "личная неприязнь". По официальным данным, мать мальчика сама пришла к следователю и была допрошена в качестве свидетеля, а позднее ее обвинили в пособничестве убийству.