Освенцим на елке. Amazon снял с продажи игрушки с изображением концлагеря

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Освенцим был крупнейшим из нацистских лагерей смерти

Американский гигант интернет-торговли Amazon после критики польского музея убрал из продажи рождественские украшения с изображением нацистского концлагеря Освенцим.

На елочных игрушках, ковриках для компьютерной мыши и открывашках были изображения из Освенцима, в том числе фотографии железнодорожных путей к воротам с печально известной надписью Arbeit macht frei ("Работа освобождает"), а также заборов с колючей проволокой и бараков для заключенных в лагере смерти.

Неуместные сувениры заметил на сайте онлайн-ритейлера музей Аушвиц-Биркенау: "Продажа "елочных украшений" с изображениями Освенцима не кажется нам уместной. Освенцим на открывашке для бутылок - это возмутительно и неуважительно. Мы просим @amazon удалить эти товары".

Онлайн-магазин игрушки убрал. Но как позднее заметил музей, в продаже часть из них все же осталась.

В частности, на сайте обнаружился еще один товар уже от другого производителя - коврик для компьютерной мыши, на котором воспроизведена фотография с изображением вагонов, в которых перевозились заключенные концлагеря.

Чуть позже Amazon заверила, что все товары с изображением Освенцима были сняты с продажи.

"Все продавцы обязаны следовать нашим правилам продаж, и те из них, кто отказывается это делать, столкнутся с санкциями, в том числе и с возможным закрытием их учетных записей", - говорится в заявлении компании.

В Освенциме от рук нацистов погибли около 1,1 миллиона заключенных, в основном евреев. Большинство из них были убиты в газовых камерах, где их травили газом "Циклон-Б". Затем их тела сжигались в крематориях лагеря.

Лагерь смерти в Освенциме был освобожден советскими войсками в январе 1945 года.