Из музея Штази в Берлине украли ордена Ленина и Маркса

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Из превращенного в музей здания министерства государственной безопасности ГДР в Берлине грабители украли несколько орденов - советских и восточногерманских, - а также драгоценности, которые госбезопасность изымала у диссидентов.

Взлом бывшего здания Штази произошел всего через шесть дней после ограбления дрезденской сокровищницы, откуда исчезли ювелирные и декоративные изделия с драгоценными камнями из коллекции короля Августа Сильного.

Стоимость похищенного в Дрездене - почти полмиллиарда евро, и ущерб от ограбления музея Штази не идет в сравнение с ним.

Восемь орденов - звезды Героя Советского Союза, ордена Карла Маркса (высшая награда в коммунистической ГДР) и Ленина, украденные 2 декабря, стоят меньше, чем разбитые ворами окна, заявил Би-би-си директор музея Штази Йорг Дризельманн.

Несколько орденов даже не были настоящими - это дубликаты.

Также из музея пропала пара сережек, кольцо с бриллиантом и золотые часы, которые выставлялись в музее. Изделия с ценными металлами госбезопасность ГДР конфисковала у диссидентов.

Иногда Штази продавала эти драгоценности на Запад за твердую валюту. То, что оставалось в сейфах госбезопасности, после крушения коммунизма было возвращено владельцам. Невостребованные украшения были выставлены в экспозиции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди похищенных из музея наград - звезды Героя Советского Союза, высшая награда ГДР - орден Карла Маркса, советский орден Ленина (на фото - аналогичные ордена)

Ограбление в Берлине произошло в субботу поздно вечером. Злоумышленники разбили окно первого этажа. По словам Дризельманна, ограбление длилось 15 минут. Круглосуточной охраны в музее нет.

Здание министерства госбезопасности ГДР было одним из символов коммунистического режима. В январе 1990 года, через несколько недель после падения Берлинской стены, демонстранты вошли в штаб-квартиру Штази, которая полностью контролировала личную и общественную жизнь граждан несколько десятилетий.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Из этого кабинета министр государственной безопасности ГДР Эрих Мильке более 30 лет руководил службой, наводившей ужас на Германию

Подсчитано, что штатным агентом Штази был каждый 166-й гражданин ГДР, а нештатным - каждый седьмой житель страны.

Кабинет бессменного главы Штази Эриха Мильке сохраняется в том виде, в каком его застали восставшие граждане почти 30 лет назад.