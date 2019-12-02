Австралийка провела в пустыне 12 дней. Она кипятила воду из лужи и ела печенье

Image caption Город Элис-Спрингс находится в географическом центре Австралии и окружен пустыней

Полиция Австралии спасла женщину, которая провела в пустыне на сильной жаре 12 дней. Выжить ей помогли взятые с собой продукты, а когда еда и вода закончились, женщине и двум ее спутникам удалось найти водопой, оставшийся после прошедших дождей. Там женщину и обнаружили.

Двоих мужчин, которые сопровождали австралийку, не нашли до сих пор. Они находятся в пустыне уже 13 дней.

52-летняя Макбит-Райли и двое ее спутников - Фу Тран и Клэр Хоксридж - днем 19 ноября выехали из небольшого города Элис-Спрингс, расположенного на юге Северной территории Австралии в географическом центре страны.

С собой они взяли собаку - стаффордширского бультерьера по кличке Рая. Они отправились в удаленное место в пустыне к югу от города, но внезапно автомобиль увяз в трясине в русле высохшей реки.

Правообладатель иллюстрации NT Police Image caption Тамра Макбит-Райли и ее собака Рая

Журналистам Тамра Макбит-Райли рассказала, что первые три дня все трое пытались вытащить машину, но безуспешно.

"Днем бывало так жарко, что мы закапывались под машиной в песок", - сказала она.

У путешественников было с собой шесть литров воды, около 10 банок с алкоголем, печенье и лапша с говядиной.

Когда припасы закончились, группа решила отправиться на поиски воды и помощи.

Как сообщает вещательная корпорация Эй-би-си, они оставили в машине записку с указанием, в какую сторону пошли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дорога в Элис-Спрингс

Прошагав полтора километра, они нашли водопой - лужи воды, оставшиеся от прошедших недавно дождей. Чтобы очистить воду, путешественники кипятили ее и пропускали через фильтр, сделанный из рубашки. Вода все равно была грязной, но помогла им выжить.

Спустя неделю после того как застряла машина, группа решила разделиться. Тран и Хоксридж решили выйти к шоссе, до которого было около 22 км. Макбит-Райли осталась у воды, так как подумала, что собака не выдержит длительного перехода.

Полиция Северной территории Австралии отправила вертолеты на поиски пропавших путешественников. Они и обнаружили Макбит-Райли в полутора километрах от машины, после того как местный житель сообщил о том, что увидел на дороге следы от колес.

У женщины было сильное обезвоживание, поэтому ее доставили в госпиталь. Поиски двух ее спутников продолжаются. С собой у них были GPS-навигатор, компас и шесть литров воды, но не было пищи.