"Правду говорит только один из нас". Женщина, обвиняющая принца Эндрю, дала интервью Би-би-си

Американка Вирджиния Джуффре утверждает, что британский принц Эндрю был одним из нескольких влиятельных мужчин, с которыми ее заставляли заниматься сексом в 17 лет. В своем первом интервью в эфире программы Би-би-си "Панорама" Джуффре рассказала подробности своих обвинений в адрес принца.

"Он знает, что произошло, я знаю, что произошло, и только один из нас говорит правду", - сказала Джуффре.

Секс-скандал, в центре которого оказался принц Эндрю, герцог Йоркский, средний сын королевы Елизаветы II, тесно связан с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. В августе Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, где он ожидал суда по делу о вовлечении несовершеннолетних девушек в занятие проституцией.

В Букингемском дворце выпустили заявление еще перед выходом интервью в эфир. Принц Эндрю сожалеет о своей связи с Эпштейном и выражает глубокую симпатию тем, кого затронули его преступления. То, что у герцога Йоркского была сексуальная связь с Джуффре, в заявлении категорически отрицается.

Секс-трафик

Вирджиния Джуффре, во время описываемых ею событий носившая фамилию Робертс, которой сегодня 35 лет, утверждает, что познакомилась с принцем через партнершу Джеффри Эпштейна, Гислейн Максвелл.

Женщина говорит, что в 2001 году Джеффри Эпштейн привез ее в Лондон, чтобы познакомить с принцем. В вечер знакомства, 10 марта того года принц Эндрю повел ее в ночной клуб Tramp.

"Мы пошли в VIP-зону. Нам не нужно было стоять в очереди, потому что со мной был принц. Эндрю спросил, что я хочу выпить, я попросила что-нибудь из бара", - рассказывает Джуффре.

Принц купил ей водку, взял себе стакан с "чем-то прозрачным", и они отправились танцевать.

"Он танцевал просто ужасно, хуже я не видела. Ужасно танцевал и постоянно потел - его пот был везде, как будто прошел дождь. Я чувствовала отвращение, но понимала, что должна его развлекать, потому что Джеффри и Гислейн так хотели", - говорит Вирджиния Джуффре.

Image caption Принц Эндрю в интервью Би-би-си сказал, что не помнит знакомства с Вирджинией

После клуба Гислейн Максвелл дала ей дальнейшие указания.

"В машине Гислейн рассказала мне о том, что я должна сделать для Эндрю и для Джеффри, и мне стало плохо", - рассказала Джуффре.

После этого все трое отправились в дом Эндрю в лондонском районе Белгравия, где 17-летняя Джуффре и герцог Йоркский, как утверждает девушка, занялись сексом,.

"Это не просто грязная история о сексе. Это история о трафике. Это история об абьюзе и о вашей королевской семье", - сказала предполагаемая жертва принца и финансиста.

"Я умоляю британцев поддержать меня, помочь мне в борьбе, а не принимать это как норму", - заявила Джуффре.

Правообладатель иллюстрации VIRGINIA ROBERTS Image caption Гислейн Максвелл (на заднем плане) была давним партнером Эпштейна и вращалась в высших кругах общества. В 2001 году, утверждает Джуффре (в центре), Максвелл познакомила ее с принцем Эндрю (слева)

Принц Эндрю в недавнем интервью Би-би-си сказал, что не помнит, чтобы занимался сексом с Вирджинией Джуффре, а вечер 10 марта 2001 года провел в ресторане Pizza Express в английском Уокинге.

В интернете циркулирует фотография, предположительно сделанная в доме Эндрю, - на ней принц обнимает молодую Джуффре, а на заднем плане стоит Гислейн Максвелл.

Принц Эндрю говорит, что фотография сфабрикована, и его адвокаты заказали экспертизу. Многочисленные эксперты, опрошенные британскими СМИ, считают, что изображение на фотошоп не похоже.

"Все причастные и дальше будут придумывать нелепые оправдания. Скажут, что его рука выглядит слишком длинной, или фотографию ретушировали, или он как раз тогда приехал в Нью-Йорк, чтобы порвать с Джеффри Эпштейном. Я скажу, что это вранье, потому что это оно и есть. Он знает, что произошло. Правду говорит только один из нас, и я знаю, что это я", - говорит Джуффре.

В ответ на запрос Би-би-си Букингемский дворец заявил, что герцог Йоркский "безоговорочно сожалеет о своей непродуманной связи с Джеффри Эпштейном" и "глубоко сочувствует всем пострадавшим, желающим какого-то завершения этого эпизода".

Вместе с тем, в заявлении категорически отрицается, что "герцог Йоркский в какой-либо форме имел сексуальный контакт или отношения с Вирджинией Робертс. Все утверждения об обратном ложны и лишены оснований".

Будет ли "дело принца Эндрю"?

"Я абсолютно категорически заявляю, что этого никогда не происходило. Я не помню, чтобы встречался с этой женщиной, вообще не помню", - заявил принц Эндрю в интервью Би-би-си, которое почти все комментаторы посчитали катастрофическим провалом.

Герцог Йоркский заверил, что вообще никогда не видел Джеффри Эпштейна с фотоаппаратом и подверг сомнению, что на фото действительно его рука, намекнув, что фотографию обработали так, чтобы изобразить его обнимающим девушку.

Хотя принц говорит, что ничего не знал о сутенерской сети Эпштейна, он не отрицает, что дружил с ним - летал в его частном самолете, посещал принадлежавший Эпштейну тропический остров и особняк в Нью-Йорке.

Герцог Йоркский уже посчитал себя вынужденным отказаться от публичных королевских обязанностей, от сотрудничества с ним отказались несколько британских фондов и компаний, но вероятность открытия в Британии уголовного дела по показаниям Вирджинии Джуффре представляется невысокой.

В Скотланд-Ярде уже заявляли, что не будут проводить расследования по жалобе Джуффре. Это решение приняли еще в 2016 году и не изменили после самоубийства Эпштейна.

В понедельник полиция выпустила дополнительное заявление, в котором говорится, что материалы для возможного уголовного дела о секс-трафике касались бы в основном событий за пределами Британии.

Дело, таким образом, лежит за пределами юрисдикции Скотланд-Ярда, заявили там.

Сам принц Эндрю говорил, что готов дать показания о своих отношениях с Эпштейном, если адвокаты посоветуют ему так сделать.