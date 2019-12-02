Феминистическая выставка в Кыргызстане не понравилась националистам. Глава музея уволилась из-за угроз

Глава Кыргызского национального музея изобразительных искусств, также известного как ИЗО, была вынуждена уйти в отставку из-за скандала на открытии феминистической выставки в Бишкеке. Мира Джангарачева, теперь уже бывшая руководительница музея, заявила, что подала в отставку из-за угроз, поступивших ей и организаторам выставки от активистов-националистов.

Угрозы поступили после открытия выставки, несколько экспонатов вызвали гнев и недовольство зрителей. Особое негодование вызвал перформанс датской художницы Джули Савери "Стриптиз наоборот", во время которого сначала обнаженная Джули одевается. Таким образом художница обращается к проблеме ущемления прав секс-работниц.

Активисты-националисты обратились в министерство культуры с требованием уволить директора музея и закрыть выставку, которая, по их словам, развращает молодежь и противоречит ценностям кыргызской культуры.

"На выставке есть лозунги об однополых браках тоже. Считаем, что это антиконституционный призыв. Надо проверить, заходили ли несовершеннолетние в музей, где проходила акция с участием голой женщины. Если да, то это будет считаться пропагандой порнографии", - сказал один из активистов Айбек Бусурманкулов.

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов согласился, что выставка является провокационной и подписал заявление об уходе с должности Миры Джангарачевой.

"Под флагом феминизма проводились акции с голой женщиной в парламенте, церкви. Здесь у нас [в музее] тоже произошла провокация", - заявил министр.

В министерстве создали комиссию, которая решила, какие экспонаты необходимо исключить из выставки, чтобы она работала дальше. Помимо работы Джули Савери, в музее выставлены работы около 50 художниц в виде видео- и аудиоинсталляций, а также живописи и графики.

Изначальной целью выставки было - привлечь внимание к проблемам насилия в отношении женщин и гендерного неравенства. Она продлится 17 дней - ровно столько девушек погибли в пожаре в московской типографии три года назад. 14 из них приехали из Кыргызстана.

Именно им и посвящался самый душераздирающий экспонат выставки. Это инсталляция в виде обгоревшей комнаты, где поначалу девушки мирно разговаривают, а позже слышны их крики во время пожара, когда им не удается спастись. Работу создали две художницы и кураторка выставки Алтын Капалова.

Капалова на открытии выставки отметила, что "часть работ могут показаться жесткими или слишком острыми, так как "Феминнале" (такое название придумали организаторы, соединив слова "биеннале" и "феминизм") - это не культурное мероприятие, а инструмент для социальных изменений".

Выставка действительно вызвала широкий резонанс у бишкекской публики. Однако такого результата не ожидали и сами организаторы выставки. Как отметила Мира Джангарачева, она написала заявление об уходе под натиском активистов, несмотря на то, что полностью поддерживает выставку, посвященную правам женщин в Кыргызстане. Выставка открылась в рамках недели ООН по борьбе с насилием над женщинами.

"Не думала, что в нашей стране национально-патриотические группы, которые против современного искусства, могут так влиять на политику. Оказывается, мы уже на таком пределе, что они рулят в стране. Они никогда не были в музее, но они рулят музеем", - добавила Мира Джангарачева.

Капалова возмутилась на своей странице в "Фейсбуке" и обратилась за помощью к международным организациям (авторская орфография сохранена, за исключением части в квадратных скобках, перефразированной редакцией для ясности): "Я прошу международные организации по защите прав человека, агентства ООН призвать министерство культуры следовать [целям устойчивого развития], который ратифицирован в КР. Кучка мужчин, которые открыто призывают меня убить, посадить, наказать не могут диктовать всей стране свои привычки жизни. Почему министерство даёт им площадку".

Реакция общественности

Новость об увольнении Джангарачевой вызвала горячее обсуждение общественности. Ее поддержала и первая женщина, ставшая президентом в Кыргызстане, - Роза Отунбаева, раскритиковавшая министра культуры. Она подчеркнула, что "Феминнале" - это призыв к справедливости, правовому возмездию.

"В сетях разбушевались те, кто отстаивает наши традиционные нравы и ценности. Молодой министр стушевался и указал директору музея Мире Джангарачевой на выход вместо того, чтобы разобраться и сделать выводы. Остановитесь, господа! У вас, может, есть административная сила, но есть и общественный глас, и женская солидарность: выставка посвящена всем проблемам женщин, посвящена борьбе с насилием в отношении женщин. Что вы, минкультуры, все правительство, сделали в решении этой проблемы?" - заявила она.

Депутатка Эльвира Сурабалдиева, которая является автором еще не принятого законопроекта против сексуальных домогательств на работе, отметила, что увольнение директора музея отражает двойные стандарты в обществе.

"Самое интересное, что все те, кто потребовал увольнения директора музея, тихо сидят и молчат против тех, кто ворует из бюджета миллионами. То есть молчать в отношении тех, кто обкрадывает будущее их детей, видимо, для них нормально. В этом смысле понятно, почему наша страна не развивается - вокруг сплошные двойные стандарты. У половины чиновников, ненавидящих Запад, публично кричащих про загнивание, почему-то дети учатся за границей. Мы давно проиграли борьбу с коррупцией, но успешно орем на женщин", - заявила она.

Однако есть и те, кто раскритиковал прошедшую на прошлой неделе выставку. К примеру, одна из депутаток Махабат Мавлянова высказалась в "Фейсбуке".

Она считает, что сотрудники музея, допустившие проведение такого мероприятия в музее, не имеют морального права там работать. Она считает, что кыргызские девушки должны иметь традиционное воспитание. По словам депутата, последние 30 лет киргизский народ теряет свою национальную идентичность, оправдывая это глобализацией.

Экс-депутат киргизского парламента Камчыбек Ташиев также попросил власти принять жесткие меры к организаторам "гей-парадов и других мероприятий, которые являются угрозой для будущего Кыргызстана". Политик выражает готовность помочь властям Кыргызстана в этой борьбе. Он не уточняет, против кого правоохранительные органы должны принять жесткие меры, лишь называя их "шпионами".

Обычные же пользователи кыргызского сегмента интернета и бишкекчане разделились на два лагеря, обсуждая выставку. Некоторые из них откровенно возмущены действиями минкультуры, называя решение чиновников "дном" и "мракобесием".

А другие, наоборот, продолжают требовать закрытия выставки.

"Насилие можно другим образом показать, не обязательно ходить голой и развешивать трусы. У нас менталитет другой", - пишет в "Фейсбуке" пользователь Aigul Mukawevna.

"Голое тело женщины может быть искусством и прогрессом в Европе, но только не в Кыргызстане. В Кыргызстане это позор и мерзость. Нам пытаются агрессивно против нашей воли навязать эту гадость. Некоторые уже принимают эту грязь", - пишет Эмиль Файизов.

Положение женщин в Кыргызстане

Активисты, требующие закрытия выставки, утверждают, что в Кыргызстане права женщин защищены законом. Однако несмотря на то, что в стране приняты законы против домашнего насилия, а также ранних браков, а принуждение к замужеству является преступлением, изменения в сознании общества происходят медленно.

Каждая вторая женщина в стране сталкивается с насилием, а по данным ООН, 20% всех браков в Кыргызстане заключаются путем кражи невесты. Правозащитная организация Freedom House оценивает число таких девушек от 8 тыс. до 12 тыс. ежегодно. При таких масштабах насилия в семьях треть женщин в возрасте 15-49 лет считают, что муж вправе побить свою жену по любой из пяти причин: ушла, не сказав ему, не заботится о детях, спорит с ним, отказывается вступать в половые отношения с ним, пригорела еда.

Такие данные выявил Нацстатком при техподдержке ЮНИСЕФ, охватив более 7 тысяч домохозяйств во всех областях Кыргызстана.

А по официальным данным Human Rights Watch, только за первый квартал 2019 года органами внутренних дел был зарегистрирован 2701 эпизод семейного насилия. Две трети случаев связаны с физическим насилием, однако официальная статистика по травмам и смертельным исходам в результате семейного насилия недоступна, как и сведения по случаям умыкания невест.