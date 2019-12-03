Убийственный макияж: какие бактерии прячутся в вашей косметичке

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Девять из десяти косметических средств и средств для нанесения макияжа загрязнены потенциально смертоносными микробами - в том числе стафилококком и кишечной палочкой, и обладатели косметики регулярно наносят эти бактерии себе на лицо.

К такому выводу пришли медики из Астонского университета в Бирмингеме, проанализировав содержимое нескольких сотен косметичек.

Авторы исследования выяснили, что подавляющее большинство из тех, кто пользуется косметикой, вообще никогда не моют кисточки и спонжи для нанесения макияжа и почти полностью игнорируют информацию об истечении срока годности того или иного продукта.

В результате в косметичках скапливаются миллионы бактерий, которые могут вызвать целый ряд заболеваний при нанесении на лицо - особенно возле глаз, рта или на поврежденные участки кожи - от кожных инфекций до заражения крови. Особенно рискуют люди с ослабленным иммунитетом.

Рассадник заразы

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Ученые изучили под микроскопом пять типов декоративной косметики: помаду (96 штук), блеск для губ (107), карандаши для подводки глаз (92), тушь для ресниц (93) и спонжи для нанесения макияжа (79).

Самым страшным рассадником бактерий оказались именно спонжи (бьюти блендеры) - даже относительно новые. Концентрация вредоносных микробов там составила более миллиона бактерий на миллилитр. Во всей остальной косметике показатели загрязнения были на три-четыре порядка ниже.

В ходе опроса владельцев косметичек выяснилось, что 93% спонжей никогда не мылись и не чистились, притом что две трети из них в процессе использования иногда падали на пол.

Исследователи отмечают, что спонжи представляют идеальные условия для размножения бактерий, поскольку после использования на них остается влага и питательные вещества. И пользователи косметики подвергают себя риску заражения, даже не подозревая об этом.

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Производители декоративной косметики должны давать более детальные инструкции по поводу ухода за своей продукцией и более явно обозначать на упаковке срок годности, подчеркивают ученые. При этом в США, например, законодательство вообще не обязывает производителей косметики указывать на продукции срок годности.

Европейские стандарты гигиены в этой области отличаются большей строгостью - например, кишечная палочка (E.Coli) не может присутствовать в декоративной косметике ни в коем случае.

Однако микробы попадают туда в ходе использования и начинают активно размножаться: исследователи обнаружили стафилококки, E.Coli другие энтеробактерии и грибки в большинстве (70-90%) изученных косметических продуктов - в концентрации от нескольких сотен до нескольких тысяч бактерий на миллилитр.

В заключении авторы исследования отмечают, что, хотя косметика не "портится" так же, как продукты питания, и сохраняет свои декоративные свойства, хранить и использовать ее слишком долго - значит подвергать себя излишнему риску.

При этом в ходе другого исследования, проведенного в Бразилии в 2013 году, почти 98% студенток признались, что продолжают использовать косметику после истечения срока годности.