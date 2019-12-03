Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер лейбористов Джереми Корбин показывает отредактированные документы

Появление документов, якобы указывающих на возможность частичной продажи Национальной службы здравоохранения Британии (NHS) частным американским компаниям, напоминает кампанию по дезинформации, которую в прошлом связывали с Россией, утверждают эксперты американского центра "Атлантический совет" и компании Graphika.

В Кремле заявили, что всерьез такие предположения комментировать невозможно.

Что случилось?

19 ноября на теледебатах в преддверии выборов в Британии лидер лейбористов Джереми Корбин продемонстритровал документы, которые якобы доказывают, что NHS стала предметом торга на переговорах представителей правительства консерваторов с властями США.

Оппонент Корбина, лидер консерваторов и британский премьер Борис Джонсон сразу же отверг эти обвинения, назвав их выдумкой.

Спустя неделю Корбин созвал пресс-концеренцию, на которой рассказал об этих документах подробнее. По его словам, они представляют собой протоколы шести встреч представителей британского правительства и администрации президента США Дональда Трампа.

Откуда у Корбина появились эти документы, неизвестно. Лейбористы, несмотря на призывы членов Консервативной партии, раскрывать источник отказались, но заявили, что их подлинности сомнений не вызывает.

"Эти документы разоблачают заговор против NHS. Разумеется, их подлинность не отрицает ни Великобритания, ни правительство США. Учитывая их содержание, неудивительно, что предпринимаются попытки замутить воду и скрыть разоблачение", - цитирует газета Guardian представителя партии.

С момента первого заявления Корбина британское правительство и лично Борис Джонсон последовательно отрицали саму возможность продажи NHS кому бы то ни было. "NHS не продается", - заявил Джонсон.

Комментировать ситуацию пришлось и Трампу. "Мы не имеем к этому никакого отношения и не примем это [NHS], даже если вы принесете нам на серебрянном блюдце", - заявил Трамп журналистам во вторник перед саммитом НАТО в Лондоне.

При чем тут Россия?

В понедельник компания Graphika, которая специализируется на анализе социальных сетей, выпустила доклад, в котором сравнила развитие истории вокруг NHS с ситуацией, которая произошла в июне и которую анализировали эксперты "Атлантического совета" (среди них был и автор доклада Graphika Бен Ниммо).

Тогда специалисты "Атлантического совета" и компании Facebook пришли к выводу, что Россия могла организовать масштабную кампанию по дезинформации в Британии на шести языках и 30 различных платформах в интернете.

В докладе о той операции, получившей название Secondary Infektion, разбираются случаи, когда фейковые новости на различные темы - от планируемого убийства Бориса Джонсона до участия Ирландской республиканской армии в отравлении "Новичком" - вбрасывались по определенной схеме и становились частью новостной повестки.

По данным экспертов, схема работает следующим образом: сначала создается поддельный документ, потом на его основе делается мем, который затем расходится при помощи ангажированных или фейковых аккаунтов в соцсетях. Таким образом создается иллюзия популярности сюжета.

Правообладатель иллюстрации Reddit

Представленные Корбином общественности документы впервые появились в интернете в конце октября. Ссылку на документы выложил пользователь сайта Reddit под ником Gregoriator.

Несмотря на то, что пост был опубликован в сообществе с миллионом подписчиков, под ним оставили лишь несколько комментариев, а сам документ, похоже, никто не заметил.

После этого был создан аккаунт в "Твиттере" с таким же ником - Gregoriator, в котором появился пост со ссылкой на Reddit. В посте были отмечены аккаунты Лейбористской партии, ее пресс-службы и теневого канцлера Джона МакДоннелла.

В течение следующих дней и недель аккаунт Gregoriator отправлял идентичные сообщения, отмечая политиков, журналистов, знаменитостей и даже сторонников теории заговора. В конечном итоге аккаунт заблокировали.

Сообщения об утечке документов также появлялись на Reddit, форуме 4chan и нескольких сайтах на немецком языке с небольшой аудиторией. Сопоставив события лета и октября, специалисты из Graphika пришли к выводу, что эти два события имеют определенное сходство.

"Данные - на том же наборе сайтов, используются те же типы аккаунтов, и мы видим те же грамматические ошибки. Это либо российская операция, либо кто-то очень старается ее имитировать", - говорит глава отдела расследований Graphika и автор доклада Бен Ниммо.

Как говорит эксперт Оксфордского университета Лиза-Мария Нойдерт, цель распространения этих документов - совсем не обязательно помощь какой-то конкретной партии на предстоящих выборах.

Часто цель подобных операций - внести раздор в общество перед выборами, посеять вражду, ожесточить политическую дискуссию и пошатнуть доверие граждан к правовой демократической системе.

При этом, как отмечает газета Guardian, нет никаких свидетельств того, что продемонстрированные Джереми Корбином документы - это фейк.

Корбин показывал бумаги, текст на которых был полностью замазан черным. Однако в интернете можно найти полную, неотредактированную версию документа, насчитывающего 451 страницу.

"Важнейший вопрос не в том, кто именно стоял за операцией по распространению, а в том, как они получили доступ к неотредактированным документам. Обнародование подробностей утечки поможет заполнить пробелы в вопросе о действующих лицах", - говорится в докладе Graphika.

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Как на это отреагировали в Кремле?

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать утверждения о том, что российские хакеры могут быть причастны к утечке документов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад использует термин "российские хакеры" как фетиш для отвлечения внимания от своих проблем.

"Это очень удобно для демонизации, для прикрытия своей головной боли - использовать вот этот фетиш, пугалку в виде российских хакеров. Мы уже неоднократно встречались с этим, поэтому относимся к этому уже с известной долей иронии", - сказал Песков.

По его словам, обычно подобные обвинения "не носят какого-то подтвержденного характера" и "не имеют под собой какой-то аргументации, фактологии и так далее".

"Поэтому серьезно это комментировать невозможно", - добавил представитель Кремля.