В Британии автомобиль наехал на группу людей, погиб 12-летний мальчик

Image caption Наезд на людей произошел в районе Лутон-парк лондонского пригорода Дебден

В пригороде Лондона автомобиль врезался в группу людей недалеко от школы. Погиб 12-летний мальчик, еще пять человек пострадали. Один из пострадавших говорит, что водитель набрал скорость и специально выехал на тротуар. Полиция начала расследование по подозрению в предумышленном убийстве.

Другие пострадавшие - двое 15-летних подростков, 13-летний мальчик, 16-летняя девочка и женщина 53 лет. Экстренные службы сообщают, что угрозы их жизни нет.

Вечером в четверг полицейские заявили, что считают наезд преднамеренным. Они ищут 51-летнего Терри Гловера и призывают его связаться с полицией. Есть подозрения, что Гловер мог быть замешан в другом инциденте неподалеку, говорят полицейские, не сообщая деталей.

Полиция выпустила ориентировку на автомобиль Ford KA серебристого цвета. Представитель полиции графства Эссекс, к которому формально относится лондонский пригород Дебден, сказал, что водитель не остановился, врезавшись в людей.

Погибший мальчик был учеником школы на Уиллингейл-Роуд, возле которой произошел наезд, подтвердила главный учитель школы Хелен Гаскойн. Там же учатся пострадавшие дети.

Image caption Полиция просит у водителей, которые могли оказаться рядом, записи с автомобильных камер

Один из пострадавших мальчиков, 15-летний Альфи Барнс, рассказал Би-би-си, что они с друзьями шли по тротуару, когда их сбила машина. По его словам, он услышал за спиной звук набиравшего обороты двигателя, после чего автомобиль выехал на тротуар и врезался в группу.

Он считает, что водитель специально наехал на них.

Сыщик из отдела тяжких преступлений полиции Кента и Эссекса Роб Кирби назвал случай шокирующим и обратился к водителям, которые могли быть рядом, попросив у них записи с автомобильных камер.

"Я хотел бы поблагодарить людей, которые звонили нам, предоставляя информацию, которые говорили с полицейскими, а также тех, кто оказал необходимую медицинскую помощь на месте", - говорится в заявлении полиции от его имени.

Image caption В полиции считают, что водитель наехал на людей преднамеренно

"Мы ищем серебристый Ford KA с вмятинами на передней части", - добавил он.

Уиллингейл-Роуд, где находится школа, перекрыта полицией.

В местной церкви во вторник пройдет служба по погибшему мальчику, сказал ее настоятель Сэм Стюарт.