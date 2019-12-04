Лидеры НАТО договорились об обороне стран Балтии и Польши от России
Лидеры стран НАТО, основательно поругавшись во время юбилейного саммита под Лондоном, объявили по его итогам, что альянс по-прежнему един и, в частности, уже уладил конфликтный вопрос о плане обороны стран Балтии и Польши.
"Сегодня мы договорились об утверждении обновленного плана относительно стран Балтии и Польши, - объявил в среду после саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. - Я приветствую это решение, которое демонстрирует, что мы способны двигаться вперед, обновлять и пересматривать наши позиции, включая планы обороны стран Балтии и Польши".
Перед саммитом Турция грозила заблокировать принятие этого плана в ответ на то, что США и другие союзники отказывались признать террористами и врагами альянса курдские Отряды самообороны в Сирии. Анкара называет их террористами, но для международной коалиции во главе с США они были главными союзниками в войне с экстремистскими группировками.
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Как ранее пояснили Би-би-си дипломаты балтийских стран, в случае с планами НАТО в Балтии и Польше речь шла о техническом вопросе: это рутинное обновление перечня военных мер, и пока не утверждена новая редакция плана, просто действует старая.
Тем не менее этот спор имел большое политическое значение, и Йенс Столтенберг сказал, что его разрешение демонстрирует единство альянса.
По ходу двухдневной встречи в городе Уотфорд под Лондоном, посвященной 70-летию основания НАТО, лидеры стран альянса - прежде всего президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон - публично и эмоционально спорили и о действиях Турции в Сирии, и о стратегических целях альянса, и об увеличении военных ассигнований европейских стран.
Эти политические споры, впрочем, несколько заслоняют факт, о котором говорят многие политики и военные альянса: военная машина НАТО, несмотря на дискуссии и неожиданные твиты президента Трампа, продолжает исправно функционировать и развиваться - и в том числе укрепляется восточный фланг.
"Знаете, я - политик, и я привык, что меня критикуют за красивые слова при отсутствии содержания. Так вот в НАТО все наоборот, - сказал накануне журналистам Йенс Столтенберг. - У нас плохие внешние симптомы, зато очень хорошее содержание. И это прекрасно".