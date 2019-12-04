Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и Ангела Меркель сильно расходятся во взглядах на то, сколько их странам надо тратить на оборону. Но единству НАТО это пока не угрожает

Лидеры стран НАТО, основательно поругавшись во время юбилейного саммита под Лондоном, объявили по его итогам, что альянс по-прежнему един и, в частности, уже уладил конфликтный вопрос о плане обороны стран Балтии и Польши.

"Сегодня мы договорились об утверждении обновленного плана относительно стран Балтии и Польши, - объявил в среду после саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. - Я приветствую это решение, которое демонстрирует, что мы способны двигаться вперед, обновлять и пересматривать наши позиции, включая планы обороны стран Балтии и Польши".

Перед саммитом Турция грозила заблокировать принятие этого плана в ответ на то, что США и другие союзники отказывались признать террористами и врагами альянса курдские Отряды самообороны в Сирии. Анкара называет их террористами, но для международной коалиции во главе с США они были главными союзниками в войне с экстремистскими группировками.

Как ранее пояснили Би-би-си дипломаты балтийских стран, в случае с планами НАТО в Балтии и Польше речь шла о техническом вопросе: это рутинное обновление перечня военных мер, и пока не утверждена новая редакция плана, просто действует старая.

Тем не менее этот спор имел большое политическое значение, и Йенс Столтенберг сказал, что его разрешение демонстрирует единство альянса.

По ходу двухдневной встречи в городе Уотфорд под Лондоном, посвященной 70-летию основания НАТО, лидеры стран альянса - прежде всего президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон - публично и эмоционально спорили и о действиях Турции в Сирии, и о стратегических целях альянса, и об увеличении военных ассигнований европейских стран.

Эти политические споры, впрочем, несколько заслоняют факт, о котором говорят многие политики и военные альянса: военная машина НАТО, несмотря на дискуссии и неожиданные твиты президента Трампа, продолжает исправно функционировать и развиваться - и в том числе укрепляется восточный фланг.

"Знаете, я - политик, и я привык, что меня критикуют за красивые слова при отсутствии содержания. Так вот в НАТО все наоборот, - сказал накануне журналистам Йенс Столтенберг. - У нас плохие внешние симптомы, зато очень хорошее содержание. И это прекрасно".