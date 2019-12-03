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Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, на саммит НАТО в честь 70-летия альянса.

Саммит начнется в среду в Уотфорде, неподалеку от Лондона. До этого собравшиеся лидеры посетят банкет в Букингемском дворце.

Трамп также встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп и Макрон уже критиковали НАТО - Трамп называл альянс устаревшим, а Макрон заявил, что "НАТО в запредельной коме".

Есть и другие разногласия. Турция не согласна с планами обороны стран Балтии. Не все страны альянса спешат повысить свои расходы на оборону до 2% ВВП.

Юбилей может оказаться несколько напряженным.

Интервью Вирджинии Джуффре

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Американка Вирджиния Джуффре в интервью Би-би-си подробно рассказала о своих обвинениях в адрес принца Эндрю. Она утверждает, что он был одним из нескольких богатых и влиятельных мужчин, с которыми Джеффри Эпштейн заставлял ее заниматься сексом.

Сам принц Эндрю, а также Букингемский дворец отрицают все обвинения. В недавнем интервью Би-би-си принц заявил, что не помнит, видел ли он когда-либо Вирджинию.

"Он знает, что произошло, я знаю, что произошло", - сказала Джуффре.

Адвокат пяти женщин, утверждающих, что они были жертвами сексуальной эксплуатации со стороны Эпштейна, говорит, что хочет, чтобы принц Эндрю дал показания в суде. Но это может произойти лишь в том случае, если принц посетит Америку.

НАТО в городе

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В связи с саммитом лидеров стран НАТО, прибывших в Лондон на 70-летие альянса, в британской столице ожидаются массовые демонстрации протеста, как антивоенные, так и против президента Дональда Трампа.

Самая масштабная акция пройдет на Трафальгарской площади.

Сага о Трампе и Украине продолжается

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Высокопоставленный представитель Госдепартамента Дэвид Хейл во вторник даст показания комитету по разведке сената США о возможном будущем американо-российских отношений. Несколько недель назад он давал показания в Палате представителей, которая проводит слушания о возможном импичменте Дональда Трампа.

Трампа обвиняют в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы тот начал расследование деятельности сына Джо Байдена, наиболее вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года.

Климат и здоровье

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Мария Нейра, глава отдела ВОЗ по вопросам окружающей среды, изменения климата и здоровья

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник публикует свой первый доклад о том, как изменения климата влияют на здоровье людей. Доклад основывается на данных из более 100 стран.

Многие страны, согласно докладу, достигли значительного прогресса в деле защиты населения от наиболее суровых последствий изменения климата.

Авторы доклада также фокусируют свое внимание на том, что еще необходимо сделать властям стран, которым угрожают более частые наводнения, засухи, лесные пожары и другие катаклизмы.

Пластик из ничего

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Людям сложно представить свою жизнь без синтетических материалов - пластмассы, нейлона и так далее. Но эти материалы серьезно загрязняют окружающую среду и часто вредны для фауны и флоры.

И вот в Британском центре по утилизации углекислого газа (CDUUK) специалисты разработали способ производства нейлона или полиакриламида из атмосферного углекислого газа.

Директор центра Питер Стайринг говорит, что их открытие может полностью перевернуть развитие нефтеперерабатывающей промышленности.

Годовщина конца холодной войны

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30 лет назад холодная война была объявлена законченной, это произошло во время саммита на Мальте президентов Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачева.

На том же саммите было объявлено, что обе стороны значительно сократят число войск и вооружений в Европе.

Начался процесс постепенной интеграции России со странами Запада.

Юбилейный саммит

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Борис Джонсон принимает юбилейный саммит НАТО, но Британию упрекают в том, что она почти не участвует в дебатах о будущем альянса

НАТО справляет свое 70-летие на саммите в Лондоне. Но многие аналитики уже называют эту встречу саммитом трех президентов, пишет Times (необходима подписка). У каждого из них - президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - свои стратегические приоритеты.

Обычно саммит заканчивается общим коммюнике, в котором излагаются приоритеты на будущее. На этот раз этого вряд ли стоит ожидать.

Трамп хочет, чтобы страны Европы тратили больше на собственную оборону. Макрон хочет, чтобы Европа создала собственную оборонную структуру. Эрдоган хочет сближения с Россией.

Вызывает беспокойство, пишет газета, что в этих дебатах практически не принимает участия Великобритания, занятая своими всеобщими выборами и брекситом.

Единственное, на что можно надеяться по итогам этого саммита, так это то, что не будет сказано или сделано ничего, что могло бы подорвать сотрудничество между вооруженными силами разных стран НАТО, пишет Times.

Даст ли принц Эндрю показания?

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Принц Эндрю должен как можно скорее вылететь в США, где его допросят агенты ФБР, пишет в своей редакционной статье таблоид Sun.

Пять жертв Джеффри Эпштейна требуют, чтобы он дал показания. Если принц ни в чем не виноват, ему будет легко опровергнуть любые обвинения. Он сможет объяснить, почему у него были дружеские отношения с Эпштейном, пишет газета.

Он сможет также объяснить, почему в интервью Би-би-си он хорошо помнил, как ходил в пиццерию в 2001 году, но ничего не помнил о том, встречался ли когда-либо с Вирджинией Джуффре, которая утверждает, что ее заставили заниматься сексом с принцем, когда ей было 17 лет.

Эндрю бросил тень на всю королевскую семью. Он не может просто отсиживаться в Великобритании. Он должен немедленно обелить свое имя, пишет Sun.

Слоновые черепахи помнят все

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Первые европейцы, обнаружившие на Галапагосских островах огромных слоновых черепах, пришли к выводу, что это очень глупые рептилии, просто передвигающиеся туда-сюда без какой либо очевидной цели. Оказалось, что это не так, у этих черепах очень хорошая память, пишет Times (необходима подписка).

10 лет назад ученые провели эксперимент в зоопарке Вены. Черепах научили, что если они будут кусать палку определенного цвета, то получат что-то вкусное. Они научились этому относительно быстро.

Через 10 лет ученые вернулись. Черепахи были все там же. И оказалось, что они хорошо помнят этот эксперимент и точно знают, что делать. Так что это не такая уж и глупая рептилия.

От иноагентов до челюсти Габсбургов, от страны без интернета до украденных орденов Ленина

В России подписан закон, согласно которому отныне иностранными агентами могут быть признаны конкретные люди, а не только организации.

Что это значит и как это может отразиться на жизни людей, выясняла Русская Служба Би-би-си.

В Иране продолжаются протесты, а власти в рамках борьбы с гневом населения практически полностью отключили в стране интернет. Как живут люди в таких условиях? И что известно о том, что там происходит?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карл II Испанский с рождения был инвалидом: он с трудом разговаривал и жевал пищу

Испанские ученые обнаружили, что одна из самых могущественных династий в Европе, Габсбурги, сошла на нет, судя по всему, благодаря длившемуся поколениями кровосмешению, отчего у многих людей из этой семьи появились странного вида челюсти и многие другие признаки инцеста.

В Берлине ограбили превращенную в музей штаб-квартиру Штази - министерство государственной безопасности ГДР. Оттуда вынесли звезды Героя Советского Союза и ордена Маркса и Ленина. Во времена ГДР штатным агентом Штази был каждый 166-й гражданин ГДР, а нештатным - каждый седьмой житель страны.

Как жить с ВИЧ в России

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В России, как и во многих других странах, много людей, зараженных ВИЧ. Эпидемия заболевания растет.

Русская Служба Би-би-си подготовила интерактивный проект о том, почему в России страх и невежество играют не менее важную роль в распространении вируса, чем недостаточное финансирование борьбы с ним.

И вновь о пластике - Гарби живет в мире из пластиковых отходов, который населяют мусорные монстры.

Мультфильм-ужастик о приключениях Гарби в городе из мусора снял украинский художник Владимир Юдашкин.

Media playback is unsupported on your device Киевский художник снял мультфильм на экологическую тему, использовав пластиковые отходы.

Дайджест готовили Борис Максимов и Марина Ромадова