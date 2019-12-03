Заочно арестован новый фигурант "московского дела"

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В "московском деле" появился еще один фигурант. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Заочный арест обвиняемого санкционировал Басманный суд Москвы. В пресс-службе суда сообщили, что его зовут Сергей Меденков, он обвиняется в применении насилия к сотруднику Росгвардии (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на акции 27 июля.

По словам пресс-секретаря суда Ирины Морозовой, постановление об аресте Меденкова было вынесено еще 21 ноября. Других подробностей дела она не привела.

Согласно информации в электронной картотеке московских судов общей юрисдикции, 29 июля Меденков С. А. был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном мероприятии (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).

Суд решил, что Меденков "был одним из участников митинга, который перерос в массовое шествие по центральным улицам города, в ходе которого его участники на всем пути следования перекрывали собой пешеходные тротуары и проезжую часть".

В составе группы граждан Меденков скандировал лозунги "Допускай!", "Это наш город!", "Мы здесь власть!" и другие, говорится в материалах суда.

Меденков на суде вину не признал, заявив, что 27 июля ни в каких публичных мероприятиях участия не принимал, вечером пешком пришел с Лубянской площади на Трубную, там присел на лавочку отдохнуть, после чего сотрудники полиции оцепили площадь и задержали его.