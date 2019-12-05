Страны ОПЕК+ еще больше сократят добычу нефти. Что будет с ценами?

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Нефтедобывающие страны планируют продлить соглашение о сокращении добычи, решив сокращать ее еще сильнее. Би-би-си рассказывает в 100 и 500 словах о том, что будет с ценами на нефть дальше и как это повлияет на рубль.

В течение последней недели цены на нефть росли, так как инвесторы надеялись, что страны ОПЕК+ - это страны ОПЕК и еще несколько примкнувших к ним государств, включая Россию, договорятся о еще более глубоком сокращении добычи. Аналитики предупреждали, что это необходимо, чтобы поддержать цены на нефть на высоком уровне.

В четверг цены на нефть стали расти еще до того, как о новом сокращении добычи было объявлено официально. Так, после появления первой неофициальной информации о возможном снижении производства баррель Brent подорожал почти на 0,6% - до 63,67 доллара.

На этом фоне рубль на вечерней сессии на Московской бирже укреплялся к доллару и евро. Курс доллара снизился на 21 копейку - до 63,73 рубля.

Русская служба Би-би-си объясняет в 100 и 500 словах, почему в 2020 году добыча нефти может увеличиться и сырьевые котировки пойдут вниз.

Страны ОПЕК и еще несколько нефтяных государств договорились осенью 2016 года сократить производство нефти, чтобы сдержать падение цен на нефть. Так появился ОПЕК+, куда входит и Россия.

Тогда это сработало: после объявления о сделке цены выросли с 46 долларов за баррель до 66 долларов к концу 2017 года. Эксперты предупреждали, что влияние ОПЕК на нефтяной рынок снижается.

Страны, входящие в союз, регулярно встречаются, чтобы обсудить, сократить ли добычу еще сильнее. На этот раз соглашение планируют продлить, еще сильнее сократив добычу.

Аналитики говорят, что это приведет к росту цен на нефть или по крайней мере предотвратит их падение. Но на рубль влияние будет небольшим.

В 2016 году нефтедобывающие страны ОПЕК и несколько примкнувших к ним государств, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти.

Это была вынужденная мера: на рынке был избыток предложения из-за роста добычи в США. В начале 2016 года цены на нефть опускались до 32 долларов за баррель.

Действия ОПЕК+ оказались эффективными: цены на нефть к концу 2017 года выросли до 66 долларов за баррель и затем продолжала расти.

Страны ОПЕК и примкнувшие к ним десять нефтедобывающих государств регулярно проводят встречи, но договориться им, похоже, становится все сложнее. Группе в целом удалось сократить добычу и добиться восстановления цен, но отдельные государства не выполняют свои обязательства.

В основном сокращают добычу Саудовская Аравия, а также попавшие под санкции Иран и Венесуэла.

По данным ING, Эр-Рияд в этом году в среднем производил на 500 млн баррелей в сутки меньше своей квоты, а Ирак и Нигерия добывали на 280 млн баррелей в сутки больше своей квоты.

Россия среди нарушителей

В список нарушителей договоренностей попала и Россия, пишут экономисты аналитической компании Capital Economics и другие эксперты.

В первые 10 месяцев этого года российские нефтяники добывали 11,25 млн баррелей в сутки, тогда как по условиям соглашения Россия должна добывать не более 11,19 млн баррелей в сутки. Российские нефтяники превышали квоты в этом году в течение восьми месяцев из 11, уточняет Financial Times со ссылкой на Commerzbank.

Министр энергетики России Александр Новак заявлял, что Москва попросит изменить методику расчета квот. В отличие от других участников сделки Россия учитывает в производстве газовый конденсат - побочный продукт добычи газа.

Москва считает, что рост добычи газового конденсата в связи с запуском новых месторождений и стал причиной нарушения квот ОПЕК, сообщало агентство Рейтер.

Серьёзное падение цен на нефть для России будет невыгодно: себестоимость добычи нефти в России на новых проектах составляет всего 42-44 доллара за баррель, согласно оценке Saudi Aramco.

Саудовской Аравии не выгодны новые сокращения

В ближайшие месяцы многое будет зависеть от того, готова ли Саудовская Аравия и дальше компенсировать превышение квот нарушителями.

Новый министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман намерен добиваться от других стран строгого соблюдения квот, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия раньше, как отмечает Блумберг, снижала добычу, чтобы обеспечить высокие цены на нефть перед IPO крупнейшей нефтяной компании страны Saudi Aramco. Цена, по которой компания разместит свои акции, будет объявлена 5 декабря. После этой даты Эр-Рияд больше не будет связан ограничениями.

Дальнейшее сокращение добычи Саудовской Аравией может привести к потере рынка, который постепенно занимают американские компании, пишет Capital Economics.

Дополнительные объемы сырья могут попасть на рынок из США: Америка в октябре впервые с 1949 года в течение целого месяца была чистым экспортером нефти и нефтепродуктов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные правительства США.

Минэнерго США прогнозирует, что в 2020 году средняя стоимость барреля нефти Brent будет составлять 60 долларов.

Министерство экономического развития России ждет, что цены на нефть будут постепенно снижаться: до 57 долларов за баррель "Юралс" (обычно примерно на 2-2,5 доллара дешевле Brent) в 2020 году и 56 долларов в 2021 году. Чиновники надеются, что рубль не будет реагировать на это снижение.