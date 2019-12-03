"Московское дело": суд над тремя обвиняемыми второй раз прерван из-за эвакуации

Правообладатель иллюстрации Andrei Vasilyev/TASS Image caption Егор Лесных (на фото) и двое других обвиняемых вину не признают

Мещанский суд Москвы второй раз подряд не смог провести слушания по делу Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, которых обвиняют в применении силы к полиции во время несогласованного митинга, прошедшего в Москве 27 июля.

Во время слушаний в зале Мещанского суда через колонки неожиданно начала играть музыка. После этого последовало объявление об эвакуации. На процессе Лесных, Мыльникова и Мартинцова это проходит второе заседание подряд.

После прошлой эвакуации работа суда остановилась на два часа, после чего процесс возобновился. Правда, тогда эвакуация произошла раньше и продлилась до четырех часов дня. Согласно официальному расписанию, в 18:00 рабочий день суда заканчивается - так что не исключено, что на этот раз слушания возобновляться не будут.

Параллельно эвакуация прошла в Кунцевском суде Москвы, где проходило первое заседание в отношении еще одного фигуранта "московского дела" - Егора Жукова.

"Не схватил, а обхватил"

Заседание по делу Лесных, Мыльникова и Мартинцова во вторник началось с того, что прокурор зачитал материалы дела, после чего суд перешел к исследованию видеозаписей, сделанных 27 июля на пересечении Рождественки и Театрального проезда. Правда, оказалось, что секретарь суда не знает, как делать стоп-кадры, поэтому управление взял на себя адвокат.

Сам эпизод, в которым участвовали Мартинцов, Лесных и Мыльников, занял на записи всего несколько секунд. Зато на камеру попало происходяще вокруг - крики "позор" и "фашисты", а также вопли людей, которые попали под дубинки омоноцев.

В кадре оказался и осужденный по московскому делу Егвений Коваленко, который швырнул урну в силовиков. Автор видео за кадром осудил это.

Адвокат Василий Очерет обратил внимание суда на то, что рядом с местом инцидента не было автозаков вопреки тому, что говорили пострадавшие омоновцы - те утверждали, что в момент нападения вели в автозак задержанного.

Очерет также показал момент, на котором его клиент Мартинцов якобы ударил омоновца ногой. По словам адвоката, никакого контакта ноги Мартинцова с потерпевшим на записи нет. "Видно, что его держит другой омоновец за куртку, а другой рукой он опирается на девушку", - объяснил адвокат.

Татьяна Тятова, защитник Мыльникова, показала, что тот взял нацгвардейца за рукав. "Это уж точно не прием самбо, как утверждал свидетель. Он не схватил, он обхватил рукав!" - заметила она. Прокурор с такой оценкой не согласился. "Может, имелся в виду танец самба", - пошутил Очерет.

Адвокат Лесных Гароз обратил внимание на положение одного из свидетелей - сотрудника центра "Э" по фамилии Сушин. По словам адвоката, между свидетелем и подсудимыми находилось девять человек, поэтому точно видеть происходящее он, по мнению юриста, не мог.

На этом заседание было прервано сообщением об эвакуации.

В чем обвиняют подсудимых

Лесных, Мартинцова и Мыльникова обвиняют в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Все трое не признают вину и заявляют, что пытались остановить избиение людей.

Росгвардеец Косов, на которого они, по версии следствия, напали, чтобы отбить задержанного, их не опознал. Зато опознали сотрудники отдела видеофиксации ГУВД Москвы: Антон Антонов и его начальник Вячеслав Орлов приходили в суд свидетелями и рассказывали, как снимали митинг 27 июля.

Антонов, по его словам, видел и заснял, как Лесных, Мартинцов и Мыльников хватали за бронежилет и били росгвардейца, чтобы отбить у него задержанного. Орлов рассказал, что на его глазах подсудимые напали на росгвардейца, который пытался задержать другого участника митинга Бориса Канторовича.

Этот эпизод - один из самых жестоких за митинг 27 июля, кадры которого попали в интернет: Канторовича повалили на землю и били, его девушка Инга Кудрачева пыталась его защитить - в результате она тоже оказалась на земле, силовики стояли у нее на волосах. Этот эпизод вылился в несколько уголовных дел.

Именно тогда в сторону полицейских кинул урну Евгений Коваленко - за это он уже получил три с половиной года заключения. Тогда же в сторону полицейских кинул пустую пластиковую бутылку Айдар Губайдулин - ему удалось уехать за границу, но дело в его отношении все еще расследуется. Также под следствием Владимир Емельянов - его обвиняют в том, что он схватил росгвардейца за обмундирование.

О предыдущих заседаниях по этому делу можно прочитать здесь:

Image caption Мартинцов (слева) и Лесных во время суда находились в "аквариуме"

34-летний Егор Лесных живет в Москве и занимается ремонтом квартир. Друзья называют его антифашистом и стрейтэджером (человек, который пропагандирует здоровый образ жизни), родом он из города Волжского Волгоградской области, где организовывал музыкальные фестивали.

Мартинцову 26 лет, он инженер-лаборант. 32-летний Мыльников работает курьером, у него трое детей. Его, единственного из троих, на время суда отправили под домашний арест, а не в СИЗО.