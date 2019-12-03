В Северной Корее появился новый город. Власти назвали его образцом цивилизации

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Самчжиён, как сообщается, способен вместить 4 тыс. семей

В Северной Кореесостоялась официальная церемония открытия нового города Самчжиён, который власти называют образцом современной цивилизации.

"Под громкие возгласы "Ура!" прогремел праздничный салют и были запущены воздушные шары, украсившие небо уездного центра Самчжиёна", - сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дивизия военных строителей, возводившая объекты, прошла строевым шагом перед участниками торжеств.

ЦТАК сообщило, что в городе, способном вместить 4 тыс. семей, были построены новые квартирные дома, горнолыжная трасса, стадион и многое другое.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Церемония открытия не обошлась без военного парада

Однако есть свидетельства того, что для возведения этого образцово-показательного города использовался принудительный труд.

Сам же город, даже если он и будет соответствовать шумихе, поднятой государственными СМИ, станет исключением для Северной Кореи, большинство населения которой живет в бедности и нищете.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Люди на горнолыжной трассе празднуют открытие города

По словам корреспондента новостного сайта NK News Колина Звирко, для Северной Кореи город действительно является образцово-показательным.

"Здесь есть красивые, чистые фасады, витиевато спроектированные здания, что не свойственно для других северокорейских городов, - рассказал он Би-би-си. - Турист не наткнется здесь на неухоженные окраинные районы, которые можно увидеть в Пхеньяне и других городах".

Самчжиён - город небольшой, всего 2-3 км в диаметре, и его легко обойти пешком.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В официальной церемонии открытия участвовал Ким Чен Ын

Ким Чен Ын приезжал в Самджиён ровно два года назад. Тогда он объявил о начале большого строительного проекта.

Но Самчжиён не был возведен с нуля, на этом месте уже был город. Некоторые здания перестроили, а некоторые были полностью снесены, а на их месте появились новые, рассказал Звирко.

Ранее государственные СМИ заявляли, что здесь будет возведено более 450 новых зданий, в том числе промышленные и развлекательные объекты. Неясно, переехал ли кто-либо уже в Самчжиён. Ранее в нем были жители, но точное их количество неизвестно.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Самчжиён называют образцовым городом

Сумма, потраченная на строительство, неизвестна. Но строился он в годы время жестких санкций, наложенных на страну, и сам факт завершения стройки свидетельствует о том, что власти возлагают на проект большие надежды.

Звирко рассказал, что государство продвигало строительство, несмотря на недостаток ресурсов, несмотря на недостаток качественных строительных материалов из-за санкций.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кое-где в городе стройка продолжается

По словам Звирко, есть доказательства использования на этой стройке принудительного труда.

"Мы встречали свидетельства использования принудительного труда местных жителей. Этим даже хвастались местные СМИ, но они называли таких людей добровольцами", - сказал он.

Местных жителей в Северной Корее нередко принуждают работать на таких проектах или жертвовать деньги на "народную стройку".

"Как правило, люди подчиняются, хотя, как нам известно, некоторым удается откупиться", - сказал Звирко.

В чем важность проекта?

Северокорейские власти представили стране это город как модель, которой должны подражать другие населенные пункты.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В честь нового города прогремел салют

Символическое значение стройки заключается в том, что город находится поблизости от горы Пэктусан, которая в Северной Корее считается священной.

Согласно легенде и официальной биографии, именно у этой горы, в тайном партизанском лагере родился бывший лидер страны Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

Согласно советским и китайским архивам, Ким Чен Ир родился в 1941 году в селе Вятское Хабаровского края и провел там ранее детство.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Церемония открытия сопровождалась танцами на снегу

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