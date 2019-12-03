Илона Маска, назвавшего дайвера педофилом, вызвали в суд. Что ему грозит?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Водолаз Вернон Ансуорт (слева) и предприниматель Илон Маск

Основатель Tesla Илон Маск во вторник предстанет в суде Лос-Анджелеса. Его будут судить за то, что он назвал педофилом британского водолаза Вернона Ансуорта.

Ансуорт принимал участие в спасении детей в Таиланде в 2018 году. Тогда в пещерном комплексе Тхам Луанг застряли 12 местных школьников и их футбольный тренер. Им пришлось провести без света две недели, после чего их эвакуировала команда военных аквалангистов, в которой был и Ансуорт.

Маск во время перепалки в "Твиттере" назвал Ансуорта педофилом ("pedo guy"). Позднее твит был удален, а Маск извинился, но Ансуорту этого было мало. Он подал на него иск за клевету и потребовал примерного наказания и компенсации в размере минимум 75 тыс. долларов США.

Конфликт произошел в прошлом году. Ансуорт дал интервью CNN, в котором прокомментировал предложение Маска отправить на помощь застрявшим детям специально построенную мини-субмарину, которую в срочном порядке построили инженеры трех его компаний. Оказалось, что спасателям это устройство не пригодилось.

Ансуорт в интервью назвал этот поступок "пиар-трюком" и сказал, что Маск может "засунуть ее туда, где чешется" ("stick where it hurts"). Они обменялись колкими твитами, и в этой перепалке Маск и оскорбил водолаза, назвав его педофилом.

На это оскорбление отреагировали другие пользователи "Твиттера". Они спросили его, уверен ли он в своем обвинении. Миллиардер ответил: "Ставлю подписанный [мною] доллар на то, что это так".

В тот день, когда это произошло, акции Tesla упали на 4%.

Позднее Маск был вынужден принести извинения. Он написал, что слово "педофил" было высказано им в порыве ярости - из-за того, что Ансуорт "несколько раз солгал и предложил заняться сексом с подлодкой, которая была построена из добрых побуждений и по описаниям, которые мы получили от руководителя бригады водолазов".

При этом Маск признал: "Его действия не оправдывают моих действий".

Однако потом он неожиданно высказался снова. В переписке с корреспондентом Buzzfeed News Райаном Маком он попросил его "прекратить защищать тех, кто насилует детей". Маск, вероятно, полагал, что писал эти слова не для публикации в СМИ, но не договорился об этом с Маком перед тем, как отвечать на его вопросы.

Ансуорт подал в суд на Маска только за твит, однако окружной судья Лос-Анджелеса Стивен Уилсон сказал, что и переписка с корреспондентом может быть использована в суде для того, чтобы показать, что у ответчика было на уме.

"Я чертов идиот"

Как выяснилось позднее, к представителям Илона Маска после его извинений обратился некий человек, представившийся частным детективом по имени Джеймс Ховард-Хиггинс. Он сообщил, что у Ансуорта действительно были "скелеты в шкафу". Издание BuzzFeed News разобралось в этой истории и выяснило, что этот человек был мошенником и предоставлял представителям Маска недостоверную информацию.

СМИ цитируют документы суда, в которых Илон Маск сожалеет о выпаде против Ансуорта. В одном из писем к своему пиарщику он признается: "Я чертов идиот". В документах, которые предоставили суду адвокаты истца, говорится, что представители Маска потратили на "детектива" по меньшей мере 52 тысячи долларов, но даже не проверили, кто это.

Спор о терминах

Защитники Маска сказали, что не пытаются уладить дело мирным путем, а вместо этого будут доказывать в суде, что "pedo guy" в этом контесте - не обвинение в педофилии.

"У нас в Южной Африке, где я вырос, это считается обычным оскорблением, - считает Маск. - Вроде "мерзкого старикашки" (‘creepy old man’). Это выражение используют, чтобы оскорбить человека, его внешность и поведение, а не для того, чтобы обвинить в педофилии".

Image caption Водолаз Вернон Ансуорт (справа) участвовал в операции по спасению детей в Таиланде в 2018 году

Адвокаты Ансуорта говорят, что это объяснение - полная ложь. По словам адвоката Ансворта Люсьена "Лина" Вуда, которые цитирует CNN, главное в этом деле для присяжных - это решить, было ли слово "pedo guy" использовано Маском как утверждение факта или не было.

Судебный процесс над Маском в Лос-Анджелесе начинается во вторник в 9.30 по местному времени, но самого его, скорее всего, вызовут в суд только в среду, 4 декабря.