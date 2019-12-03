Милану Кундере вернули гражданство Чехии, которого он был лишен 40 лет назад
Писатель Милан Кундера вновь получил чешское гражданство, которого он был лишен во времена коммунистического режима в Чехословакии, сообщил журналистам посол Чехии во Франции Петр Друлак.
Сообщается, что 90-летний Кундера и его супруга Вера получили документы о предоставлении гражданства из рук посла 28 ноября в своей квартире в Париже.
"Они очень обрадовались. Они понимают, что это не переломный момент в жизни, но они однозначно ощутили в этом символизм, который очень важен для них", - сказал Друлак в интервью чешской газете Pravo.
Скан документа опубликован в "Твиттере" французской редакции радиостанции Radio Prague.
В конце прошлого года Кундера провел встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который сообщил ему о скором возвращении чешского гражданства.
Сам писатель комментариев по поводу получения документа не давал. В последние годы Кундера ведет затворнический образ жизни и практически не общается с прессой.
Как Кундеру лишили гражданства
- Кундера родился в 1929 году в Брно, учился на философском факультете Карлова университета в Праге. В 1950-х годах начал публиковать эссе, стихи и переводы. В 1967 году вышел его первый роман "Шутка".
- В молодости Кундера состоял в компартии Чехословакии, однако в 1968 году он осудил ввод советских войск в страну и призвал реформировать ее политический строй, за что был исключен из партии, ему запретили преподавательскую деятельность.
- В 1975 году Кундера уехал во Францию преподавать в университете Ренна. Там он написал "Книгу смеха и забвения", после выхода которой в 1979 году был лишен гражданства Чехословакии и через два года получил французское гражданство. Во Франции Кундера написал и свой самый известный роман "Невыносимая легкость бытия". Действия романа разворачиваются в 1968 году в оккупированной советскими войсками Праге.
- После бархатной революции и мирного распада Чехословакии Кундера изредка посещал свою родину инкогнито. В 2008 году некоторые чешские СМИ тиражировали информацию о том, что он якобы был осведомителем полиции при коммунистическом режиме. Многие литераторы с мировым именем и сам Кундера назвали эти утверждения ложью.