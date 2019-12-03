Милану Кундере вернули гражданство Чехии, которого он был лишен 40 лет назад

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Писатель Милан Кундера вновь получил чешское гражданство, которого он был лишен во времена коммунистического режима в Чехословакии, сообщил журналистам посол Чехии во Франции Петр Друлак.

Сообщается, что 90-летний Кундера и его супруга Вера получили документы о предоставлении гражданства из рук посла 28 ноября в своей квартире в Париже.

"Они очень обрадовались. Они понимают, что это не переломный момент в жизни, но они однозначно ощутили в этом символизм, который очень важен для них", - сказал Друлак в интервью чешской газете Pravo.

Скан документа опубликован в "Твиттере" французской редакции радиостанции Radio Prague.

В конце прошлого года Кундера провел встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который сообщил ему о скором возвращении чешского гражданства.

Сам писатель комментариев по поводу получения документа не давал. В последние годы Кундера ведет затворнический образ жизни и практически не общается с прессой.

Как Кундеру лишили гражданства