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Кунцевский суд Москвы начал рассматривать дело студента ВШЭ Егора Жукова, которого обвинили в экстремизме после московских митингов этим летом.

Сначала Жукова обвиняли в организации массовых беспорядков из-за того, что он махал руками и якобы дирижировал толпой во время протестов 27 июля. Затем дело о массовых беспорядках распалось, но Жукова не отпустили.

Студенту предъявили новое обвинение в экстремизме на основе его видеоблога, на который было подписано около десяти тысяч человек. Экспертиза ФСБ нашла в блоге Жукова экстремизм - ненависть к государственному строю и призывы выходить на митинги.

Сразу после задержания Жукова вокруг него собралась группа поддержки из студентов, преподавателей, артистов и общественных деятелей. Они устраивали пикеты и различные акции в поддержку Жукова и других арестантов "Московского дела".

"Тенденциозно и необоснованно"

Следствие называет экстремистскими четыре ролика Жукова, которые он записал в 2017 году. По версии обвинения, Жуков испытывал ненависть к конституционному строю и системе государственной власти и поэтому решил привлечь неограниченный круг лиц к дестабилизации политической ситуации. Жуков сделал это, "записав и распространив видеоролики с призывами к экстремистской и насильственной деятельности", говорится в обвинительном заключении.

Адвокат Илья Новиков обвинил следствие в том, что оно велось "тенденциозно и явно необоснованно". Адвокат Мурад Мусаев назвал преследование Жукова политическим.

Далее начался допрос самого Жукова - студент захотел давать показания в начале процесса. Он рассказал, что завел свой "Блог Жукова" два года назад, чтобы рассказывать об актуальных событиях, научных исследованиях и концепциях. "Темы, о которых я рассказываю в блоге, я черпаю из своего учебного процесса", - сказал студент.

Он заявил, что ни один его видеоролик не был сделан на основе ненависти к государственному строю.

"Действительно, я воспринимаю некоторых российских политиков как своих оппонентов, но никакой ненависти к ним я не испытываю. Примером глубочайшего уважения к конституционному строю можно назвать мое участие в выборах в Мосгордуму", - заявил Жуков.

Он добавил, что на протяжении всей своей деятельности он заявлял о неэффективности насильственных действий в политике. "Они неэффективны и аморальны, что говорит об абсурдности обвинения", - сказал Жуков.

Далее он описал, как развивались события, начиная с обыска у него дома и задержания. По словам Жукова, во время поездки в автозаке в Следственный комитет "все трое полицейских подписались на его блог". Также он заявил, что перед тем, как суд отправил его под арест, следователь предлагал Жукову назвать имена людей, которые участвовали в "организации массовых беспорядков" в обмен на домашний арест.

Дальнейшие показания Жуков даст после допроса эксперта, который подготовил экспертизу его роликов.

Прокурор хотел задавать вопросы по каждому из роликов Жукова. Он хотел, чтобы студент прокомментировал некоторые фразы из роликов, такие как "ублюдочный Левиафан" и "с системой нужно жестко и планомерно бороться". Прокурор перечислял фразы из видео - и на каждую из них Жуков отвечал одной и той же фразой: "Я готов ответить на этот вопрос после ознакомления с содержанием ролика, экспертизы и ознакомления со словами эксперта Корушкова". Так продолжалось около десяти раз.

В конце допроса судья спросила, кем Жуков хочет быть после окончания университета. Студент сказал, что если с него снимут обвинения, то он мог бы пойти на "выборные должности". "Если у меня будет судимость за экстремизм, то я хотел пойти в благотворительный сектор", - добавил он.

"198 методов ненасильственного сопротивления"

Дальше прокурор стал зачитывать выдержки из экспертизы ФСБ. В ней говорилось, что в одном из роликов Жуков призывал к насильственным действиям и даже самоубийству через самосожжение фразой о том, что нужно оказывать протест "любыми способами".

После этого адвокат Новиков полностью зачитал экспертизу, подготовленную экспертом ФСБ Александром Коршиковым. Он же был экспертом в деле Варвары Карауловой - студентки МГУ, которая хотела сбежать в запрещенную в России и многих других странах экстремистскую группировку "Исламское государство".

Эксперт рассматривал девять видеозаписей Жукова. Ему нужно было ответить на вопросы, содержатся ли в роликах призывы к незаконной деятельности. "В видео отчетливо прослеживается мотив ненависти к действующей власти", - говорится в экспертизе.

В экспертизе содержится около десятка цитат, в которых Жуков указывает на то, что методы протеста должны быть ненасильственными. Несмотря на это эксперт все равно записывает эти цитаты в доказательства того, что он призывал к незаконным действиям.

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В экспертизе подчеркивается, что среди форм ненасильственного протеста Жуков перечисляет, а значит и призывает к неуплате налогов, изготовлению поддельных документов и денег, приостановлению работы учреждений и самосожжению.

Методы, которые перечислял в ролике Жуков, содержаться в работе "198 методов ненасильственного сопротивления" политолога Джина Шарпа, утверждают авторы экспертизы. По словам эксперта, Жуков призывал к "любому из перечисленных видов".

"Я беру текст исследования и уголовного кодекса и сравниваю, похоже или не похоже", - так эксперт описал то, как он оценивал слова Жукова.

Так, например, Коршиков объяснил, что посчитал метод протеста "блокирование работы учреждения" незаконным, так как нашел в уголовном кодексе статью о воспрепятствовании работы избирательной комиссии.

"Это требует анализа"

Коршиков заявил, что Жуков делит формы протеста на насильственные и ненасильственные. Однако Жуков использует в роликах и фразу "любые формы протеста", а значит призывает и к насильственному протесту тоже. Эксперт в своем выводе опирается на такие слова как "жестко", "отнять [власть]", "все, на что способны".

Допрос эксперта Коршикова длился около пяти часов. За это время он успел обсудить с адвокатом Новиковым, как следует понимать понятие "протест", почему он счел, что препятствие работе избирательных комиссий и неуплата налогов - это незаконные действия, вытекает ли конкретное действие из речей Жукова и почему избирательная комиссия - это учреждение.

Во время допроса Коршиков заметно ерничал и делал замечания адвокатам Жукова. "Меня возмутило, как эксперт отвечал на первые вопросы, я испытал к нему нетерпимое отношение, однако ненависти не испытал. Я мог бы использовать и крепкое словцо, но это не делает меня преступником. А моего подзащитного делает", - заявил эксперту адвокат Мурад Мусаев.

Он спросил эксперта, является ли любое нетерпимое отношение к власти признаком ненависти к ней. На этот вопрос Коршуков долго отказывался отвечать, обосновывая это тем, что вопрос не имеет отношения к делу. После чего сказал, что на вопрос ответить не может: "Это требует анализа".

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На прямой вопрос, призывал ли Жуков в своих роликах к насильственным методам, Коршиков ответил отрицательно.

Адвокат Мусаев заявил, что считает эксперта Коршикова небеспристрастным, отметив, что тот вступал в полемику с защитниками Жукова вместо стороны обвинения.

После пятичасового допроса Коршикова адвокаты вызвали в качестве специалиста лингвиста из ВШЭ Нину Добрушину, которая заявила, что не считает Коршикова компетентным экспертом.

"Логика, которой пользуется эксперт, не является научно-обоснованной. В лингвистике многое, что он говорит, не является допустимым. Он не принадлежит к научной области лингвистики", - заявила Добрушина.

Добрушина - соавтор рецензии на экспертизу ФСБ, которая раскритиковала его работу в качестве эксперта-лингвиста. Прокуроры заявили, что эксперт из ВШЭ предвзято относится к Коршикову, и поэтому заявили ей отвод. Суд согласился.

После этого в суде началась эвакуация из-за анонимного сообщения о минировании. Точно так же было в суде над еще тремя фигурантами "московского дела" - Егором Лесных, Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым.