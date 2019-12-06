Егор Жуков получил 3 года условно. Его посты сочли "призывами к экстремизму"

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Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ Егора Жукова к трем годам лишения свободы условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда.

Суд, вынося приговор, не нашел оснований для смягчения наказания, а также не счел объективными указания защиты на тенденциозность следствия. Жукову также назначили испытательный срок в три года и установили запрет на администрирование сайтов сроком на два года.

Кроме этого, суд постановил вернуть Жукову изъятые следствием компьютер и фотоаппарат, но при этом уничтожить иные вещественные доказательства, а именно либертарианский флаг.

Би-би-си ведет трансляцию от здания Кунцевского суда.

Обвинение просило для Жукова четыре года колонии и настаивало, что его вина подтверждается прежде всего словами самого студента.

В чем обвиняли Жукова?

Студента департамента политологии Высшей школы экономики сначала обвиняли в организации массовых беспорядков за то, что он якобы "дирижировал" толпой на митинге 27 июля. Однако позже это обвинение с него сняли и предъявили другое - в призывах к экстремистской деятельности, которые он якобы осуществлял через свой YouTube-канал "Блог Жукова".

Следователи нашли признаки экстремизма в четырех его роликах двухгодичной давности, в которых Жуков заявляет, что "нужно браться за любые формы протеста" и "жестко бороться с системой".

Обвинение строилось на лингвистической экспертизе, подготовленной в ФСБ. В ней говорилось, что Жуков испытывал чувство ненависти к системе власти в России и конституционному строю.

Согласно выводам экспертов, Жуков в своих роликах призывал к таким незаконным действиям, как подделка документов и денег, отказ от уплаты налогов и самосожжение.

Методы, которые перечислял в ролике Жуков, содержатся в работе "198 методов ненасильственного сопротивления" политолога Джина Шарпа, утверждают авторы экспертизы. По словам эксперта, Жуков призывал к "любому из перечисленных видов".

Что говорит сам студент и его адвокаты?

Егор Жуков, его защитники и эксперты-лингвисты раскритиковали экспертизу ФСБ. Сам студент заявил, что автор экспертизы совсем не учитывает контекст в его видеороликах, в которых он рассказывает только об одном - о неэффективности насильственных методов протеста и эффективности ненасильственных.

Image caption Егор Жуков на выходе из здания суда

Адвокат Мурад Мусаев назвал автора экспертизы предвзятым, а другой защитник, Илья Новиков, раскритиковал метод, которым пользовался эксперт Александр Коршиков.

Адвокаты также хотели, чтобы свои комментарии к экспертизе дали четыре эксперта-лингвиста, трое кандидатов наук и один доктор. Однако суд не позволил им этого сделать, потому что прокуратура сочла, что у экспертов не хватает квалификации.

В среду Жуков выступил с последним словом в суде, заявив, что Россия погрязла в коррупции и "разделена на деньги и безысходность".

По словам обвиняемого, несмотря на все хорошее, что люди делают в России, их рано или поздно объявят иностранными агентами или "просто закроют".

Какой была реакция на дело Жукова?

Дело Егора Жукова вызвало широкий общественный резонанс. В его защиту выступили многие студенты и преподаватели ВШЭ и других вузов страны, за него поручились более 600 человек.

Рэпер Oxxxymiron несколько раз приходил в Кунцевский суд, чтобы лично поддержать студента, он также предлагал внести за него залог в размере 2 млн рублей.

Media playback is unsupported on your device "Это плохо закончится": что студенты ВШЭ думают о деле Егора Жукова

В начале ноября процесс над студентом прокомментировал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он заявил, что университет поддерживает своего студента, однако не поддерживает его политическую активность.

"Мне кажется, Егор Жуков - еще очень молодой человек, его амбиции явно превосходят его знания, так часто бывает. Он может еще несколько раз изменить свои политические взгляды, так тоже часто бывает", - заявил Кузьминов.