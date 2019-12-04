Бонд против Сафина: вышел трейлер к новому фильму об агенте 007
Вышел первый трейлер к фильму "Не время умирать" о приключениях Джеймса Бонда, в котором, как ожидается, Дэниел Крэйг появится в образе агента 007 в последний раз. Премьера картины назначена на апрель 2020 года.
Это будет 25-й фильм из серии о Джеймсе Бонде и первый с участием Рами Малека, известного зрителю по саге "Сумерки" и фильмам "Олдбой" и "Богемская рапсодия", в котором он сыграл Фредди Меркьюри.
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2 декабря создатели фильма "Не время умирать" опубликовали первую фотографию Малека в роли Сафина, бондовского антигероя.
Для Дэниела Крэйга "Не время умирать" станет пятым по счету фильмом о Бонде.
Также в фильме снимаются Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Рори Киннир, Ана де Армас, Бен Уишоу и другие актеры.
Режиссер нового фильма - американец Кэри Дзёдзи Фукунага, снявший сериал "Маньяк" для Netflix и первые эпизоды сериала "Настоящий детектив" для HBO.
Он был приглашен на съемки бондианы в конце прошлого года после того, как британский режиссер Дэнни Бойл ("На игле", "Пляж", "Миллионер из трущоб") покинул проект из-за творческих разногласий.
Над сценарием фильма работали Кэри Фугунага, Скотт Бернс, а также Фиби Уоллер-Бридж, автор идей сериалов "Дрянь" и "Убивая Еву". Это первая за полвека женщина, приложившая руку к сценарию фильма о Бонде.
Что известно о сюжете
Как рассказывали продюсеры картины, в начале фильма Бонд не является действующим секретным агентом - он покинул службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако к нему приезжает его приятель из ЦРУ Феликс Лейтер и просит помощи в спасении похищенного ученого.
"Задача по спасению похищенного ученого оказывается более опасной, чем казалось. В итоге Бонд идет по следу загадочного злодея, вооруженного новыми опасными технологиями", - гласит официальное описание картины.
Что мы узнали из трейлера
- Впервые в кадре появляется Рами Малек в образе злодея. Правда видим мы его лицо всего две секунды. Все остальное время в трейлере его показывают в маске.
- Мы видим нового агента (женщину) с лицензией на убийство. "Ты теперь новый агент 00?" - спрашивает Бонд. "Два года", - отвечает агент, которого исполняет темнокожая актриса Лашана Линч.
- Есть в трейлере и знакомые лица. Возвращается Кристоф Вальц, сыгравший злодея в предыдущем фильме о Бонде "Спектр". В конце картины его застрелил агент 007, но, судя по всему, он выжил. Также возвращаются Леа Сейду, Бен Уишоу, Рэйф Файнс и Наоми Харрис.
- Дэниэл Крэйг в буквальном смысле прыгает с моста и, кажется, без страховки. Камера следует за ним, когда он летит вниз. К счастью, там оказывается веревка, которую он благополучно хватает.
- Вероятно, злодей в исполнении Малека - это каноничный Доктор Ноу. После выхода трейлера и постера фанаты бондианы отметили, что нигде не видно его рук. В картине с одноименным названием Доктор Ноу носил металлические протезы. Существует гипотеза, что создатели фильма решили возродить злодея в качестве последнего члена организации СПЕКТР.