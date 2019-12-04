Бонд против Сафина: вышел трейлер к новому фильму об агенте 007

Вышел первый трейлер к фильму "Не время умирать" о приключениях Джеймса Бонда, в котором, как ожидается, Дэниел Крэйг появится в образе агента 007 в последний раз. Премьера картины назначена на апрель 2020 года.

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Это будет 25-й фильм из серии о Джеймсе Бонде и первый с участием Рами Малека, известного зрителю по саге "Сумерки" и фильмам "Олдбой" и "Богемская рапсодия", в котором он сыграл Фредди Меркьюри.

2 декабря создатели фильма "Не время умирать" опубликовали первую фотографию Малека в роли Сафина, бондовского антигероя.

Правообладатель иллюстрации UNIVERSAL PICTURES Image caption Рами Малек в роли злодея Сафина

Для Дэниела Крэйга "Не время умирать" станет пятым по счету фильмом о Бонде.

Также в фильме снимаются Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Рори Киннир, Ана де Армас, Бен Уишоу и другие актеры.

Правообладатель иллюстрации Danjaq LLC/MGM/PA Image caption Ана де Армас

Режиссер нового фильма - американец Кэри Дзёдзи Фукунага, снявший сериал "Маньяк" для Netflix и первые эпизоды сериала "Настоящий детектив" для HBO.

Он был приглашен на съемки бондианы в конце прошлого года после того, как британский режиссер Дэнни Бойл ("На игле", "Пляж", "Миллионер из трущоб") покинул проект из-за творческих разногласий.

Правообладатель иллюстрации UNIVERSAL PICTURES Image caption Режиссер картины - Кэри Фукунага

Над сценарием фильма работали Кэри Фугунага, Скотт Бернс, а также Фиби Уоллер-Бридж, автор идей сериалов "Дрянь" и "Убивая Еву". Это первая за полвека женщина, приложившая руку к сценарию фильма о Бонде.

Что известно о сюжете

Как рассказывали продюсеры картины, в начале фильма Бонд не является действующим секретным агентом - он покинул службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако к нему приезжает его приятель из ЦРУ Феликс Лейтер и просит помощи в спасении похищенного ученого.

"Задача по спасению похищенного ученого оказывается более опасной, чем казалось. В итоге Бонд идет по следу загадочного злодея, вооруженного новыми опасными технологиями", - гласит официальное описание картины.

Что мы узнали из трейлера